OVO SVIMA TREBA / Nijemci imaju rješenje za skupo gorivo? Za 9 eura voziš se mjesec dana gdje i koliko hoćeš

To znači da regiolnalnim prijevozom možete krenuti od Hamburga do Berlina i još se u glavnom gradu Njemačke voziti gradskim prijevozom, i to sve za devet eura