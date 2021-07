Sva događanja na kojima se okuplja veći broj ljudi prvo trebaju biti prijavljena, a zatim i strogo kontrolirana. No, neki voditelji klubova na obali tvrde da se svakodnevno susreću s lažnim covid-potvrdama koje neki posjetitelji uzimaju od prijatelja, printaju ih, a potom pokušavaju krivotvoriti.

O tome je za RTL Danas govorio i Damir Trut, pomoćnik ministra unutarnjih poslova za civilnu zaštitu.

Za krivotvorenje i do tri godine zatvora

"Nemamo službeno zabilježeno niti jednu krivotvorenu covid-potvrdu. Samim time možemo reći da toga nema. No, ako dođe do krivotvorenja covid-potvrda, za to je nadležna policija koja to mora istražiti i izreći određenu kaznu", pojasnio je Trut.

Kazna je, dodaje, do tri godine zatvora.

"Može se i posebno kazniti jer je to zdravstveni dokument koji ima još jednu veću važnost", ističe.

Testove na covid-19 prije velikih događanja mogu raditi laboratoriji koji imaju ugovor sa HZZO-om i u sustavu su validacije covid-potvrda. Organizatori stoga mogu samo organizirati testiranja ukoliko se radi o prikladnom laboratoriju.