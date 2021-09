Petrinjka Vanja Rožić nije ni slutila što će se dogoditi kada ju je u ponedjeljak ujutro, dok je u kontejneru u kojem nakon potresa živi s obitelji spremala 10-godišnju kći u školu i pazila na jednogodišnjeg sina, nazvala Katica Vraneša. Vraneša je predsjednica Hrvatske kulturne zajednice iz Mainza u Njemačkoj, a Vanji je kazala kako će ih posjetiti tijekom dana. Tridesetsedmogodišnja Petrinjka uskoro je bila ganuta do suza.

Naime, kako piše PS-portal, Vraneša je pokucala na vrata njihovog kontejnera u društvu Viktora Piela, predsjednika Njemačko-hrvatskog društva iz Mainza. Ti, Vanji nepoznati ljudi, donijeli su joj i uručili ček na 7.500 eura te joj se još i ispričali što nisu uspjeli sakupiti više.

'Nemam riječi kojima bih im zahvalila'

Piel i Vraneša osobno su došli u Petrinju obitelji Rožić donirati novac koji su skupili. Nisu htjeli uplaćivati na državne ili račune Crvenog križa, već su obitelji direktno dali novac na njihov račun kako bi bili sigurni da će ga dobiti, piše PS-portal.

"Ovo se događa jednom u životu. Nepoznati ljudi donirali su nam 7500 eura. Njima je to mali iznos, nešto simbolično, a nama mnogo znači. Nemam riječi kojima bih im zahvalila", kazala je kasnije za 24 sata do suza ganuta Vanja Rožić.

"Ovaj novac dobro će nam doći, da uspijemo makar do Božića ući u kuću. Kontejner su nam darovali tenisači iz Svetog Ivana Zeline, no živjeti s malom djecom u kontejneru od 15 kvadrata je pakao. Unutra je hladno i skučeno. Za prvu ruku uložit ćemo u žbukanje i stepenice, no treba još dosta novca da bismo kuću doveli u red", dodala je.

Ona je nezaposlena i brine o djeci, dok njezin sprug Marinko radi. Obitelj želi što prije iseliti iz kontejnera i useliti u svoj dom i nastaviti normalno živjeti.

'Pa ti ljudi su me vidjeli dvaput u životu'

No, dobrotvori iz Mainza nisu posjetili samo obitelj Rožić. PS-portal piše da su potom posjetili i obitelj Dobrenić, čija je kuća u potresu prošle zime bila potpuno uništena. Popucali su temelji i zidovi, a Dobrenići su jedva spasili živu glavu. Njih je čak sedmoro pod istim krovom: Branko, Dušanka, drugi Branko, Marijana i troje djece - Barbara, Antonio i Magdalena. Oni su upali u zanimanje Nijemcima iz medija. I njima su donirali 7.500 eura.

"Još sam pod dojmom posjeta i geste tih ljudi, dobrotvora. To je više od iznenađenja. Bili su kod nas na proljeće i u ponedjeljak su nazvali te rekli da će nas posjetiti i rasporediti simboličnu donaciju. Nisam ni znao o čemu je riječ. I stvarno su došli. Vidio sam da nosi karton i, kad sam pogledao, kao da me netko ošinuo. Iznenadio sam se sumom, to je vrlo velik iznos za naše prilike. Zašutio sam, ljudi su rekli što žele reći, a ja sam i danas jednostavno bez teksta. Pa ti ljudi su me vidjeli dva puta u životu i učinili ovakvu predivnu gestu, nemam riječi", kazao je za 24 sata dirnuti Branko Dobrenić.

0n sa suprugom, sinom (15), kćeri (18), suprugom i malim djetetom spava na tavanu roditelsjke kuće gdje nema grijanja.

'Htjeli smo da osjete da nisu sami'

Dobrotvor Viktor Piel bio je pogođen onime što je vidio u Petrtinji.

"Uopće ne možemo zamisliti kako će ti ljudi u toj siromašnoj regiji smoći snage obnoviti domove. Vidjeli smo i obitelji koje žive u kontejnerskom naselju, nemaju dobru zaštitu protiv vrućine, a kamoli protiv nadolazeće zime . I zato smo odlučili donirati novac obiteljima s djecom. Iako je iznos simboličan, htjeli smo da ljudi osjete da nisu sami. Htjeli smo im pokazati da su jaki i poručiti da smo na vašoj strani", kazao je.