NIJE ŠALA: Janša će predstavljati Hrvatsku na samitu EU; Plenković: ‘Ponudio sam Milanoviću, ali on ne bi išao u Bruxelles sutra’

U četvrtak i petak održava se fizički sastanak na vrhu EU-a koji će biti posvećen mađarskoj i poljskoj blokadi europskog proračuna i plana oporavka, odnosima sa Sjedinjenim Državama i pandemiji

Hrvatsku će u četvrtak na samitu EU-a predstavljati slovenski premijer Janez Janša, objavio je u srijedu predsjednik vlade Andrej Plenković koji na tom sastanku neće biti jer mu je zbog kašlja uzrokovanog covidom-19 produljena izolacija. Plenković je na sjednici Vlade kazao da je prvo predložio predsjedniku države Zoranu Milanoviću da sudjeluje na samitu.

“Ponudio sam Milanoviću da on ode u ime Republike Hrvatske. On je cijenio tu gestu, zahvalio se, no s obzirom na sadržaj tema, ocijenio je da on ne bi išao u Bruxelles sutra”, objasnio je Plenković, dodavši da se Milanović potom složio da se Janša ovlasti za predstavljanje Hrvatske.

Plenković mora produljiti samoizolaciju

Plenković će po savjetu liječnika ostati u izolaciji još nekoliko dana zbog kašlja uzrokovanog covidom-19. Ranije je iz Banskih dvora priopćeno da se premijer osjeća dobro i da nema povišenu tjelesnu temperaturu te da nastavlja rad od kuće kao i dosad.

Plenković je od 28.11. u izolaciji jer mu je supruga bila zaražena koronavirusom. Dva dana poslije i on je bio pozitivan na testiranju. Premijer je na današnjoj vladinoj sjednici istaknuo da je vrlo važno da se nastavi trend smanjenje broja zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj što je još uvijek “vrlo zahtjevna zadaća”.

“Važno je da se svi zajedno pridržavamo mjera kako bismo smanjiti dinamiku epidemije pred Božić”, poručio je premijer Plenković.

