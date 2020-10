NIJE SAMO U KB DUBRAVA KAOS: ‘Pacijenti se u Merkuru smrzavaju, odjeli su prljavi. Pritužbe stižu i na ono što radi glavna sestra’

‘Glavna sestra bolnice i glavna sestra Interne, sestra Vesna Stužić vodi dvostruke rasporede, briše nam pošteno i krvavo odrađene sate’

U hrvatskim bolnicama, baš kao i u svijetu, zbog pandemije koronavirusa te tempa rada dolazi do pucanja. Medicinsko osoblje već je mjesecima prenapregnuto i to ne samo na odjelima s pacijentima s Covidom, a da je stanje alarmantno već godinama upozoravaju liječnici, medicinske sestre kao i njihova udruženja.

U javnost je izašlo pismo o stanju u zagrebačkoj KB Dubravi o stanju s liječnicima i o tome da pacijenti nemaju što jesti, a danas je anonimnim pismom opisano stanje u KB Merkur koje Večernji list prenosi u cijelosti:

“Na Internoj u bolnici Merkur medicinske sestre i tehničari su na izmaku snaga. Na odjelu gastroenterologije dva puta su kolegice bile u izolaciji zbog pozitivnih pacijenata i osoblja. Radile smo ubrzane smjene i imale preko 200-220 sati. Ali plaću za odrađene sate nismo dobile. Ovo je problem koji je star duže vrijeme. Glavna sestra bolnice i glavna sestra Interne, sestra Vesna Stužić vodi dvostruke rasporede, briše nam pošteno i krvavo odrađene sate.

‘Pacijenti se smrzavaju, odjeli su prljavi i nikoga nije briga’

To je nešto što radi dugo vremena i to se odavno zna. Navodno isto se radi i našim liječnicima. Tražimo svoja prava i pošteno zarađenu plaću u ovim teškim uvjetima. Osim financijskih problema, problemi u sestrinstvu na Internoj se gomilaju, sestra Vesna ništa ne rješava, vlada neorganizacija i opće nezadovoljstvo kolega i kolegica. Sve se to zna i gura se sve pod tepih. Puno naših kolegica s odjela gastroenterologije i nefrologije je otišlo. Ali sestra Vesna je u bolnici svaki dan više od 12 sati, godišnji odmor ne koristi, ali probleme ne rješava.

Pitamo se i gdje je zakon kad je u pitanju i ne korištenje godišnjih odmora. Sa strahom čekamo i zimu jer radimo u neljudskim uvjetima. Tko god se prošeće odjelom gastroenterologije i nefrologije vidjet će o čemu se radi. Pacijenti se smrzavaju, prozori se ne mogu zatvoriti ili otvoriti, puše kroz prozore, curi voda kroz prozore, kolegice stavljaju plahte i deke na prozore, pacijenti nas napadaju i žale nam se da im puše i da im je hladno. Odjeli su prljavi. I nikog nije briga. Molimo Vas za pomoć da se problemi sestrinstva, uvjeti rada i skrbi pacijenata hitno riješe na internoj”, piše u anonimnom pismu.

Odgovor KB Merkura: ‘Niti jedan pacijent nije podnio pritužbu’

Večernji list je u vezi navoda iz anonimnog pisma zatražio očitovanje dr. Maria Starešinića, ravnatelja KB Merkur kao i glavne sestre Stužić. Iz bolnice su odgovorili da su i oni primili istu anonimnu poruku i da je zbog toga održan sastanak rukovodećih sestara ustanove i onih koji evidentiraju radno vrijeme.

“Utvrđeno je da se odjelna evidencija radnih sati, dostupna također na intranetu naše ustanove, u cijelosti poklapa s evidencijom radnih sati koju vodi Glavna sestra bolnice. Svi radni sati liječnika i medicinskih sestara u Kliničkoj bolnici Merkur se ispravno evidentiraju i plaćaju sukladno odredbama važećeg Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, a provode putem sustava Centralnog obračuna plaća Ministarstva financija. Bitno je napomenuti da niti jedan liječnik ili medicinska sestra nisu podnosili pritužbe na uvjete rada u našoj ustanovi, niti su navodili istovjetne ili slične organizacijske probleme koji se spominju u anonimnoj predstavci.

Svjesni smo činjenice postojanja nedostataka na zgradi naše ustanove, prisutnima radi njene starosti i ovogodišnjeg potresa, međutim ističemo kako su svi nedostaci u postupku otklanjanja i sanacije. Ovdje također smatramo bitnim napomenuti kako niti jedan pacijent, niti članovi njihovih obitelji, nisu podnosili pritužbe na prostorne uvjete u Klinici za unutarnje bolesti”, odgovorili su iz Merkura za Večernji list.

