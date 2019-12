NIJE NI ZNALA DA JE TRUDNA: Splićanka došla u bolnicu zbog ‘bolova u leđima’, a nekoliko sati kasnije je rodila

Splićanka je došla u bolnicu na pregled zbog snažnih bolova u leđima i tek tada saznala da je u devetom mjesecu trudnoće.

Žena u 30-im godinama nedavno je došla u splitsku bolnicu na Križinama. Žalila se na snažne bolove u predjelu leđa i bubrega pa su dežurni liječnici pomislili kako ima bubrežne kolike (grčevite bolove) i poslali je na ultrazvuk, doznaje Slobodna Dalmacija. Liječnik je ostao zapanjen.

Žena, koja se žalila na bol u leđima i u predjelu bubrega – zapravo je bila trudna, a porođaj je bio jako blizu.

Dežurnom liječniku nije preostalo ništa drugo nego uputiti šokiranu ženu na ginekologiju, gdje se uskoro i porodila.

No, kako Slobodna Dalmacija doznaje od osobe koja radi na Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Split, a koja je željela ostati anonimna, ovakvi slučajevi i nisu toliko rijetki. Kaže da barem jednom u dva mjeseca na ginekologiju dođe žena koja je trudna, a da to ne zna.

Prisjeća se kako je nedavno na ginekologiju došla gojaznija žena koja se žalila na bolove i molila da je pregledaju. Liječnici su, naravno, obavili pregled UZV-om i tijekom pregleda ustanovili da je trudna. Štoviše, ustanovili su i da ima iscjedak smeđe boje neugodnog mirisa, poznatiji u ginekologiji kao mekonij, tj. prva stolica djeteta koje samo što se nije rodilo. Pacijentica nije mogla doći sebi od iznenađenja te je nakon pregleda završila u rađaonici, gdje je nakon nekoliko sati rodila zdravo dijete.

I liječnici u čudu

Uzmu li se u obzir “simptomi” trudnoće (debljanje, mučnina, neprospavane noći…), logično se postavlja pitanje kako nisu znale da su trudne?

“To ih i ja pitam kada mi dođu na pregled i tek tada utvrde da su trudne. Dobro, u ranoj trudnoći još i mogu razumjeti da žena ne mora znati da je trudna, ali u kasnijem stadiju trudnoće to ni meni nije jasno! Kako ne mogu osjetiti živo dijete u svojoj utrobi, pogotovo ako su već imale iskustva u prijašnjoj trudnoći. Dijete staro 20 tjedana trebalo bi se micati u majčinoj utrobi i ona bi to micanje morala jasno osjetiti, a uz to bi se morala i udebljati”, komentira poznati splitski ginekolog dr. Robert Vulić.

U svojoj bogatoj praksi dr. Vulić je imao nekoliko slučajeva kada žena nije znala da je u drugom stanju.

“Biološke varijacije u kasnijoj trudnoći, koje se odnose na veličinu djeteta, iznose plus ili minus tri tjedna, a do tada dva tjedna. To znači da u onom trenutku kada određujem koliko dugo traje trudnoća u tome mogu ‘pogriješiti’ do tri tjedna. Evo, sada upravo imam ženu u 30. tjednu trudnoće koja nije znala da je trudna. I meni to nije bilo jasno kako nije znala da je trudna i kako nije osjetila pomicanje djeteta”, kazuje dr. Vulić.

Obvezni pregledi

Osim ovog slučaja, imao je slučaj žene koja je ponovno ostala trudna dok je dojila prvo dijete.

“Ona je ostala trudna dok je dojila svoje prvo dijete i isto tako nije znala da je trudna. Mislila je da tijekom dojenja ne može ostati trudna, što je pogrešno, kazuje dr. Vulić.

Iako mnogi smatraju da se ovakvi slučajevi događaju ženama koje su slabijeg obrazovanja ili u nezavidnim socijalnim uvjetima, to prema mišljenju dr. Vulića ne mora biti slučaj.

“Nisu to marginalizirani socijalni slučajevi. Iako ima i takvih slučajeva, ima među njima žena koje normalno rade, školuju se, vode normalan život. Recimo, mnoge od njih ostanu iznenađene kada im kažemo da su trudne jer imaju urednu mjesečnicu. No, ne radi se tu o mjesečnici, nego o krvarenju, koje one ne znaju prepoznati kao krvarenje. Zato su potrebni redoviti ginekološki pregledi i svaka žena mora, ako osjeti bilo kakve promjene u i na svom tijelu, posjetiti liječnika, kako bi utvrdila o čemu je točno riječ”, apelira dr. Vulić.