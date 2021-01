‘NIJEMCI SU BRUTALNI, NEMA ZEZANCIJE’; Hrvat iz Njemačke o ‘Covid zatvoru’ u Dresdenu: ‘Prvi put kad te uhvate bez maske…’

‘Megalockdown’ u Njemačkoj znači puno strogih mjera, a uz borbu protiv pandemije, vlasti se pokušavaju boriti i s njihovim prekršiteljima – zato se u Dresdenu otvara ‘Covid kaznonica’

Najoštrije epidemiološke mjere u vidu strogog zatvaranja u Njemačkoj su trenutačno prvo oružje obrane protiv širenja zaraze koronavirusom, osobito novog soja.

Mjere će biti na snazi do sredine veljače te obuhvaćaju obavezno nošenje medicinskih zaštitnih maski FFP2 ili kirurških, mogućnost kretanja u radijusu od samo 15 kilometara, online nastavu, rad od kuće, ali i zabranu druženja osoba iz više od dva kućanstva.

Na dan kada je njemačka kancelarka Angela Merkel nove i stroge mjere predstavila Nijemcima, razgovarali smo s troje Hrvata iz Njemačke. Oni su za Net.hr prokomentirali život pod iznimno strogim mjerama i podijelili svoja razmišljanja o najstrožem lockdownu. Jedan od njih je Splićanin Željko Basta koji je u šali rekao da “samo čeka kada će ih smjestiti u logore”.

Danas je pak izašla vijest da će u Dresdenu biti otvoren posebni objekt za osobe koje odbijaju ići u karantenu. Ova informacija na tragu je onog što je Željko sarkastično rekao. Kasnije nam je otkrio da se tako našalio jer je znao da se ovakvo mjesto otvara u Njemačkoj.

‘Covid kaznionica’ za one koji se protive karanteni

Na istoku Njemačke, u saveznoj državi Saskoj, vlasti žele otvoriti objekt u kojem će biti osobe koje ne žele u karantenu. Objekt u Dresdenu Euro Weekly News naziva “Covid kaznionicom” te ističe da će biti potrebne dvije stvari da ljudi završe u “korona zatvoru” – upozorenje i kazna.

O tome tko odlazi u ovaj objekt odlučit će sud. Premda je njemačka vlada razmišljala o smještanju prekršitelja mjera u bolnicu, ta ideja je “otpala” jer su bolnicama zbog pandemije potrebni kapaciteti. Riječ je o objektu koji je u Dresdenu izgrađen 2016. godine sa svrhom privatnog odjela za tražitelje azila. No, u tu svrhu još nije korišten.

Glasnogovornici vlade objekt nazivaju “hotelom s pandemijom” te su izrazili vjerovanje da tamo neće završiti puno prekršitelja.

Splićanin iz Münchena: ‘Kampove za izbjeglice preuređuju u Covid zatvore’

Premda je komentar Splićanina Željka iz Münchena o “logorima” bio sakrastičan, kasnije nam je otkrio da se referirao upravo na činjenicu da se u Njemačkoj otvara “Covid kaznionica”. “Znao sam za to, zato sam i spomenuo logore”, kaže nam i dodaje da se kampovi za izbjeglice preuređuju u zatvore za prekršitelje epidemioloških mjera.

“Tamo ima već 30 ljudi! Nijemci su stvarno brutalni, nema zezancije s njima. Prvi put kada te uhvate bez maske ili s maskom koju ne nosiš pravilno, dobiješ kaznu od 150 eura, a drugi put je cifra i veća od 1000 eura. U Bavarskoj su mjere najstrože, moraju se nositi FFP2 maske.

Razmišlja se čak o zabrani razgovora na mobitel u javnom prijevozu. U crkve se može ići, ali se mora držati distanca i FFP2 maska mora biti na licu. U Bavarskoj je na snazi i policijski sat od 21 do 5 sati ujutro. Prije nekih mjesec dana, jedan bračni par je navečer otišao po cigarete do automata na ulici. Budući da to nije neophodno dobili su kaznu od 1000 eura. Kazne su takve da se nikome ne isplati zezati s njima. Treba nekako disciplinirati više od 80 milijuna ljudi”, ispričao nam je Željko.

Za sada, Njemačka ima jedne od najstrožih mjera u Europskoj uniji, što je definitivno pokazala i “Covid kaznionicom” u Dresdenu.

