Niti jedna od 150.000 kokoši s farme Marijana Lukača neće preživjeti, a još se čeka odluka o tome što s njima. Jedna mogućnost je da zaražene lešine dođu do spalionice.

Zlatko Heruc, pomoćnik direktora za kontrolu HACCP-a i veterinarstvo u Agroproteinki za RTL kaže: "To vam je sterilizacija pod tlakom na 133 stupnja i vodenom parom 3 bara najmanje 20 minuta. To je jedan proces koji uništava sve uzročnike koji se nađu u tom procesu."

U toj spalionici zbrinjavali su već životinje zaražene salmonelom, svinjskom kugom, bedernicom, prije dvije godine zbrinuli su 550 tona purana zaraženih ptičjom gripom s farme jednog velikog hrvatskog proizvođača. Spaljivanjem dobiju koštano brašno. "Uništava se spaljivanjem u cementari kako bi se isključila svaka mogućnost da dođe ponovno u upotrebu", kaže Heruc.

Za državu, koja sve to plaća, to je skuplja opcija. Druga bi bila da meso ide dalje na preradu jer termička obrada uništava salmonelu.

Ministarstvo pokušava pronaći klaonicu koja bi preradila meso

"S obzirom na politiku ne bacanja hrane, to je naša opcija jer to meso može ići u preradu. Sve termički obrađeno može u preradu i tako se to radi i u Europi i kod nas", kaže Tomislav Kiš iz Uprave za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede. U Ministarstvu poljoprivrede pokušavaju pronaći klaonicu koja bi i preradila meso. U tom slučaju ono bi se našlo u paštetama i hrenovkama, a jaja bi mogla u takozvani melanž koji se koristi u industriji i može ići u primjerice tjesteninu. No, tada prolazi razne kontrole.

"U slučaju klanja, procedura je drugačija, ima neku svoju dinamiku i u startu je to jeftinije da bi to proizvođač nadoknadio", kaže Kiš.

Salmonela potvrđena 15. rujna

Rok u kojem bi sve kokoši trebale biti uklonjene nije propisan. RTL neslužbeno doznaje da je salmonelu na Lukačevoj farmi prvi potvrdio još 15. rujna jedan laboratorij u Čakovcu gdje je sam vlasnik odnio jaja. S Veterinarskog instituta potom su uzeli dodatnih 900 uzoraka i svi su rezultati bili pozitivni.

"Rok u praksi je čim prije, ali nije propisan. Svima je jasno da je svaki dan gubitak zbog hrane i da nema budućnosti. Samo to upućivanje na klanje treba čim prije i na tome se radi."

Marijan Lukač nije htio dati izjavu na medije. Za svaku kokoš dobit će odštetu, država plaća zbrinjavanje tih životinja, a farma je osigurana. Kada mu se isti incident dogodio 2019., te kokoši su završile termički obrađene, a trošak koji je država platila iznosio je oko 4 milijuna kuna.

U međuvremenu novo povlačenje jaja iz trgovina - Državni inspektorat izvijestio je da Peradarstvo Gajić zbog utvrđene salmonele iz opreza povlači konzumna jaja. Kao i u slučaju Lukačevih jaja, niti ova nisu u skladu s europskom Uredbom o sigurnosti hrane.