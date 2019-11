NIKAD OŠTRIJA DALIJA: ‘Predsjednica je ponizila svoju ulogu, Milanović je muška Kolinda, a Škoro i Kolakušić su uvod u diktaturu’

Dalija Orešković progovara o svojim protukandidatima, kampanji, hrvatskoj politici i antikorupcijskom programu koji nudi građanima i koji se, tvrdi, može provesti vrlo brzo. Odbija tezu kako predsjednik države nema nikakve ovlasti već poručuje kako s te pozicije imate najjači megafon u državi te 24 sata dnevno možete i morate nametati teme koje bitno utječu na život građana. Situacija je, smatra, trenutno takva da korupcija vlada sustavom

Predsjednica stranke Start, pravnica i odvjetnica iz Zagreba Dalija Orešković, široj javnosti poznata je kao bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. S imidžem borkinje protiv korupcije odlučila je okušati se u političkoj areni pa je početkom ove godine osnovala stranku tart. Stranka je isprva izvrsno kotirala u anketama, ali proljetos, na izborima za Europski parlament koji su joj bili prvi pravi politički test, Start nije uspio preći izborni prag.

Orešković je ranije najavljivala da neće sudjelovati na predsjedničkim izborima, ali se na koncu predomislila i ljetos je prva objavila predizborni program pod nazivom “Plan za Hrvatsku”, a u kampanju ide sa sloganom “Predsjednica bez maske”. O svom programu, političkim ambicijama, stanju u državi i društvu, viziji Hrvatske te ostalim predsjedničkim kandidatima razgovarali smo s Dalijom Orešković u njezinom odvjetničkom uredu, ujedno i sjedištu stranke Start.

‘MOJA ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA PROVEDIVA JE U KRATKOM ROKU’

NET.HR: Iako ste tvrdili da se nećete kandidirati na predsjedničkim izborima, ipak ste to učinili. Što je bio razlog promjeni odluke?

OREŠKOVIĆ: U jednom trenu sam shvatila što se događa na političkoj sceni, uvidjela sam da su afere u izvršnoj pa i zakonodavnoj vlasti dosegle nivo iznad kojeg se institucije više ne mogu boriti s njima. S druge strane, niču akteri koji se reklamiraju antikorupcijskim sloganima, a da iza toga ništa ne stoji. Stoga sam smatrala da je moja dužnost ući u predsjedničku utrku s ciljem da ukazujem i razotkrivam neistine, laži, dekadenciju i devijantnost pa kako bude…

NET.HR: Predsjedničke ovlasti nisu velike, ali što biste unutar njih učinili kada bi postali predsjednicom? Na što biste stavili težište?

OREŠKOVIĆ: Postoji ustavna ovlast predsjednika države da pozove Vladu na sazivanje sjednice. To je u prvoj kampanji najavljivala i Kolinda Grabar Kitarović. Ona je na početku svoga mandata pozvala Vladu Zorana Milanovića da sazove takvu sjednicu, na što je on načelno pristao, ali kada je došlo do toga da se konkretna tema stavi na dnevni red, predsjednica se povukla jer nije imala što za reći. A ja sada kažem i predlažem da se održi sjednica na kojoj bi se izložilo znanstveno istraživanje koje potvrđuje da je korupcija glavni razlog iseljavanja. Veliko iseljavanje nama ugrožava vitalne nacionalne interese jer imamo manjak ljudi u sustavu rada, u sustavu obrazovanja, u sustavu unutarnjih poslova… Postavlja se i pitanje održivosti mirovinskog sustava. Prema tome, ako je uzrok tome korupcija, onda moramo naći protuotrov u antikorupcijskim programima. Ja sam u okviru svog programa za predsjedničke izbore izradila kompletno novu strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2020. – 2025. s jasno definiranim rokovima provedbe. Tvrdim da su neke mjere provedive već u roku od pola godine. Mi s tom strategijom možemo transformirati cijeli sustav u kratkom roku. Predsjednik Republike, koji ima izborni legitmitet s otprilike milijun dobivenih glasova, može nametnuti ovu temu u politički prostor. Moja strategija ima jake i vrlo konkretne mjere, za razliku od onih kojima antukorupcija služi samo kao reklama.

NET.HR: A u vanjskoj politici?

OREŠKOVIĆ: Postavlja se pitanje što je vanjska politika Republike Hrvatske. Po Ustavu ona se sukreira između dvije grane izvršne vlasti, ali mi nikada nismo vidjeli to sukreiranje. To se ne odnosi samo na supotpisivanje odluke o imenovanju veleposlanika. Mi moramo znati što su naši vanjskopolitički prioriteti, tko su nam saveznici, koji su projekti u kojima sudjelujemo i zašto su i kako te odluke donesene. Inzistirala bih na tome da se vanjska politika sukreira čak i kada dvije grane izvršne vlasti imaju različita mišljenja. Na vanjskopolitičkom planu oni moraju zastupati ono što je između njih dogovoreno u postupku pregovaranja, a građani imaju pravo biti obaviješteni o tome. U mandatu sadašnje predsjednice, čak i kada je njezina politička opcija bila na vlasti, vidjeli smo da svatko provodi i nameće svoju volju na štetu građana. Najeklatantniji primjer toga, koji još uvijek stvara veliku sumnju se radilo o čistom privatnom putovanju i hiru Kolinde Grabar Kitarović, bio je njezin posjet SAD-u u siječnju 2017. godine. Takva situacija po meni je protuustavna, a takva se sramota više ne bi smjela ponoviti. No, htjela bih iskritizirati i Zorana Milanovića. Nakon što smo ušli u EU, njegova vlada je donijela Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade u europskim poslovima. Što nedostaje? Pa predsjednik države. Taj zakon komotno možemo nazvati lex Ivo Josipović jer je njega Milanović htio eliminirati. A sada, ako bude izabran za predsjednika države, onda će lijepo u hladovini tog zakona izbjegavati svoje ustavne obveze.

‘VELIKE STRANKE NAMEĆU ZABLUDU DA SU OVLASTI PREDSJEDNIKA MALE’

NET.HR: Kažete da znate kako dati sadržaj funkciji predsjednika i vratiti joj ugled? Kako?

OREŠKOVIĆ: Kada sam stupila na funkciju predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, tada su međunarodna tijela (Europska komisija, GRECO…) tvrdila da to tijelo više nema dostatnih ovlasti za ispunjenje svojih zadaća jer je zakon iz 2011. godine, kojeg je usvojila Vlada Jadranke Kosor, bitno promijenjen odlukom Ustavnog suda kojom je ukinuta ovlast Povjerenstva da utvrđuje nesklad ili nesrazmjer između nezakonitih prihoda i stečene imovine. Ustavni sud je ukinuo i pravo Povjerenstva da kao vrstu sankcije pozove dužnosnika na podnošenje ostavke i time je to tijelo ostalo bez “zuba”. U mom mandatu Povjerenstvo je provodilo zakon doslovno onako kako piše, jednako prema svima i time je to tijelo steklo ugled i uvažavanje, autoritet, iako je imalo bitno manje poluge od onih koje ima predsjednik države. To je dokaz da ono što ćeš ostaviti kao rezultat svog mandata ne ovisi samo o tome kakve formalne ovlasti imaš već prije svega o viziji, cilju, osobnom integritetu i dosljednosti stavova i vrijednosti koje svojim javnim radom zagovaraš. Velika je zabluda, a nameću je velike stranke i njihovi kandidati, da su ovlasti predsjednika slabe. Nisu! To nije lupanje šakom o stol te ulaženje u prostor i domenu onoga čime se bavi Vlada. Predsjednik države ima najjači megafon u državi i sva svjetla pozornice 24 sata dnevno i kao takav mora nametati u politički prostor one teme koje bitno utječu na živote građana. Ako je korupcija ta tema koja trenutno vlada sustavom, onda predsjednik države o tome nešto mora reći.

NET.HR: Tvrdite da niste kandidatkinja “iza koje stoje ljudi, interesi i političke stranke koje su opustošile Hrvatsku”. Može li se uopće računati na ikakav ozbiljniji politički rezultat bez tih pobrojanih?

OREŠKOVIĆ: Iskustvo pokazuje da je za izbor predsjednika Republike strahovito važna financijska i logistička podrška, dakle infrastruktura velikih stranaka, Zato Milanoviću sama podrška SDP-a nije bila dovoljna pa je tražio i podršku strančica koje imaju tek manje od jedan posto podrške, ali imaju kakvu-takvu infrastrukturu. No kada takvi predsjednici budu izabrani, oni više vode računa o interesima svoje političke opcije i potrebama svog stranačkog šefa nego o poštivanju odredbi Ustava i dosljednom zagovaranju ustavnih vrijednosti i načela. Iz toga razloga ne koriste one ovlasti koje im je Ustav dao. Tu situaciju imali smo prilike vidjeti u jednom dramatičnom i ponižavajućem opsegu kod Grabar Kitarović, a u nešto manjoj mjeri kod Josipovića. Riječ je o jednom dodvorničkom i kalkulantskom mentalitetu političara koje su iznjedrile velike političke stranke. Ja smatram da se može računati na rezultat ako građani odluče prekinuti dosadašnje obrasce glasanja, i glasati po savjesti i srcem, a ne na temelju straha od gubitka glasova kojeg stvaraju ankete po kojima nitko osim kandidata velikih stranaka nema velike šanse.

‘GRABAR KITAROVIĆ JE GLAVNI PROMOTOR KORUPTIVNOG LICA HRVATSKE’

NET.HR: O predsjednici Grabar Kitarović govorite kao “zaštitnom licu koruptivne Hrvatske”. Nemamo li ovdje nekih poznatijih “zaštitnih lica”?

OREŠKOVIĆ: Kada kažem da korupcija vlada sustavom, prvenstveno mislim na trenutnu situaciju u Hrvatskom saboru i na način na koji je stvorena parlamentarna većina: prvi put glasom Tomislava Sauche, potom prelaskom HNS-a u tabor HDZ-a i na koncu rastom Kluba Milana Bandića, odnosno njegovih “žetončića”. To nam govori da je politička trgovina zamijenila svrhu izbornih procesa, građani su prevareni, a takav saziv Sabora je koruptivan u samoj srži nastanka. Predsjednica države o svemu tome šuti i takvom stanju daje blagoslov. Time je izigrala, obezvrijedila i ponizila svoju ulogu šefa države, pa makar i protokolarnog. Imate situaciju s Bandićem koji pred očima javnosti ucjenjuje premijera “zagrebačkim Mahattanom” i GUP-om. Taj isti Bandić našao se kao počasni uzvanik na predstavljanju izbornog programa Kolinde Grabar Kitarović, sa stolicom u prvom redu publike iako nije član HDZ-a. Činjenica da sama predsjednica države pred takvim skupom uopće spomene borbu protiv korupcije, predstavlja duboko vrijeđanje i ponižavanje građana. Zbog svega toga ona je postala glavni promotor i zaštitnik koruptivnog lica Hrvatske.

NET.HR: Spomenuli ste da je Hrvatskoj potreban protuotrov za korupciju. Što bi to bilo? Imamo li ga?

OREŠKOVIĆ: Procesi koji se događaju nisu započeli s vladavinom Andreja Plenkovića na čelu HDZ-a. Oni traju duže vrijeme i isti simptomi vide se i u vladama lijevog predznaka. Stvorili smo jedan podanički mentalitet u kojem je stolica i funkcija postala bitnija od vrijednosti ideja, ideala i časti. Ljudi su postali vrlo lako kupljiva roba. To se ne može riješiti promjenom Ustava i zakona. Nije protuotrov pretvaranje ovog faktičnog stanja i u pravno stanje izmjenom Ustava koji bi dao veće ovlasti predsjedniku države u varijanti Miroslava Škore ili, ne daj Bože, u varijanti Mislava Kolakušića. Nije loš Ustav nego su loši ljudi koji sjede u Saboru. To su osobe bez osobnog autoriteta i integriteta, s jednom jedinom svrhom postojanja – da im stranački šef osigura udobnu fotelju. Zato se u tom Saboru više i ne raspravlja, a zastupnici više i ne osjećaju potrebu da se tamo pojavljuju, osim kada je potrebno podignuti ruku po narudžbi stranačkog šefa. Tako se dogodilo i u slučaju tzv. lex Agrokora kada nitko od onih koji su za njega glasali nije niti propitivao kako je zakon osmišljen i u čijem interesu se donosio. Promjene koje nam trebaju moraju se dogoditi kroz parlamentarne izbore.

NET.HR: I Vaši protukandidati nude lijek za korupciju, konkretno Mislav Kolakušić. On i Škoro nude se kao nositelji promjena.

OREŠKOVIĆ: To što oni nude nije lijek. Oni zapravo profitiraju na valu očaja i gnjeva građana koji sve što sam prije navela i sami vide pa manipulirajući njihovim osjećajima predlažu rješenje koje je uvod u čistu diktaturu. Kolakušić nije nositelj promjena nego destrukcije. On je jedan od četvero kandidata s visokim rejtingom i sa sličnim postocima. Ovih dana sam putem društvenih mreža bacila rukavicu u lice Kolakušiću jer sam primijetila da tri kandidata koja vode u anketama ignoriraju Kolakušića kao pojavu, dok on sa svojom retorikom eksponencijalno raste. Zgrozilo me što oni šute zato što kalkuliraju s time da bi Kolakušićev rast nekome od njihovih protukandidata mogao izmaknuti stolicu. Pritom ih uopće nije briga kakve će to posljedice imati za biračko tijelo i za političku sliku uopće. To je bijedno! Time tih troje kandidata pokazuju da nisu dostojni ikakve državničke funkcije.

‘POJAVA KOLAKUŠIĆA RUŠI TEMELJE DEMOKRACIJE I DOMOVINSKOG RATA’

NET.HR: Što Vas to smeta kod Kolakušića?

OREŠKOVIĆ: Ono što progovara iz njega fundamentalno ruši temelje demokracije. Mi smo država koja je svoju slobodu od tiranije i od totalitarizma izborila teškom mukom. Krvlju smo izborili svoju slobodu i ustavni poredak. Zato me grozi politička pojava osobe koja na neki način – ako mogu tako dramatično reći – ruši uspjeh Domovinskog rata. Ako smo u tom ratu branili slobodu samostalne države utemeljene na višestranačkoj parlamentarnoj demokraciji, kako to da nitko ne vidi da je ono što želi ustrojiti Kolakušić gore jednoumlje i diktatura od one protiv koje smo se borili 1990 i 1991. godine.

NET.HR: I Vama i njemu u izbornoj kampanji zajednički je nazivnik antikorupcija. Govorite li ovo stoga što Vam je on po tome konkurencija?

OREŠKOVIĆ: Meni on u temi antikorupcije nije konkurencija. On se s tim pojmom lažno reklamira i to mu je, nažalost, prošlo na europskim izborima. On se antikorupcijom u svome profesionalnom životu nije bavio, niti itko iz njegovog tima. Bio je sudac Trgovačkog suda i u njegovoj nadležnosti bili su stečajni postupci, insolvencijsko pravo i ovrhe. Slažem se s nekim njegovim ocjenama lex Agrokora i Zakona o predstečajnim nagodbama, ali to su komentari nelogičnosti u zakonu, a ne antikorupcijska platforma. On niti jedan antikorupcijski slučaj u svome životu nije odradio. Točka.

NET.HR: Što je, po Vama, konkretno problematično u Kolakušićevom programu?

OREŠKOVIĆ: Rješenja koja predlaže ne samo da ne rješavaju problem korupcije nego stvaraju novo plodno tlo za još goru i morbidniju korupciju. On želi koncentraciju vlasti u svojim rukama. Tko bi u njegovom konceptu novog Ustava kontrolirao šefa države koji bi sam birao šefa antikorupcijske agencije, šefa Porezne uprave, tri suca Ustavnog suda i suca Vrhovnog suda? I još bi sam krojio zakone! Pa jesmo li se mi do te mjere obezglavili kao nacija da jedan takav kandidat uopće ima prostor na političkom nebu, a kamoli da mu raste podrška? Kao demagog i populist, Kolakušić je produkt HDZ-ove vladavine u ovih 30 godina tijekom kojih su državne institucije, počev od Hrvatskog sabora, do te mjere obezvrijeđene da je građanima zapravo postalo svejedno.

‘ŠKORO I KOLOINDA SU ISTA KNJIGA, SAMO RAZLIČITA POGLAVLJA’

NET.HR: Što kažete o zahtjevima Miroslava Škore za jačanjem predsjedničkih ovlasti do tuđmanovskih razmjera iz devedesetih?

OREŠKOVIĆ: Mislim da je to samo jedna dobra reklama. Kada sam na YouTubeu vidjela snimke na kojima Škoro i Grabar Kitarović čitaju poglavlja iz “Pipi Duge Čarape” kazala sam da su oni ista knjiga, samo druga poglavlja. Suština je u tome da Škoro proizlazi iz političkog jata HDZ-a. Svoj poduzetnički uspjeh također može zahvaliti dobrim odnosima s tom strankom. Dovoljno je vidjeti da su tvrtke u kojima ima suvlasničke udjele poslovale ili još uvijek imaju ugovore s ministarstvima koje drži HDZ. On je možda i “trojanski konj” alternativnog HDZ-a i zato je dio njegovog programa koncipiran tako da evocira davna Tuđmanova vremena i predsjedničke ovlasti koje je Tuđman imao. Vraćati kotač politike povijesti unatrag može samo jedna politički nedozrela nacija. To bi bio pucanj u vlastitu nogu. A negova izjava da „rat nije završen“ znak je početka gubitka političkog tla pod nogama.

NET.HR: Oštri ste prema potencijalnim protukandidatima. Ovih dana bili set i u ‘fajtu’ s Dejanom Kovačem. Ciljate na slično biračko tijelo kao i on. Po čemu mislite da se razlikujete?

OREŠKOVIĆ: Nisam bila u „fajtu“ s njim, ja sam u „fajtu“ s HSLS-om. Podržavam ono što je učinio Grad Bjelovar (s HSLS-ovim gradonačelnikom, nap.a.) u smislu transparentnosti svoga proračuna. Ja u svome programu tražim da se to napravi na razini Hrvatske. Upravo se na tom primjeru vide te političke maske koje želim skinuti. Jer, svi nominalno podržavaju Bjelovar u tome što je napravio, ali tko je još to napravio? Pa izvolite gospodo! Mislim da potpuna transparentnost proračuna ne smije biti stvar dobre volje već se mora nametnuti kao obveza i dio strategije suzbijanja korupcije. No, da se vratim na HSLS. Uzalud uspjeh i brend jednog malog grada i HSLS-ovog gradonačelnika i uzalud riječi da su se na primjeru Bjelovara dokazali kao borci protiv korupcije sve dok je HSLS u koaliciji s HDZ-om. Samim time to nije ni Dejan Kovač, koji lažno prikazuje da se odrekao karijere na Princetonu, jer on tamo nije imao stalno zaposlenje. On dopušta da ga podrži stranka koja podržava HDZ. Jedno s drugim ne ide. Iako su mi neke stvari koje on govori dobre, smatram da onog trena kada pristaneš na ovakav kompromis radi ostvarenja cilja, automatski pokazuješ da su ti funkcija i fotelja važniji od vrijednosti koje zagovaraš. I na koncu, tema znanstvenog istraživanja koje je Kovač proveo na Princetonu bila je teza da je ime Ante isto što i ime Adolf u Njemačkoj. To je po meni vrlo sporna teza o kojoj se Kovač mora javno očitovati, kao što se i Milanović mora očitovati o tome tko su mu bili poslovni partneri dok se nije bavio politikom. To ne može ostati neodgovoreno.

‘ZORAN MILANOVIĆ JE POSTAO KOLINDA U MUŠKOM IZDANJU’

NET.HR: Milanović zasad odrješito odbija odgovoriti na to pitanje…

OREŠKOVIĆ: Da, ali mene zanima što će Milanović učiniti ako postane predsjednik pa to pitanje dođe pred Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Trebamo li i od Milanovića očekivati isti model ponašanja kakav su pokazali Grabar Kitarović i Plenković koji su Povjerenstvu poručili: “Neću ti reći!” Milanović je na nizu primjera u pretkampanji postao sličan Kolindi Grabar Kitarović, postao je Kolinda u muškom izdanju, s tim da vjerujem da ne bi ulazio sportašima u svlačionice. Po svemu drugom, vidim da je riječ o dva vrlo slična kandidata, koji na sličan način gledaju na predsjedničke ovlasti. Po meni je Milanović politički pao ovoga ljeta kada je Most pravodobno podnio zahtjev za glasanje o povjerenju ministru zdravstva Milanu Kujundžiću, a Sabor odbio ispoštovati Ustavom propisani rok za to. Grabar Kitarović je kao predsjednica bila dužna iskoristiti svoju ustavnu ovlast i obvezu da sazove Sabor koji je otišao na ljetnu stanku na izvanredno zasjedanje, no nije to učinila. A kada su Milanovića pitali kako bi on postupio, dao je prednost pravu saborskih zastupnika na godišnji odmor umjesto poštivanju ustavnih pravila. Time je, smatram, izgubio potencijal da dužnost predsjednika obavlja kako treba. On ima ogromnu logistiku iza sebe, a cijelu dosadašnju kampanju prati u stopu tempo Grabar Kitarović u bavljenju trivijalnostima. Od njega, koji je barem nominalno socijaldemokrat, ipak se moralo očekivati nešto više.

NET.HR: Kako vidite trenutnu situaciju na političkoj sceni gdje i dalje postoji duopol HDZ-a i SDP-a? Ima li prostora za promjene, reforme i borbu protiv korupcije?

OREŠKOVIĆ: Situacija je sada neusporedivo gora i opasnija nego 2018. ili uoči izbora za Europski parlament. Činjenica da je SDP na europskim izborima neočekivano dobio četiri mandata ne mijenja ništa. I dalje vidim dva politička kartela koji samostalno ne mogu formirati vladu pa je pitanje tko će s kim koalirati. Vidim SDP koji se i dalje predstavlja kao opozicija HDZ-u, ali ne nudi nikakva rješenja, nema ideje, sadržaja, a ni osobe koja bi bila politički lider. Toliko su loši u nastojanju da se svide javnosti, da zapravo ispadaju redikuli i karikature.

NET.HR: Ali, moglo bi se reći uz blagi smješak, SDP je formirao Antikorupcijski savez…

OREŠKOVIĆ: Gle tko se probudio! Trnoružica! Na čelu tog saveza je osoba, Davor Bernardić, koja ne razumije zašto kao saborski zastupnik ne može primiti dar u obliku stipendije od 263.000 kuna. Pa to je vrijednost jednog automobila! Takva osoba o antikorupcijskim politikama ne može znati išta i nikoga neće moći uvjeriti da stoji iza svojih riječi. Ali to ne smeta SDP-u i njihovim satelitićima koji se žele podviti pod novo koalicijsko krilo. Posljedica toga je da se sve ono što treba biti cilj u provođenju nacionalne strategije strukturnih reformi, nikada neće provesti jer to ne odgovara šefovima stranačkih kartela. Primjerice, HDZ sigurno neće smanjivati broj županija, gradova i općina jer je to poluga pomoću koje dolaze na vlast i održavaju se na njoj. A u sastavu svoga političkog kartela imaju HSLS koji u svom programu tvrdi da je potrebno smanjiti broj istih županija, gradova i općina. Vidite li to licemjerje?! Isto imate i u kartelu SDP-a.

‘DA SAM HTJELA FOTELJU U NJOJ BIH VEĆ ODAVNO SJEDILA’

NET.HR: U dosadašnjim predizbornim anketama niste dobro prolazili. Frustrira li vas to? Hoće li Vas eventualni loš rezultat obeshrabriti za daljnje bavljenje politikom?

OREŠKOVIĆ: U trenutku kada sam stupila na političku sceni imala sam neočekivano visok rejting, a u tom trenutku nisam još ni bila u situaciji predstaviti svoj program. To znači da dio građana koji se više ne pronalaze u politikama HDZ-a, SDP-a i njihovih satelita traži nešto novo. Tako je došlo i do uzleta Živog zida i Mosta, prije toga Laburista i OraH-a. Očito je potrebna jedna nova zdrava opcija i ljudi očajnički traže nadu. Ako kroz ovu kampanju uspijem osvijestiti ljude o tome tko su Grabar Kitarović, Milanović, Kolaušić i Škoro i kako će se posljedice loših odluka odraziti na parlamentarne izbore, ja sam svoj cilj ispunila. Da sam htjela fotelju, u njoj bih već odavno sjedila. I neće me obeshrabriti neuspjeh jer ono što se događa na političkoj sceni samo mi služi kao pogonsko gorivo za dalje. Moj rejting može biti 2-3 posto, može biti i 0,2 posto, ali ja ću onim ciljevima koje sam javno objavila ostati dosljedna do kraja.

NET.HR: Službena kampanja nije ni počela, a dojam je da se u pretkampanji već ispucalo gotovo svo predizborno streljivo uz poslovični ‘cirkus’ s pjevanjem, šalama i podvalama. Kakav će, po Vama, biti službeni dio?

OREŠKOVIĆ: Dobro ste primijetili da je pretkampanja bila cirkus, jedna parada društvenih događanja u kojima su tri kandidata ljubili sliku svoju. Uopće se nisu otvarale teme koje bi morale biti temom svih izbornih kampanja. Što će u kampanji biti dalje ovisiti će o tome što će mediji isticati kao bitno. Ja ću si dati truda da progovaram o štrajku nastavnika, o položaju invalidnih osoba, o statusu obrazovanja i statusu socijalne sigurnosti, o ekonomiji tržišta rada i drugim temama koje, zapravo, čine našu svakodnevicu.

