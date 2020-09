NIJE SAMO NACIONALNI STOŽER NA TAPETI: Oporba će tražiti ocjenu ustavnosti rada Sabora, oko toga su čak i stručnjaci podijeljeni

Saborska oporba će od Ustavnog suda zatražiti ocjenu ustavnosti izmjena poslovnika Hrvatskog sabora zbog epidemiološke situacije, bez obzira na to što su te izmjene izglasane velikom većinom, a o kompleksnosti tog pitanja dovoljno govori i činjenica da se naši ustavno-pravni stručnjaci oko toga ne mogu složiti

Ustavno-pravni stručnjak Đorđe Gardašević je svega dan prije nego što bi Ustavni sud trebao odlučivati o ustavnosti odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite potegnuo još jedno nezgodno pitanje o kojemu bi najviše pravosudno tijelo u zemlji trebalo odlučivati. Naime, on se zapitao je li rad Hrvatskog sabora neustavan ako svi njegovi zastupnici ne sudjeluju istovremeno na sjednicama, a skraćeno im je i vrijeme rasprave. Zbog tih, ali i drugih peripetija oko rada pod epidemiološkim mjerama dio saborske oporbe će u ponedjeljak podnijeti zahtjev za ocjenom ustavnosti Poslovnika.

“Najbolji dio te priče je da o tom specijalnom radu Saboru odlučuje de facto Vlada. To znači da Vlada daje odluku o epidemiji, a predsjedništvo Sabora odlučuje da zastupnici ne zasjedaju u punom sastavu. I to je primjer poremećaja nadležnosti između izvršne i zakonodavne vlasti. Smatram to neustavnim, smatram da bi Ustavni sud o tome trebao hitno odlučivati i dati svim zastupnicima da budu na online vezi”, rekao je Gardašević na N1.

Komplicirano i skupo

Time je samo nastavljena rasprava između njega i potpredsjednika Sabora Željka Reinera koji tvrdi da su izmjenama poslovnika poštovani svi demokratski standardi, jer nikom nije uskraćeno pravo govora. Gardaševića najviše brine zbog čega su omogućene elektronske sjednice i glasovanje saborskim odborima, ali ne i samom plenumu.

“Profesor Gardašević koji je magistrirao na Soroševom sveučilištu u Budimpešti je očito nešto pobrkao ili nije upoznat dobro s funkcioniranjem Sabora. Ne zna da je odluku o promjeni Poslovnika Sabora donio prošli saziv Sabora i to u plenarnom zasjedanju. Ministarstvo zdravstva proglašava epidemiju. Pa tko će drugi to proglasiti, uprava zagrebačkog vodovoda? To je dosta komplicirano i skupo, a opet ne bi zadovoljilo one koji bi i u tome našli neke probleme. Zamislite si funkcioniranje Sabora putem e-maila”, poručio je Reiner.

Stručnjaci za ustavno pravo su još na proljeće upozoravali kako bi izmjene poslovnika Sabora mogle biti problematične. “Međutim to tada nije bilo interesantno javnosti, ali to je jedan od krucijalnih problema regulacije u ovoj izvanrednoj situaciji. Može se podnijeti zahtjev za ocjenom ustavnosti i, naravno, bilo bi još najbolje kada bi samo predsjedništvo uvidjelo neustavnost trenutno postojećeg rješenja ograničenja načina i oblika rada Sabora i samo to izmijenilo bez čekanja odluke Ustavnog suda, istaknula je Sanja Barić, predstojnica katedre za ustavno pravo riječkog Pravnog fakulteta.

Izmjenama ušutkavaju zastupnike?

Reiner podsjeća da je predsjedništvo Sabora jednoglasno odlučilo prije početka prošlotjedne izvanredne sjednice da će se raditi po izmijenjenom poslovniku. Još jedan ustavno-pravni stručnjak, Mato Palić, ne vidi, pak, ništa sporno u ovakvom radu Sabora. “Neustavno bi bilo da uopće nema vremena za raspravu. Da je nula, da je nema, da je potpuno isključena. Ako je zaštita zdravlja razlog za ograničenje prava i slobode građana, onda ne vidim zašto ne bi bila razlog za ograničenje mandata zastupnika.”

No, bez obzira na to što su izmjene poslovnika izglasane na plenarnoj sjednici i to s 95 glasova za, oporba će zatražiti ocjenu ustavnosti, na što ne bi trebala dugo čekati odgovor Ustavnog suda. “Ako se pojedina odredba koristi da bi se ušutkali zastupnici, onda po mojem dubokom uvjerenju, bez obzira na način na koji je donijeta, ona ne smije egzistirati i ne smije sprečavati ono zbog čega smo u Saboru”, poručio je saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin.

