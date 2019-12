NIJE MU PRVI PUT DA PROVOCIRA: Viktor Orban održao sastanak stranke pred kartom Mađarske s dijelovima Hrvatske

Spomenuta karta je, čini se, stalni dio ‘uređenja’ prostorije najjače mađarske stranke, a da na karti ne vidi ništa sporno Orban je pokazao tako što je na Facebooku sam objavio fotografiju sa sastanka

Predsjednik mađarske vlade Viktor Orban sastanak predsjedništva stranke održao je pred povijesnom kartom Mađarske koja obuhvaća i dijelove Hrvatske, javlja Večernji list. Spomenuta karta je, čini se, stalni dio “uređenja” prostorije najjače mađarske stranke, a da na karti ne vidi ništa sporno Orban je pokazao tako što je na Facebooku sam objavio fotografiju sa sastanka.

Neprimjerene objave ne dolaze prvi put iz Budimpešte. Večernji list podsjeća da je u lipnju Međunarodni ured za informiranje kabineta mađarskog premijera objavio ilustraciju “velike Mađarske”. Na slici su prikazane ruke koje komadaju državu i grabe njezin teritorij kako bi obilježili Dan nacionalnog zajedništva. Inače, to je spomendan uveden 2010. kako bi se obilježio Trianonski mirovni ugovor koji je potpisan 1920. između Saveznika i Mađarske u palači Trianon u pariškom Versaillesu. Prema ugovoru, Mađarska je ostala bez dvije trećine teritorija koji je podijeljen između Čehoslovačke, Austrije, Rumunjske i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

ORBAN STIGAO U ZAGREB: ‘Ako Hrvati i Mađari ne mogu surađivati, onda se moraju rastati. To znači da Hrvatska treba kupiti Inu’

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova smatralo je to neprihvatljivim jer su hrvatske zemlje prikazane u lažnom povijesnom kontekstu te su smatrali da je to promoviranje aspiracija koje se ni u prošlosti nisu pokazale uspješnima. Jasno je da povijesne karte postoje u svim državama, no one se čuvaju u muzejima, arhivima te se objavljuju u povijesnim udžbenicima. One se ne bi trebale izložiti u političkom kontekstu, osobito ne na stranačkom skupu kao što je bio ovaj u Mađarskoj. Reakcija Ministarstva vanjskih i europskih poslova u vezi karte u prostorijama Orbanove stranke još nije stigla.

VIKTOR ORBAN UŽIVA U HRVATSKOJ: Objavio je fotografiju kako doručkuje burek u Osijeku i zaradio ‘masu’ lajkova