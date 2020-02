NIKA JE DUBROVNIK ZAMIJENILA STOCKHOLMOM: ‘Nemam financijskih briga, konačno živim svoje snove! Zašto bih se vratila u Hrvatsku?’

Demografija je rak-rana i najveći problem s kojim se Hrvatska susrela. Od punopravnog pristupanja Hrvatske Europskoj uniji svake godine ljudi masovno iseljavaju iz Lijepe naše, a stručnjaci upozoravaju da nam, ako se ovakav trend nastavi, prijeti izumiranje. Upravo zato je redakcija Net.hr-a odlučila pokrenuti specijal ‘Oni su otišli…’ u kojem ćemo objavljivati ispovijesti ljudi koji su iz raznih razloga napustili Hrvatsku i svoju sreću potražili negdje drugdje. Ispričali su nam svoja iskustva o životu u ‘tuđoj’ zemlji, jesu li dobili sve što su očekivali, te planiraju li se jednoga dana vratiti kući…

Nika već devet godina živi u glavnom gradu Švedske, a nakon završenog novinarstva, krenula je putem gaming studija i sada radi u svijetu računalnih igara

Na jugoistočnom dijelu Skandinavskog poluotoka nalazi se Švedska, četvrta država po veličini u Europi. Osim što je ova zemlja poznata po tome što je iznjedrila brojne metal bendove te poznatije grupe poput ABBE ili The Cardigansa, Švedsku karakteriziraju i brojne poslovne prilike. Život u Stockholmu, glavnom gradu Švedske, opisala nam je 33-godišnja Nika Jeleć Bender. Prije nego što se preselila u Skandinaviju, Nika je živjela u Dubrovniku.

Ona već devet godina živi u švedskoj prijestolnici, a, kako nam kaže, nakon završenog fakulteta htjela je otići iz Hrvatske. Budući da Hrvatska u to vrijeme nije bila članica Europske unije, jedina mogućnost za dobivanje boravišnih papira bila je upis magisterija, što je i učinila baš u Stockholmu. Nika je završila novinarstvo i odnose s javnošću u Dubrovniku te je nakon toga upisala novinarstvo, medije i komunikacije na Sveučilištu u Stockholmu.

Tvrdi da joj to područje nikada nije ležalo te je tijekom druge godine jednostavno prihvatila činjenicu da je to struka kojom se ne želi baviti pa je prošlo još nekoliko godina istraživanja dok nije pronašla posao koji voli i u kojemu uživa. Sada radi kao “product owner”, odnosno “game producer” za gaming studio Star Stable Entertainment koji stoji iza MMORPG igre “Star Stable”, svjetski popularne online “horse adventure igre”. Nika objašnjava da je to jedna od rijetkih računalnih igara gdje su ciljana publika, kao i igrači, mlađe djevojke u dobi od 11 do 18 godina.

‘Šveđane opisuju kao hladne ljude, ali to nije istina, sve je stvar švedske kulture’

Nika je u Švedsku otišla s mužem kojeg je upoznala još za vrijeme studija u Dubrovniku pa su zajedno upisali magisterij u Stockholmu. S obzirom na to da joj novinarstvo nije leglo, u struci ne radi, a kada je riječ o primanjima, kaže da su solidna i da se “posve normalno može s njima živjeti”. To pak u Švedskoj znači imati vlastiti stan i neke luksuze. Ispričala nam je kako je u Švedskoj krenula od nule i da je postigla više nego što bi ikada mogla da je ostala u Hrvatskoj. Na početku života u Stockholmu iznenadile su je brojne stvari, i to pozitivno. Neke od njih su razvrstavanje smeća, drugačija hrana, važnost “fike”, što znači kava uz slatko.

“Zanimljivo je bilo upoznati švedsku kulturu i neke švedske običaje poput primjerice ‘Middsommara’, jedne od najvažnijih proslava. Tu je i zanimljiva ‘kräftskiva’, tulum gdje jedeš rakove i piješ švedsku rakiju ‘snaps’. Isto tako, tu su ‘julbord’ i snaps pjesme. U kući gdje smo živjeli kao podstanari imali smo saunu, a vidjeli smo kako i neke starije zgrade isto tako imaju zajedničku saunu. Šveđane se često opisuje kao ‘hladne’, što je jako daleko od stvarnosti. Nisam upoznala ljude koji su spremniji pomoći i brinu se za ljude oko sebe. Stvar švedske kulture je što se jako poštuje osobni prostor i nema puno čavrljanja, a ako pokažeš interes za komunikaciju i druženje, onda se i oni otvore”, opisuje 33-godišnjakinja.

U Švedskoj joj se ne sviđa vrijeme, ali se ne planira vratiti u Hrvatsku

“Zašto bih se vratila?”, odgovara nam Nika na pitanje planira li se ikada vratiti u Lijepu našu. Premda joj je Hrvatska država rođenja i poznaje jezik, kaže da joj se ne nudi puno prilika u Hrvatskoj za vrstu posla koji sada radi.

“U Švedskoj mi se najviše sviđa sigurnosna mreža! U slučaju da mi se što dogodi, dobijem otkaz ili možda odem na porodiljni, takav je sustav da se ničega ne trebam bojati što se tiče financija. Također, mogućnost promocije i izgradnja karijere samo prema tvojoj sposobnosti. Ono što mi se ne sviđa jest politika, kao i u bilo kojem drugom kutku zemlje. Nigdje nije savršeno. Ne sviđa mi se ni vrijeme u Švedskoj jer zime postaju sve gore i gore, dakle tople, mračne, sive i depresivne”, govori nam Nika.

‘Iako ne pričam švedski, Stockholm mi pruža osjećaj doma’

“Ono što se najviše u Švedskoj razlikuje od Hrvatske jesu mentalitet ljudi i sustav države. U razgovoru s kolegama i prijateljima, saznala sam kako i ovdje postoji ‘mentalitet malog sela’ u manjim mjestima, ali generalno je način života uvelike drugačiji. Velika je razina svijesti o mentalnom zdravlju, ravnopravnosti i balansu radnog i privatnog života. Jako sam zadovoljna životom u Švedskoj jer radim ono što volim i mogu slobodno reći da sam ostvarila sve svoje snove”, komentira Nika.

Iako ne govori švedski jer godinama radi uz komunikaciju na engleskom, Stockholm Niki pruža osjećaj doma. Kada je riječ o praćenju događaja u Hrvatskoj, kaže da ih ne prati, nego tu i tamo nešto uhvati kada iskoči na društvenim mrežama ili joj prijatelji ispričaju.

* Imate slično iskustvo sa životom u inozemstvu ili možda potpuno suprotno, a htjeli biste ga podijeliti s nama i našim čitateljima? Javite nam se na mail: vijesti@portal.net.hr.