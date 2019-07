NIJE ŽILET ŽICA, ALI JE 40 KM PANELNE OGRADE: Slovenski premijer najavio jačanje kontrole granice s Hrvatskom

Marjan Šarec naglasio je kako se migrantski problemi prenapuhuju zbog politike dok granicu s Hrvatskom kontrolira dornovima i raspisuje javni natječaj za kupnju 40 kilometara panelne ograde

Slovenski premijer Marjan Šarec najavio je u ponedjeljak jačanje kontrole zelene granice s Hrvatskom zbog nešto povećanih tokova ilegalnih migracija, osobito prema Italiji, zbog čega su početkom srpnja na granici s tom zemljom uvedene i zajedničke ophodnje slovenske i talijanske policije. Nakon razgovora s Emilom Rojcem, načelnikom pogranične općine Ilirska Bistrica, kroz koju protječe jedan dio ilegalnih prijelaza migranata tzv. balkanskom rutom prema Italiji, Šarec je kazao da razumije zabrinutost tamošnjih ljudi zbog povećanja ilegalnih prijelaza, ali da se ti problemi nekad prenapuhuju iz političkih razloga.

Dronovi i ograda

Uz granicu s Hrvatskom već je povećan broj policajaca na čuvanju schengenske granice, a povećat će se i broj vojnika koji im u tome pomažu, no naglasak je na povećanju tehničkih sredstava za onemogućavanje ilegalnih migracija, kazao je Šarec, preciziravši da se radi o kontroli granice bespilotnim letjelicama (dronovima), te da je u tijeku javni natječaj za kupnju 40-ak kilometara panelnih ograda. Šarec je kazao da slovenska policija uspješno suzbija ilegalne migracije, surađujući u tome i s Italijom i sa zemljama na balkanskoj ruti, a da su glavni problem s kojim se Slovenija suočava krijumčari koji organiziraju ilegalne prijelaze i na tome zarađuju velik novac, što je potrebno spriječiti.

“Naša je policija uspješna u zaustavljanju ilegalnih migranata i njihovom vraćanju u zemlje odakle su ilegalno ušli u Sloveniju, no ključni problem su oni koji im u tome pomažu i provode ih preko granice. Radi se o organiziranoj kriminalnoj djelatnosti. Ključ za ovaj problem je da ih uhvatimo i ‘isključimo iz prometa'”, kazao je nakon razgovora s lokalnim vlastima u Ilirskoj Bistrici Šarec, te dodao da će se u tom slučaju i ilegalni prijelazi bitno smanjiti.

Pričao sa Salvinijem

Slovenskog su premijera pratili i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar i načelnica policije Tatjana Bobnar, koji su također novinarima komentirali situaciju na granici i aktivnosti na suzbijanju ilegalnih migracija. Poklukar je kazao da se u zadnje vrijeme zbog povećanog ilegalnog transporta migranata na granici povećava broj policajaca, a uključuje i pripadnike vojske, te da je Slovenija u suzbijanju migracija uspješna iako su one ove godine nešto veće. Od preko 5000 privedenih migranata u ovoj godini Slovenija ih je više od polovice vratila u Hrvatsku, a uhvatila je i “uspješno procesuirala” oko 130 organizatora ilegalnih prijelaza i njihovih pomagača, kazao je Poklukar.

Među njima je, kako je dodao, većina stranih državljana, ali ima i slovenskih, pri čemu je zarada koju na tome ostvaruju velika. Po našim informacijama, migrantima za put od Grčke do Italije naplaćuju od pet do sedam tisuća eura “po glavi”, a samo za prijelaz hrvatsko-slovenske granice od sto do 300 eura, kazao je Poklukar. Kazao je da je ovih dana imao konstruktivan telefonski razgovor s talijanskim kolegom Matteom Salvinijem, da Slovenija s Italijom i zemljama na migrantskoj trasi uspješno surađuje te da će sa Salvinijem ponovno govoriti u četiri oka uskoro, na idućem zasjedanju europskih ministara unutarnjih poslova u Helsinkiju.

