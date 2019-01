NIJEMCI DOLAZE NA MALA VRATA 3. MAJA? Ponudu dalo i brodogradilište koje surađuje s njemačkom mornaricom

Predsjednik Uprave Uljanika Emil Bulić poručio je kako će oni inzistirati da oba brodogradilišta budu u paketu, ali da razmatraju sve opcije

Prema neslužbenim informacijama, riječki 3. maj dobio je ponudu konzorcija njemačkih tvrtki, predvođenih brodogradilištem Elsflether Werft iz Donje Saske, koji su izašli s ponudom za kupnju riječkog brodogradilišta, zajedno s tamošnjim pogonom tvornice motora, piše Novi list.

Atraktivniji ulagačima

O interesu njemačkih brodogradilišta najmanje se pričalo, te se zanimanje Nijemaca za riječko brodogradilište držalo u tajnosti. Naime, Elsflether je brodogradilište s dugom tradicijom, posluju već 102 godine, a posljednjih dvadesetak godina ne grade nove brodove već su se potpuno prebacili na remonte i konverzije trgovačkog brodovlja i jedrenjaka. Elsflether ima suradnju i s njemačkom mornaricom.

Kako kriteriji i uvjeti ponuda nisu precizno postavljeni, nije isključeno da su u Uljaniku do isteka roka zaprimili još neku ponudu koja se odnosi na riječko brodogradilište. Važan aspekt je i činjenica što potencijalni ulači smatraju 3. maj škverom koji bi mogao postati operabilan.

Potrebni im dodatni kapaciteti

Brodosplit je potvrdio za Novi list kako rade na ponudi, međutim u ovom trenutku ne zna se kakva će biti njihova ponuda. Vlasnik Brodosplita Tomislav Debeljak u ovom krugu nastupa zajedno s talijanskim Fincantierijem, no u kolikom će obujmu Talijani sudjelovati je nepoznato.

Ono što se zna jest da zbog popunjene knjige narudžbi trebaju dodatne kapacitete za izrade sekcija, međutim teško je za očekivati kako će financijski i na druge načine participirati u restrukturiranju cijele Grupe.

Najave su bile pozitivne

“Mi ćemo inzistirati da oba brodogradilišta budu u paketu, to nam je primarni cilj, premda razmatramo sve opcije. Uljanik u Puli i 3. maj u Rijeci moraju opstati pod bilo kojim uvjetima”, poručio je predsjednik Uprave Uljanika Emil Bulić koji je rekao da je do zatvaranja data-roomu u Uljaniku pristupilo šest tvrtki, da su usmene najave bile pozitivne, ali dodao je da ipak treba pričekati do samog kraja, da se vidi ozbiljnost tih mogućih ponuđača.

Bulić je ujedno najavio da je jučer navečer, odmah po isteku roka, održana sjednica Nadzornog odbora, a u ponedjeljak će o rezultatima službeno izvijestiti ministra gospodarstva.