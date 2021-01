IMAMO 134 NOVA SLUČAJA ZARAZE I 32 PREMINULIH: Stožer se obraća javnosti; Ugostitelji prijete izlaskom na ulice?

Danas su zabilježena 134 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 i 32 preminulih osoba, čime je broj aktivnih slučajeva 2519, a preminulih 4859; na bolničkom liječenju su 1485 pacijenta, od kojih je na respiratorima 138 ljudi, a oporavilo se 579 osoba

Američka administracija ponovno uvodi ograničenja za neameričke državljane koji su nedavno bili u Europi i Brazilu

Kina bilježi povećanje broja novooboljelih, nakon pojave velikog broja asimptomatskih slučajeva u pokrajini Jilin

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Konferencija za medije Nacionalnog stožera

12:02 – Konferencija za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite započela je izvještajem o stanu u protekla 24 sata, o čemu je izvijestila primarijus Vera Katalinić Janković, a ranije je Stožer iznio u priopćenju.

Cijepljeno je 58.077 osoba i utrošeno 69.984 doza. Dvije doze je primilo svega 11.907 osoba.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je kako je prije tjedan dana zabilježeno 174 novooboljela od 2369 testiranih, 11.1. imali smo 230 oboljelih od 3141 testiranih. Ako gledamo tjedni pad, u tjednu prije ovoga smo imali 4905 novooboljelih, dok smo u zadnjih 7 dana imali 3926 novooboljelih što je 20 postotni pad. Incidencija je 216 na 100.000 stanovnika. Na prvom mjestu je Sisačko-moslavačka županija s 386,9, a najnižu incidenciju ima istra s 92. Po ljestvici EU smo trenutno na 6. mjestu po incidenciji, što znači da samo pet zemalja ima nižu incidenciju od nas. Po stopi smrtnosti smo na 24. mjestu sa stopom od 1168 na milijun stanovnika. Potrošili smo 69.984 doza cjepiva. Zabilježene su 284 sumnje na nuspojave na Pfizerovo i 10 na Modernino cjepivo. Kod Pfizera je bilo 16 alergijskih reakcija, od čega dvije teže.

U Austriji od ponedjeljka obvezne maske FFP2

11:39 – Austrijanci stariji od 14 godina moraju od ponedjeljka obične zaštitne maske zamijeniti FFP2 na javnim mjestima, trgovinama, u sredstvima javnog prijevoza, zdravstvenim ustanovama. U Europi zasad nije naširoko rasprostranjena obveza nošenja maske FFP2 koja blokira 94 posto aerosola, finih čestica (oko 0,6 mikrometra).

Maske FFP2 stanovnici Austrije moraju nositi u autobusima, tramvajima, vlakovima i podzemnoj željeznici, u supermarketima, svim zdravstvenim ustanovama i uslužnim djelatnostima, primjerice u automehaničarskoj radionici. Nastavnici, skladištari i osobe zaposlene u javnim službama također moraju poštivati te mjere. Oslobođene su te obveze trudnice i osobe koje imaju medicinske kontraindikacije, kao i sve osobe koje pristaju podvrgnuti se redovitim testiranjima na virus.

Unatoč trećem zatvaranju koje je Austrija uvela nakon Božića i produljila za sada do 8. veljače, broj novozareženih nije znatno pao u toj zemlji od 8,9 milijuna stanovnika. Svakog dana zarazi se oko 130 osoba na 100.000 stanovnika, a vlada je zacrtala cilj da ta brojka ne smije prelaziti 50. Škole, muzeji, sportske te kinodvorane i trgovine koje nisu prehrambene i ne prodaju nužne potrepštine, zatvorene su, a stanovnici su pozvani maksimalno ograničiti kontakt.

Slovenija popušta mjere, imaju 293 novozaraženih i 19 umrlih

11:39 – U Sloveniji su u zadnja 24 sata potvrđene samo 293 nove zaraze koronavirusom pa zemlja kreće s popuštanjem mjera i otvaranjem škola, no vlasti upozoravaju na izuzetan oprez zbog potvrđene prisutnosti “engleskog” soja koronavirusa i moguće ponovno uvođenje najstrožih mjera.

U ponedjeljak se, u sklopu priprema za sutrašnji početak nastave u osnovnim školama za učenike prva tri razreda i rada vrtića, odvija testiranje nastavnog i drugog osoblja u školama. Testiranje je za prosvjetne djelatnike obvezno, prema zakonu o zaraznim bolestima, upozorio je premijer Janez Janša, komentirajući neke vijesti da među učiteljskim kadrom postoji nezadovoljstvo što su diskriminirani u odnosu na ostale građane kod kojih je testiranje na dobrovoljnoj osnovi.

Janša je u nedjelju je na izvanrednoj konferenciji za novinare upozorio da je zbog prvih slučajeva prisutnosti engleskog soja koronavirusa u zemlji idućih dana moguća revizija nekih već odobrenih popuštanja. Može se očekivati i novo zaoštravanje mjera ako se pokaže veća prisutnost tog soja nakon ponovne analize pozitivnih briseva, uzetih zadnja dva tjedna, posebnim PCR testovima osjetljivim na taj soj, koji su dobiveni od slovačke vlade. S obzirom da postoje “jake indicije” da bi novi soj virusa u Sloveniji mogao biti rašireniji nego što se sada čini, vlada će, prema najavama, najkasnije sredinom tjedna ponovo razmatrati epidemiološku situaciju i ako se indicije potvrde onda će mjere ponovo biti zaoštrene.

Prema podacima koje je u ponedjeljak ujutro objavilo ministarstvo zdravstva, sa 2734 PCR i brzih antigenskih testova otkriveno je 293 novozaraženih, pri čemu je postotak pozitivnih kod PCR testova bio 20,4 posto, a kod brzih antigenskih dva posto. Aktivnih slučajeva zaraze je 18.350, prosječan broj dnevnih zaraza u zadnjih 7 dana iznosi 1236, a s 19 preminulih u zadnja 24 sata broj umrlih od posljedica Covida-19 povećao se na 3360. Do nedjelje je protiv Covida-19 cijepljeno 48.717 osoba.

Jedna preminula osoba u Primorsko-goranskoj županiji

11:37 -“Primorsko-goranska županija danas nema novozaraženih, dok je 59 osoba ozdravilo. Broj aktivnih slučajeva COVID-19 bolesti je ponovno u padu za 62 osobe, na današnjih 574 aktivnih slučajeva. Ukupno su tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski obrađena 63 uzorka. Na bolničkom liječenju se nalaze 52 osobe. Na respiratoru se nalaze 4 pacijenta.Tijekom jučerašnjeg dana umrla je jedna osoba od COVID-19 bolesti”, doznaje se.

10 novozaraženih u Brodsko-posavskoj županiji

11:36 – “Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u zadnja 24 sata na području Brodsko-posavske županije evidentirano je 10 novih pozitivnih nalaza osoba zaraženih virusom SARS-CoV-2 (potvrđenih PCR uređajem) te 1 vjerojatno pozitivan nalaz (potvrđen brzim AG testom). Broj zaraženih osoba prema prebivalištu (grad/općina): grad Slavonski Brod (5), općina Garčin (2) te općine Brodski Stupnik, Podcrkavlje i Sibinj (po 1). Ukupan broj zaraženih osoba na području Brodsko-posavske županije od početka epidemije tako sada iznosi 7.789, dok je broj aktivnih slučajeva 127. Trenutna 7-dnevna incidencija (broj zaraženih osoba na 100.000 stanovnika) u Brodsko-posavskoj županiji iznosi 125, dok je trenutna 14-dnevna incidencija 261”, izvijestio je stožer.

6 novozaraženih i jedna preminula osoba u Krapinsko-zagorskoj županiji

11:35 – “Na području Krapinsko-zagorske županije evidentirano je 6 novih osoba pozitivnih na koronavirus. Radi se o osobama sa područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Krapina (1), Grad Pregrada (1), Grad Zabok (1), Grad Zlatar (1), Općina Gornja Stubica (1) i Općina Krapinske Toplice (1).

Oporavile su se 24 osobe te je trenutni broj aktivnih slučajeva zaraze osoba s područja Krapinsko-zagorske županije 97. U samoizolaciji se nalazi 691 osoba. Na COVID odjelu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice nalazi se 14 pacijenata. U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana nalaze se 53 pacijenta pozitivna na SARS CoV-2, od kojih su 4 na respiratoru. Preminula je 1 nova osoba pozitivna na koronavirus”, priopćeno je.

13 novozaraženih i 3 preminulih u Osječko-baranjskoj županiji

11:12 – “U Kliničkom bolničkom centru Osijek u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije testirano je 129 uzoraka na koronavirus od kojih je 13 bilo pozitivno. Sa šireg područja grada Osijeka i Našica danas su po tri novopozitivne osobe, dvije iz Erduta te po jedna iz Čepina, Donje Motičine, Đurđenovca, Popovca i Semeljaca.

Na bolničkom liječenju nalazi se 121 osoba oboljela od COVID-19, i to 90 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je 14 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitaliziran je 31 pacijent s tim oboljenjem. Preminule su tri osobe pozitivne na koronavirus u dobi od 57 do 85 godina. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 696 osoba”, doznaje se.

16 novozaraženih u Zagrebačkoj županiji

11:09 – U Zagrebačkoj županiji zabilježeno je novih 16 slučajeva zaraze koronavirusom, a ozdravilo je 86 osoba, izvijestili su iz te županije u ponedjeljak. Najviše oboljelih je u Velikoj Gorici, njih pet. Trenutno je aktivno 529 slučajeva.

Od početka epidemije, na području Županije zabilježene su 18.762 osobe kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom. Izliječena je 18.171 osoba, a 62 osobe su umrle. Stožer apelira na sve stanovnike da se pridržavaju svih donesenih mjera i uputa te da vode računa o socijalnoj distanci. Pozivaju ih da izbjegavaju putovanja i da budu svjesni odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana.

7 novozaraženih i jedna preminula osoba u Virovitičko-podravskoj županiji

11:07 – Od 57 testiranih osoba, kod njih sedmero je detektiran virus SARS-CoV-2, izvijestio je Stožer civilne zaštite Virovitičko-podravske županije o posljednjem 24 satnom razdoblju. Od sedmero novopozitivnih, pet je osoba ženskog, a dvije su muškog spola. Petero je srednje, a dvije su osobe starije životne dobi.

Nažalost, jedna ženska osoba (1948. godište), s područja naše županije, preminula je u KBC-u Osijek uslijed COVID-19 infekcije, pritom je imala i brojne komorbiditete. Ona je 92 žrtva koronavirusa na području Virovitičko-podravske županije od početka epidemije. Trenutno su hospitalizirane 43 COVID osobe iz VPŽ. Njih 41 je u Općoj bolnici Virovitica, a dvoje je u KBC-u Osijek. Od početka epidemije koronavirusa, s područja Virovitičko-podravske županije, virusom SARS-CoV-2 se zarazilo 3.353 ljudi.

11:00 – “U posljednja 24 sata zabilježena su 134 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2519. Među njima je 1485 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 138 pacijenata. Preminule su 32 osobe.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 229.054 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 4859 preminulo, ukupno se oporavilo 221.676 osoba od toga 579 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 15.109 osoba. Do danas je ukupno testirano 1.156.456 osoba, od toga 2423 u posljednja 24 sata”, priopćio je Nacionalni stožer civilne zaštite.

Plenković: ‘Imat ćemo oko 130 novozaraženih’

10:47 – Premijer Andrej Plenković je na sastanku s ministrima ii županima potresom pogođenih županija objasnio zašto proizvođači cjepiva kasne s isporukom. “Neke zemlje plaćaju više od onoga što je dogovoreno. Inzistirat ćemo da se poštuje zacrtana dinamika isporuke cjepiva”, rekao je, a Dnevnik.hr prenosi njegove riječi kako će Hrvatska danas imati “oko 130 novozaraženih”.

5 novozaraženih i 4 preminulih u Varaždinskoj županiji

10:45 – “Tijekom 24 sata u Varaždinskoj županiji evidentirano je 5 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a u posljednjih tjedan dana ukupno 186 novih slučajeva. Broj novozaraženih unutar 7 dana na 100.000 stanovnika je 112, a broj novozaraženih na 100.000 stanovnika zadnjih 14 dana je 273.

Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 146 uzoraka, od kojih je 52 zaprimljeno preko COVID-ambulante od simptomatskih pacijenata. Udio pozitivnih među simptomatskim pacijentima je 6 posto, a u svim testiranim uzorcima je 3 posto. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Varaždin je 91 osoba s težom kliničkom slikom. Od toga je 29 osoba na odjelu infektologije i drugim odjelima u Varaždinu, 6 u jedinici intenzivnog liječenja na respiratoru, 37 je u Klenovniku od kojih 1 na respiratoru i 19 u Novom Marofu.

Tijekom 24 sata preminule su četiri osobe pozitivne na COVID-19. Ukupno je dosad evidentirano 346 preminulih osoba pozitivnih na COVID-19. Od početka epidemije na području Varaždinske županije evidentirano je 14589 osoba pozitivnih na COVID-19. Aktivnih slučajeva je 163”, priopćeno je.

Troje novozaraženih u Ličko-senjskoj županiji

10:28 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 3 su novooboljele osobe od COVID-19, 9 osoba je izliječeno. Oboljele osobe su s područja Novalje. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba. Od COVID-19 s područja Ličko-senjske županije ukupno je oboljelo 2806 osobe od čega je 49 aktivnih slučaja, 102 osobe su preminule te je ukupno izliječeno 2655 osoba.

Na liječenju na Covid odjelu OB Gospić trenutno se nalazi 13 osoba. U posljednja 24h provedeno testiranje nad 9 osoba. Na području PU ličko-senjske aktivno je 176 mjera samoizolacije”, priopćeno je.

15 novozaraženih i jedna preminula osoba u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

9:52 – U posljednja 24 sata u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđeno je 15 novih slučajeva zaraze koronavirusom – 9 novozaraženih osoba s područja je grada Bjelovara, 2 novooboljele osobe s područja su općine Rovišće, po 1 novozaražena osoba s područja je općina Nova Rača, Veliki Grđevac, Šandrovac i Štefanje.

U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno su na liječenju 32 pacijenta zaražena koronavirusom, od kojih je njih 3 na respiratoru, a 7 pacijenata je na opservaciji. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalaze se 433 osobe. U posljednja 24 sata jedna osoba preminula je s koronavirusom, a ukupno do sada 112 osoba preminulo je od početka pandemije na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Neslužbeno: Danas imamo 134 novozaražene osobe

9:50 – N1 neslužbeno doznaje da je u posljednja 24 sata testirano nešto manje od 2500 ljudi, a da je pozitivan nalaz dobilo njih 134.

Eskalacija troška korone

9:41 – U sedam tjedana izdaci za liječenje i bolovanje su se udvostručili – od početka pandemije do 4. prosinca HZZO je za bolovanje, izolaciju i liječenje isplatio 269 milijuna kuna, a onda je od 4. prosinca do 22 siječnja taj trošak skočio za još 296 milijuna, piše u ponedjeljak Jutarnji list. Epidemija koronavirusa u manje od godine zdravstveni sustav stajala je više od milijarde i 200 milijuna kuna. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) do 22. siječnja, potrošeno je točno 1.239,701.202 kune. I dalje je najveći izdatak testiranje, i to više od 674 milijuna kuna, slijedi liječenje oboljelih, na koje je potrošeno više od 450 milijuna te naknade za bolovanja i izolacije 115 milijuna kuna.

Da je drugi val epidemije bio jači govori i podatak da je do rujna, tijekom prvih šest mjeseci, na covid po svim stavkama potrošeno 258 milijuna kuna, što znaci da je drugi val bio “težak” gotovo milijardu kuna. Prema podacima koje su tijekom epidemije prikupljene od HZZO-a, vidljivo je da je u oba vala najveći izdatak bilo testiranje. Naravno, u prvom valu, koji je bio znatno blaži, testiralo se maksimalno 800 građana na dan i trošak je bio znatno manji, a potom smo imali razdoblja kad se testiralo vise od 11.000 građana.

U samo tri mjeseca, od početka rujna pa do 4. prosinca, troškovi su porasli za 508,1 milijun kuna, a pogoršanjem epidemiološke situacije troškovi su rasli. Tako je primjerice u tjednu od 20. do 27. prosinca trošak porastao za 50 milijuna kuna, a tjedan poslije za 80 milijuna kuna. Od 4. prosinca do 22, u samo sedam tjedana trošak je narastao za gotovo pola milijarde kuna, točnije za 473.396 milijun kuna.

Ipak, trendovi se mijenjaju tako da su tekući troškovi testiranja sve manji, a najveći trošak odnosi se na liječenje, zbog čega je u sedam tjedana porastao više od dvostruko. I troškovi bolovanja i izolacije u tom istom razdoblju porasli su gotovo dvostruko. Posljednja dva mjeseca bila su najkritičnija što se tiče broja hospitalizacija i teško bolesnih osoba. No, ako se nastave pozitivni trendovi koji nas prate posljednjih tjedana, možemo očekivati blaži rast financijskih izdataka.

Naime, broj hospitaliziranih se prepolovio i sada imamo oko 1500 osoba na bolničkom liječenju, a nedavno je ta brojka bila viša od 3000. Na respiratorima je bilo i po 300 pacijenata, a sada je taj broj dvostruko manji. Naravno, smanjuje se i dnevni broj pozitivnih, samim time i testiranih osoba, donosi Jutarnji list.

Troje novozaraženih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

9:40 – “U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježena su tri nova slučaja zaraze koronavirusom. Radi se o dvije osobe iz Dubrovnika i jednoj iz Konavala. Ukupno su zaražene dvije osobe muškog spola i jedna osoba ženskog spola, a za jednu je utvrđena epidemiološka veza. Među spomenutim slučajevima je jedan djelatnik Doma za starije osobe Dubrovnik – Thermotherapia.

Izliječeno je 28 osoba: deset iz Dubrovnika, po tri iz Opuzena i Župe dubrovačke, po dvije iz Dubrovačkog primorja, Konavala i Vele Luke, po jedna iz Blata, Korčule, Kule Norinske, Metkovića i Smokvice te jedna osoba koja nema prebivalište na području naše županije. U posljednja 24 sata obrađena su 23 uzorka, a od početka pandemije analizirano je ukupno 37 379 uzoraka. U OB Dubrovnik hospitalizirane su 24 osobe pozitivne na koronavirus. Dva pacijenata zahtijevaju intenzivnu skrb i oba su na invazivnoj ventilaciji.

U samoizolaciji su 573 osobe, a u posljednja 24 sata zabilježeno je 14 kršenja mjere samoizolacije (svih 14 na granici). Od početka pandemije utvrđeno je ukupno 257 slučaja kršenja samoizolacije (129 na graničnim prijelazima)”, priopćeno je.

Ugostitelji najavljuju izlazak na ulice zbog mjera

9:35 – U HRT-ovoj emisiji U mreži Prvog vodila se rasprava o mogućem skorom popuštanju epidemioloških mjera, kao i o tome treba li ih najprije popustiti u školama, ugostiteljstvu ili sportu.

Pomoćnica ravnatelja HZJZ-a Marija Bubaš smatra da kao što mjere treba postupno uvoditi, tako ih treba postupno i popuštati, ne zna koje će biti prvo popuštanje, o tome se još pomno promišlja. Što se tiče mjera, rekla je da je teško udovoljiti svima, ali da je na prvom mjestu javnozdravstveni interes. Dodala je da se što više trebaju očuvati ekonomske aktivnosti, obrazovanje, ali i javnozdravstveni interes očuvanja zdravstvenog sustava mora očuvati svoje kapacitete i pružiti zdravstvenu uslugu svima koji je trebaju, onda kada je trebaju.

Ugostitelj Dražen Biljan smatra da sve sektore u ugostiteljstvu treba izjednačiti, ali “kava za van su mrvice za njihovo preživljavanje”. Tražili su mogućnost dostave, ali to je manje od tri posto prihoda, što im neće pomoći gotovo ni u čemu. Govorio je o posljedicama “lockdowna”, kaže da su ugostitelji na podu i nemaju nikoga da ih podigne i pomogne.

Na pitanje koliko dugo kafići mogu izdržati sadašnje mjere, Biljan kaže da su oni gotovi, žele što prije početi raditi. Po službenim podacima, 1098 je zatvoreno od početka pandemije. Čeka ih, rekao je, dugotrajan povratak gostiju. Skeptični su i smatraju da će proći mnogo vremena da se vrate. Sve ugostitelje treba, rekao je Biljan, otvoriti u isto vrijeme, nije ih dobro dijeliti.

“Maksimalno smo poštivali mjere dogovorene sa Stožerom. Smatram da je velika većina ugostiteljskih objekata sigurno mjesto za goste. Tu smo da maksimalno poštujemo mjere, u dogovoru sa Stožerom. Spremni smo početi raditi čim prije, ljudi su na izmaku snaga, računi su prazni, svakim danom se zatvaraju lokali i mi razmišljamo i o mogućnosti izlaska na ulicu ili o skupnom otvaranju u istom danu”, rekao je.

Troje novozaraženih i dvoje preminulih u Vukovarsko-srijemskoj županiji

9:17 – “U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata su 3 nove pozitivne osobe na COVID-19, od čega su 3 pozitivne na PCR testiranju, a 0 na brzom antigenom testu (1 osoba iz Vinkovaca i 2 iz Otoka). Preminule su 2 osobe. Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 8239, od kojih je 7913 osoba izliječeno, a ukupno je preminulo 181 osoba.

Trenutno je u županiji 46 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirane su 73 osobe, te je ukupno do sada testiranih osoba na području županije 38530. U samoizolaciji na području županije je 451 osoba.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 26 radnika iz sustava zdravstva (2 liječnika, 20 medicinskih sestara/tehničara i 4 drugih zdravstvenih radnika). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 5 radnika (1 liječnik, 2 medicinske sestre/tehničara i 2 nezdravstvena radnika). Iz sustava obrazovanja ukupno je 1 oboljeli nastavnik i 5 učenika. U samoizolaciji se nalaze 4 nastavnika i 25 učenika”, priopćeno je.

17 novozaraženih i jedna preminula osoba u Zadarskoj županiji

9:15 – Na području Zadarske županije 17 je novozaraženih osoba koronavirusom, a jedna je osoba preminula. Novooboljele osobe izolaciju provode na područjima gradova Zadar (4), Biograd na Moru (1) i Benkovac (3) te općina Gračac (1), Poličnik (1), Posedarje (1), Povljana (1), Ražanac (1), Sukošan (3) i Sv.Filip i Jakov (1).

Tijekom jučerašnjeg dana testirana su 143 uzorka, pod aktivnim nadzorom je 1027 osoba, a od bolesti se oporavilo još 68 osoba. U Općoj bolnici Zadar od posljedica infekcije koronavirusom preminuo je muškarac u dobi od 84 godine. Na svim COVID odjelima u Općoj bolnici Zadar hospitalizirano je 18 bolesnika od kojih je 2 na respiratoru, a u biogradskoj bolnici na liječenju je 3 bolesnika oboljelih od koronavirusa.

Konferencija za medije Nacionalnog stožera u 12 sati

9:13 – Nacionalni stožer civilne zaštite obznanit će nove informacije o epidemiji koronavirusa u Hrvatskoj na konferenciji za medije koja će se održati danas u 12 sati.

Nema novozaraženih u Istri

9:13 – “Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 43 uzoraka briseva na COVID-19, svi su negativni, nema novozaraženih. Izliječeno je 14 osoba. Trenutno je 90 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 627 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 35 osoba, od toga su 4 osobe u respiracijskom centru.

U Istri je do danas cijepljeno 2380 osoba, od toga je 470 osoba primilo dvije doze cjepiva, a prvom dozom je cijepljeno 1910 osoba. U toku ovog tjedna osigurana je druga doza za sve osobe prema planu revakcinacije”, priopćio je stožer.

Dvoje novozaraženih u Sisačko-moslavačkoj županiji

9:12 – “U Sisačko-moslavačkoj županiji, na današnji dan imamo dvije novooboljele osobe od zarazne bolesti COVID-19. Radi se o jednoj osobi s područja grada Gline te jednoj osobi s područja općine Lekenik”, doznaje se.

Dvije novozaražene i jedna preminula osoba u Koprivničko-križevačkoj županiji

8:51 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako su nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđena dva nova slučaja bolesti COVID-19.

Na području županije trenutno je aktivno 113 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravila je 31 osoba, a na bolničkom se liječenju trenutno nalaze 22 osobe. U OB Koprivnica preminula je jedna osoba s pozitivitetom na koronavirus (1955. godište) koja je u kliničkoj anamnezi imala i druge dijagnoze. Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije, bolest COVID-19 potvrđena je kod 5731 osobe.

Australija odobrila Pfizerovo cjepivo, upozorila na ograničenu opskrbu AstraZenece

8:30 – Australija je u ponedjeljak odobrila Pfizer-BioNTechovo cjepivo protiv covida-19, ali upozorila da će zbog međunarodnih problema s proizvodnjom AstraZenece zemlja morati distribuirati lokalno proizvedeno cjepivo ranije nego što je planirala. Očekuje se da će cijepljenje prioritetnih skupina Pfizerovim cjepivom početi potkraj veljače, s 80.000 doza na tjedan, rekao je ministar zdravstva Greg Hunt.

Hunt je najavio i promjene u planovima Australije za cijepljenje cjepivom AstraZenece pošto je taj proizvođač prošli tjedan rekao europskim dužnosnicima da će u prvom tromjesečju smanjiti isporuke cjepiva za Europsku uniju za 60 posto zbog problema u proizvodnji. Hunt je rekao da je AstraZeneca obznanila Australiji da je tvrtka imala “znatan šok u opskrbi”. Australija tek treba odobriti cjepivo AstraZenece.

U zemlji će se najprije cijepiti osoblje koje radi sa zaraženima u karanteni i na granici, zdravstveni radnici na prvoj crti borbe protiv pandemije te osoblje i štićenici domova za starije i nemoćne.

Evo kako se sigurno voziti autom u doba koronavirusa

8:29 – Vožnja s jednom ili više osoba u automobilu jedna je od najrizičnijh stvari koje možete učiniti kad je prijenos koronavirusa u pitanju, jer, premda se čini nešto sigurnijom alternativom u odnosu na javni prijevoz, ipak je riječ o skučenom i zatvorenom prostoru. Čak i ako svi putnici nose maske, one najsitnije čestice mogu pobjeći u zrak.

“To nije važno ako ste na otvorenom jer se čestice odmah razrijede”, kaže Varghese Mathai, fizičar s bostonskog Sveučilišta Massachusetts. “No ako ste u zatvorenom prostoru poput automobila, te čestice mogu ostati u kabini i nagomilati se u zraku”, rekao je za portal Business Insider.

Mathai je zajedno s kolegama sa Sveučilišta Brown istraživao kako se sitne čestice kreću kabinom vozila u raznim varijantama ventilacije. Nimalo ne iznenađuje da je njihova simulacija, objavljena u časopisu Science Advances, pokazala da je otvaranje prozora najučinkovitija metoda raščišćavanja potencijalno virusom nabijenih čestica iz automobila.

Kad su svi prozori bili zatvoreni, između osam i 10 posto čestica koje je jedna osoba izdahnula moglo je doprijeti do suputnika. Taj je broj pao na samo 0,2 do dva posto kad su sva četiri prozora bila otvorena. Naravno, u hladnom zimskom danu otvaranje svih prozora nije najpraktičnija opcija pa su autori eksperimentirali s raznim varijantama i došli do nekih sugestija.

Njihova se simulacija temeljila na vožnji u Toyoti Prius pri brzini od 80 km/h s vozačem na prednjem lijevom i jednim putnikom na stražnjem desnom sjedalu. Najbolju ventilaciju, ako već svi prozori ne mogu biti otvoreni, omogućila je kombinacija otvorenog prozora naspurot vozaču (prednji desni) i putniku (stražnji lijevi).

U automobilu u kretanju svjež zrak tipično struji kroz stražnji prozor i izlazi na prednji, objasnio je Mathai. Otvaranje prozora na suprotnim stranama od onih koji se u autu nalaze, osim što česticama omogućuje izlaz, stvara struju zraka koja odvaja vozača i putnika. No Mathai napominje da samo odškrinuti prozori neće biti od velike koristi. Kaže da bi ih bilo dobro spustiti barem dopola. Na kraju je istaknuo da dodatna ventilacija u automobilu nije zamjena za ostale mjere prevencije poput nošenja maski, pranja ruku i dezinficiranja zajedničkih površina.

Imunolog pojasnio štetnost snažne reakcije imuniteta na koronavirus

8:16 – Nakon smrti 11-godišnjeg dječaka zaraženog koronavirusom, imunolog s riječkog Medicinskog fakulteta, Zlatko Trobonjača, pojasnio je kako snažan imunosni odgovor na COVID-19 kod mlađih osoba može izazvati teške posljedice.

“Kada se kod mlade osobe dogodi tako snažan imunosni odgovor, onda nastaje velik problem. Tada osobito stradaju pluća, razvije se intersticijska upala pluća. To je presnažna reakcija našeg imunosnog sustava koji nas brani, ali ako presnažno reagira, onda svi imunosni produkti naših stanica, citokini, enzimi i druge regulacijske molekule, počinju raditi protiv nas, počinju nas trovati. Slikovito, to je kao da uzmete jedan aspirin koji vam pomagne, ako uzmete dva oni vam još više pomažu, no ako ih uzmete 50, onda ćete se otrovati. Takav je slučaj i s presnažnim imunosnim odgovorom. Ako se određeni citokin luči, on ima svoje određene regulacijske učinike, no ako ga je previše, on počne štetno djelovati, naročito kad su u pitanju pluća koja su osjetljiv organ. Dolazi do jakog oštećenja krvožilnog sustava, do oštećenja alveola u toj citokinskoj oluji te dolazi do oštećenja bazalne membrane dišnog epitela koji se onda ne može regenerirati, već ide u fibrozu, a kroz fibrozno tkivo plinovi jako teško prolaze te se događaju ozbiljne posljedice COVID infekcije”, pojasnio je Trobonjača za Novi list.

U Hrvatskoj je dosad otkriveno dvedesetak slučajeva post-covid sindroma u djece, a u susjednoj Sloveniji čak više od 50.

Nema novozaraženih u Požeško-slavonskoj županiji

7:37 – “U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 87 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 72 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji, a 15 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 220 osoba, a ukupno je testirana 26.301 osoba. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba”, priopćeno je.

Bijela kuća ponovno uvodi ograničenja na putovanja iz Europe

7:00 – Administracija novog američkog predsjednika Joea Bidena planira ponovno uvesti ograničenja na putovanja za većinu stanovnika koji nisu američki državljani, a nedavno su bili na tlu Europske unije, Velike Britanije, Irske i Brazila, potvrdili su iz Bijele kuće.

Prije odlaska s predsjedničke dužnosti, Donald Trump je ukinuo ograničenja po pitanju putovanja. No, novo američko vodstvo će uz prijašnje restrikcije uvesti dodatna ograničenja za ljude koji su boravili u Južnoafričkoj Republici, gdje se pojavio novi soj koronavirusa i izazvao zabrinutost među znanstvenicima.

“S pogoršanjem pandemije i pojavom zaraznijih inačica virusa po cijelom svijetu, ovo nije doba za ukidanje ograničenja na međunarodna putovanja”, objavila je prošlog tjedna putem Twittera glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki. “Prema savjetima naše zdravstvene ekipe, ova administracija nema namjeru ukinuti ograničenja. Zapravo, planiramo pojačati mjere vezane za međunarodna putovanja kako bismo ograničili širenje koronavirusa”, dodala je Psaki.

Meksički predsjednik obolio od Covida-19

7:00 – Meksički predsjednik Andres Manuel Lopez Obrador objavio je u nedjelju da je imao pozitivan rezultat na testiranju na novi koronavirus. “Žao mi je što vas moram obavijestiti da sam zaražen. Simptomi su blagi, ali već sam u procesu liječenja. Kao i uvijek, optimističan sam”, napisao je meksički predsjednik koji je u više navrata javno govorio o tome da virus ne predstavlja opasnost i gotovo nikada ne nosi zaštitnu masku.

Lopez je najavio da će u ponedjeljak razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te najavio da će Meksiko od Rusije možda dobiti cjepivo Sputnik V. Prema službenim podacima Meksiko ima više od 149.000 smrtnih slučajeva povezanih s Covidom-19, po čemu je četvrti u svijetu.

No, mnogi strahuju da je stvaran broj zaraženih i umrlih daleko veći od onog koji je službeno objavljen, jer se provodi mali broj testiranja. Meksički zdravstveni sustav je bio u financijskim poteškoćama te s nedovoljnim sredstvima i prije izbijanja pandemije, a mnoge su bolnice sada potpuno popunjenih kapaciteta.

Kina bilježi porast u broju zaraženih koronavirusom

7:00 – Raste broj zaraženih novim koronavirusom u Kini, a porast se pripisuje infekcijama prijašnjih asiptomatskih pacijenata u sjeveroistočnoj pokrajini Jilin, pokazuju službeni podaci objavljeni u ponedjeljak. Broj novih slučajeva zaraze narastao je na 124 s 80 zabilježenih dan prije, objavila je Nacionalna zdravstvena komisija, što predstavlja najveći val zabilježen u kontinentalnom dijelu Kine od ožujka 2020.

Iako se ovi brojevi čine minornima u odnosu na one iz drugih zemalja, najmnogoljudnija država svijeta želi držati pandemiju pod kontrolom uoči nadolazeće kineske Nove godine, kad će milijuni ljudi putovati izvan svojih mjesta prebivališta. Lokalne vlasti su donijele niz mjera kojim to namjeravaju postići, od samoizolacije za milijune ljudi, ograničavanje putovanja te masovnih testiranja na Covid-19. Ukupan broj potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom u Kini je 89.115, a umrlo je 4.635 osoba.