‘NIJE NAŠA IZMIŠLJOTINA’; Hrvati će kuririma plaćati PDV na male pakete iz Kine; No, carina ostaje ista, pa Kinezi lako mogu doskočiti tome

Plaćanje PDV-a na male pošiljke iz Kine ideja je koju uvode sve europske zemlje, no zasad na snazi ostaje odredba o plaćanju carine za pakete vrijednosti iznad 150 eura

Jeftine stvari iz Kine od 1. srpnja za Hrvate postaju 25 posto skuplje. Naime, država je odlučila uvesti plaćanje PDV-a na pakete male vrijednosti do 160 kuna. Neki će trgovci, srećom, otvoriti skladišta u Europi, pa će sva roba biti dostupnija i imati status robe Europske unije.

“To oslobođenje se ukida, što znači da će sve pošiljke bez obzira na vrijednost, ako se uvoze iz trećih zemalja, biti oporezive”, rekla je za HRT koordinatorica Sektora za carinski sustav u Središnjem uredu Carinske uprave, Melita Buljan.

PDV plaća, naravno, kupac, a pri naručivanju treba biti oprezan je li prodavatelj već uračunao PDV u cijenu ili će ga kupac plaćati pouzećem. U Carinskoj upravi smatraju da se prodavatelji uglavnom neće baviti PDV-om, “jer su njegove obveze prema poreznim tijelima dosta složene u tom slučaju, treba se prijaviti za poseban PDV broj. Moraju imati odgovarajuću evidenciju i mora evidenciju dati na raspolaganje poreznim tijelima”, pojašnjava Buljan.

PDV pouzećem

Dakle, PDV će ići u ruke poštara ili kurira. “Mi smo educirali dovoljan broj ljudi i zapravo spremni smo. U onom slučaju kad se pošiljka skenira, a PDV nije plaćen to će odraditi pošta u ime Carinske uprave”, naglasio je Krešimir Domjančić iz Hrvatske pošte, a iz Carinske uprave poručuju da “oni primatelji koji neće biti zadovoljni s takvim načinom mogu vratiti pošiljku u inozemstvo putem kurirskog operatera, prijaviti carini i tako ostvariti pravo na povrat plaćenog iznosa PDV-a pri uvozu”.

Potencijalnim kupcima se neće svidjeti ni činjenica što će morati platiti PDV i na naručene pošiljke koje nisu stigle do 1. srpnja. “Međutim, to se odnosi na sve pošiljke koje su već kupljene, ali nisu stigle na područje Republike Hrvatske, odnosno stižu nakon 1. srpnja. Bez obzira na to što je kupovina obavljena prije tog datuma, ona će nažalost morati biti oporeziva zato što se pušta u slobodan promet nakon 1. srpnja”, objašnjava Buljan.

Europski trik za punjenje državnog proračuna

No, to nije trik kojim je ministar financija Zdravko Marić odlučio podebljati državni proračun, već praksa koju uvode sve europske zemlje. “To nije hrvatska izmišljotina, to je doneseno od strane Europske unije kao glavi razlog da se potakne trgovina unutar Europske unije”, objasnio je predsjednik Udruge eCommerce, Marcel Majsan.

Procjenjuje se kako će naplati PDV-a godišnje podlijegati oko 10 milijuna pošiljaka. “Državna kasa bi se trebala podebljati za nekih 250 milijuna kuna samo od tih pošiljki niske vrijednosti. Koliko će to imati utjecaja za kupce? Sigurno neće biti sretni, jer će u našem slučaju morati platiti PDV koji neće morati cariniti, ali će morati platiti PDV, dignut će se cijena samog proizvoda, ali možda će Kinezi otvoriti nova skladišta pa će se ubrzati proces dostave, koji sada traje od dva tjedna do dva mjeseca”, naglasio je Marcel Majsan.

Rast internetske trgovine, ali i prava

Srećom, pravila o naplati carine ostaju kao i dosad, što znači da se carina ne plaća na pošiljke vrijednosti manje od 150 eura ili oko 1125 kuna. Unatoč tome, očekuje se daljnji rast internetske trgovine.

“U Hrvatskoj polovica populacije kupuje online, u posljednjih godinu dana e-commerce narastao više nego u prethodnih pet do deset godina. Počeli su kupovati ljudi koji nisu kupovali na internetu i trgovci koji nisu prodavali počeli prodavati”, dodao je Majsan i istaknuo kako oni koji ne kupuju online zaziru od toga zbog nepovjerenja ili straha od krađe podataka. Oni koji, pak, kupuju online plaćaju – pouzećem.

“Pitali smo i te kupce zašto ne plaćaju češće karticama, najveći razlog zato što se boje krađe podataka, a drugo, jer nije im se dalo unositi brojeve svoje kartice. Da bi to olakšali kupcima moramo uvesti neke nove načine plaćanja koji im olakšavaju da plate putem kartica, kao što je Keks pay, PayPal, kriptovalute i slično”, dodao je Majsan.

No, često paketi bivaju oštećeni, a kupci su na sto muka kako to dokazati. Problemu je doskočila Hrvatska pošta. “Mi smo tu mogućnost otvaranja paketa u prisustvu poštara ili na šalteru uveli prije nekoliko godina uveli zbog e-trgovine i prodaje rabljene robe gdje su ljudi često bili prevareni. Dakle, korisnik može zatražiti otvaranje paketa u prisustvu poštara ili na šalteru”, poručio je Domjančić.

Srećom, prava i obveze potrošača pri online kupnji postaju sve veća. No, plaćanje PDV-a će teško izbjeći, osim ako Kinezi odluče doskočiti novim pravilima EU i otvoriti skladišta u Europi, što će ubrzati dostavu i eliminirati PDV.