NIKAD NEIZVJESNIJA SEZONA? ‘Pitanje je hoće li ljudi doći. Letova nema. Gotovo cijeli šesti mjesec mi je otkazan!’

‘Sigurno će sezona biti bolja nego prošla, ali fali dobrih letova’, rekla je menadžerica putničke agencija specijalizirane za čarter jahte s posadom

Premda je i ove godine zbog pandemije koronavirusa neizvjesna turistička sezona, menadžeri i direktori agencija nautičkog turizma u Splitu za Slobodnu Dalmaciju govorili su o predviđanjima za ovu sezonu te kako trenutno stoje s rezervacijama.

“Nije stvar u rezervacijama, meni su one išle i do sada, pitanje je hoće li ljudi doći. Šesti mjesec se počeo odgađati za dogodine, a letova nema. Amerikancima država ne preporučuje putovanja i to je problem. Gotovo cijeli šesti mjesec mi je otkazan”, rekla je za Slobodnu menadžerica putničke agencija specijalizirane za čarter jahte s posadom, Helena Čatipović. Naglasila je, također, da su skuplji brodovi popunjeni jer takav tip “mušterija” mjesto rezervira puno ranije.

‘Sezona će sigurno biti bolja nego prošla, ali…’

“Gosti se prebacuju na ovu sezonu. Dodatan vjetar u leđa je što Englezi od 21. lipnja mogu putovati. Sigurno će sezona biti bolja nego prošla, ali fali dobrih letova. Splitski aerodrom nema potvrđenih letova iz inozemstva, a Dubrovnik ih, primjerice, ima”, naglasila je Čatipović.

Čatipović je naglasila i da je procijepljena posada norma za dolazak gostiju, a tako traže i preporuke restorana. Što se tiče cijepljenja, kaže da je procijepljena posada norma za dolazak gostiju. “Ako prelete pola zemaljske kugle kako bi došli na sigurno mjesto za odmor, očekuju cijepljenje. To je pravilo ako se baviš turizmom. Ljude zanima kako se vrši dezinfekcija, galantno im se objašnjava da su sigurni, to ih smiruje”, pojasnila je.

Direktorica poslovnice za luksuzna putovanja, Karmen Hrvatić također govori da se turizam odgađa na početak srpnja, budući da je rezervacija luksuznih jahti “sve još usitno”. “Prevladavaju upiti za sedmi, osmi mjesec, jer ljudi misle da će tada biti sigurni. Ove godine česti su upiti hoće li skiperi i hostese biti cijepljeni”, rekla je Hrvatić.

‘Idemo bez očekivanja…’

Dobroj sezoni nada se i menadžer poslovnice luksuznih plovila, Igor Eberhkardt. Istaknuo je da su prošle godine imali pad prihoda za 78 posto u odnosu na 2019. godinu. “Rezervacije su na razini nule. Sve će ovo biti last minute rezervacije kad je cijena niža. Idemo bez očekivanja jer možemo se samo razočarati”, rekao je Eberhkardt te naglasio da ishod ne ovisi isključivo o iznajmljivačima jer su oni napravili sve da spase sezonu.

Također, Eberhkardt je istaknuo i da su u stranim zemljama mjere puno rigoroznije, dok su Hrvati “nonšalantni”. “Ja sam se vratio iz Münchena, tamo ne možeš ući u trgovinu bez testiranja – testiraju te ispred dućana”, rekao je te dodao da dodatan plus može biti procijepljenost, “ako bude bilo gostiju uopće”. “Nismo pretjerani pesimisti, ali ni optimisti”, zaključio je Eberhkardt.

‘Vjetar u leđa’

Direktorica marketinga i prodaje u tvrtki za luksuzna putovanja “Calvados Club”, Željka Muštra pak tvrdi da su bogati turisti već krenuli na krstarenja Jadranom. “Većina naših gostiju su Amerikanci i Latinoamerikanci. Kada je situacija u SAD-u krenula u dobrom smjeru s cijepljenjem, počeli smo dobivati upite. Najveći vjetar u leđa nam je direktna linija Dubrovnik – New York, što je najveća stvar za hrvatski turizam u zadnjih deset godina. Već sada imamo goste visoke platežne moći, radimo punom parom”, rekla je Muštra.

Ante Ćurković, vlasnik tvrtke koja se bavi iznajmljivanjem jahti, primijetio je zanimljiv “fenomen“ – iako je jedna njegova poslovnica prošle godine zabilježila najveći broj rezervacija, pad prihoda bio je manji za 70 posto u odnosu na godinu ranije.

“Sezona će biti bolja nego pošle godine, bit će dulja. Činjenica je da se skuplji brodovi bukiraju šest mjeseci ranije, a u zadnjem trenutku, kada je cijena manja za 60 posto, rezerviraju naši. Čujte ovo, ljudima je isplativije u zadnji tren unajmiti jedrilicu koja je sigurna, nego hostel. Zabilježili smo najveći broj bookinga u prošloj sezoni, a što se tiče prihoda ona nije bila niti sjena 2019.”, istaknuo je Ćurković.

“Sezona će biti bolja za 30 posto od prethodne, ako ne zatvore opet u devetom mjesecu. Od stranaca nemamo upita o cijepljenju, jer smo rigorozni i najsigurniji”, zaključio je Ante Ćurković.