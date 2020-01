NIJEMCI VABE MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARE: Nude najmanje 2000 eura plaće i brojne naknade, imaju samo dva uvjeta

Njemačko društvo za međunarodnu suradnju traži medicinske sestre i tehničare općeg i pedijatrijskog smjera u cijeloj zemlji te im nudi najmanje 2000 eura bruto plaće do priznavanja diploma, a nakon toga plaća može rasti

Dok hrvatsko zdravstvo grca u dugovima i ima ozbiljan problem s pronalaskom liječnika i drugog medicinskog osoblja zbog niskih plaća i naknada, koje su bile motiv prošlogodišnjih prosvjeda i općenito odlaska kadrova u inozemstvo, Njemačka je raspisala atraktivan strukovni natječaj koji će se odviti u tri kruga.

Ne trebaju ni znati jezik

Njemačko društvo za međunarodnu suradnju objavilo je natječaj za medicinske sestre i tehničare općeg i pedijatrijskog smjera koji su traženi diljem zemlje. Od kandidata se traži najmanje šest godina radnog iskustva te završena četverogodišnja medicinska škola. Poznavanje jezika nije uvjet.

Do nostrifikacije diplome, odnosno priznavanja njene valjanosti na teritoriju cijele zemlje, kandidatima se nudi minimalac od 2000 eura bruto, što je otprilike 14.880 kuna. Nakon priznavanja diplome, plaće u tom sektoru mogu narasti i do 2400 eura bruto, odnosno malo iznad 17.850 kuna. Medicinski djelatnici u Njemačkoj su među najplaćenijima, a liječnici godišnje zarade do 115.000 eura bruto, odnosno oko 855.500 kuna.

Dodatne stimulacije

Uz to, potencijalnim sestrama i tehničarima su osigurani i plaćeni prekovremeni sati, noćni rad i dodatne naknade za rad vikendima i praznicima, doznaje Novac.hr. Svi zainteresirani se u prvi krug natječaja mogu prijaviti do 17. siječnja. Drugi krug će biti raspisan od 18. ožujka do 17. travnja, a trći od 5. kolovoza do 25. rujna.