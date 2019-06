NIJE NITI SLUČAJNO, NITI SMIJEŠNO: Stručnjaci objasnili što Škoro želi i što Kolinda čeka; ‘Ona očito ima neki strah ili može nešto dobiti…’

Žarko Puhovski vjeruje da bi Miroslav Škoro mogao biti i crni i bijeli labud aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović

Miroslav Škoro svojom je kandidaturom za predsjednika države zasigurno učinio nadolazeće izbore zanimljivijima. Razgovarajući u RTL Direktu, profesor Žarko Puhovski i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan prokomentirali su trenutnu situaciju vezano uz predsjedničke izbore. Puhovski vjeruje kako bi Škoro mogao biti ‘crni i bijeli labud’ za aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović za koju se čini da se nečega “boji” te da se Škoro ponaša najprofesionalnije, pišu Vijesti.hr. Doduše, iako se Puhovski slaže da je Škorin zahtjev za povećavanjem ovlasti predsjedničke funkcije ima smisla, ipak smatra da je ideja da se to napravi referendumom “opasna”: “Strašno je opasna ideja da onaj tko nije za mene – nije narod.”

Na pitanje je li pomalo bizarna situacija i treba li sad na koncerte Škore gledati kao na političke skupove ili samo radi svoj posao kao i svi drugi kandidati, Puhovski kaže da kod nas u Hrvatskoj je. “U Sloveniji je premijer koji je karijeru počeo oponašajući Franju Tuđmana. Nije to meni čudno. Čudno je da je taj zabavljač imao najčišći program. To nije poluproizvod. Svi govore o populizmu. Sada imate priliku, dame i gospodo, vidjeti kako izgleda populizam. To je svjetska moda.”

Prema komunikacijskom stručnjaku Krešimiru Macanu, Škoro je promijenio “cijelu priču izbora”, tako da sada svi njemu moraju doći, a ne obratno. “On kaže da želi savez s narodom. To veliki broj ljudi smatra razumnim jer im je Sabora na vrh glave”, dodaje Puhovski. Macan smatra kako Škori njegova estradna pozadina može pomoći jer smo to vidjeli na svim primjerima. “On se pripremao za ovo. Nije on od jučer. On je i prije davao komentare na račun predsjednice. Ovo nije ni slučajno, ni smiješno”, ističe Macan.

Velika koalicija

Dok Macan smatra da su ljudi razočarani ovom vlasti te da glavne stranke gube popularnost, pa je sljedeći korak “velika koalicija”, koja krajnjoj desnici ne odgovara, profesor Puhovski smatra da bi Škoro mogao biti “crni i bijeli labud” za aktualnu predsjednicu. “Škoro može biti crni i bijeli labud Kolindi Grabar Kitarović. Ali, i Milanović želi izvan gabarita, sad je oprezniji, doduše.”, istaknuo je profesor. “Milanović nije krenuo s programom. Škoro je iznenađujuće izašao s konkretnim programom. Sve ih je doveo u probleme. On vodi igru. On je krenuo kao kandidat osvetnik. Ovime je ušao u Kolakušićev prostor”, dodaje Macan.

Za Milanovića je sve bilo dobro dok nije progovorio, uvjeren je Puhovski. “On sutra ima priliku doći do predsjednice, ali neće iskoristiti situaciju da dobije poene. Škoro se ponaša najprofesionalnije.”

Što ako se Kolinda ne kandidira?

Macan je podsjetio da uskoro dolaze godišnji odmori. Dok političari ne rade, Škoro rad. Puhovski dodaje: “Ljudi nikad toliko ne čitaju novine kao u vrijeme godišnjih odmora. Problem će biti ako se dogodi da Kolinda ne bude kandidatkinja. Ima očito neki strah, ili može nešto dobiti u Bruxellesu. Veliki je pritisak na nju.”

