‘NIJE ME SRAM NIŠTA RADITI’: Deseci tisuća ostali bez posla, ali neki nisu htjeli čekati na burzi; Evo kako su pronašli posao

Unatoč tome što je za vrijeme koronakrize više od 26.000 ljudi izgubilo posao te što su domaći poslodavci od države zatražili potpore za 560.000 zaposlenika, ima onih koji su uspjeli pronaći posao

Otkako je pandemija koronavirusa, u proteklih mjesec dana, ozbiljnije zahvatila Hrvatsku, zbog ekonomske krize je više od 26.000 ljudi ostalo bez posla. No, u istom je razdoblju posao pronašlo njih 5880 ljudi. Oni su dali sve od sebe da se zaposle i nisu očajavali zbog nove situacije. RTL je otkrio kako su oni pronašli posao.

Irja Šipuš je sezonu u hvarskom restoranu zamijenila sezonom na plantaži jagoda. Iako je trebala odraditi treću sezonu na moru, odlučila je prihvatiti cijenu od tri kune za kilogram.

“Sjetila sam se da je sezona jagoda i onda sam se počela raspitivati i evo me tu prvi dan”, rekla je Irja, kojoj na početku ide dobro, ali daleko od rutine 78-godišnje Katice Kovačević. koja nabere i po 20 kilograma dnevno: “Da mogu normalno platiti režije, ja sam prisiljena ovako raditi. Obožavam brati jagode. Meni nije teško jer uživam”.

HRVATSKA JE U DUBOKOJ KRIZI: Unatoč Vladinim mjerama, u mjesec dana otkaz je dobilo 20.000 ljudi

Iskoristili situaciju

Vlasnik velike plantaže jagoda nedaleko od Zagreba, koji je i zaposlio ove dvije žene u cijeloj je situaciji vidio nešto pozitivno i odlučio je to iskoristiti. Naime, on tvrdi da je sada lakše doći do sezonskih radnika u poljoprivredi.

“Dosta njih je znalo prije otići na sezonski rad u Njemačku, sad su ostali tu. Neki bi otišli na more i sama ova situacija dosta je nejasna i ljudi imaju potrebu za radom”, rekao je Đorđo Jurić.

Da država nije uvela mjeru za zadržavanje radnih mjesta, na “burzi rada” bi bilo puno više ljudi. Naime, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava dosad je zaprimilo 114.000 zahtjeva poslodavaca kojima bi se trebalo zadržati više od 560.000 radnih mjesta, ponajviše u sektoru uslužnih djlatnosti, kojeg je kriza najviše pogodila.

“Radnici su dolazili iz ugostiteljstva, turizma i trgovine. Ono za što se poslodavci stalno raspituju jesu sezonci u poljoprivredi i građevini”, rekla je Marija Halić iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Iz tvrtke koja se bavi zapošljavanjem tvrde da je velik broj klijenata obustavio zapošljavanje. No, i dalje se traže liječnici, farmaceuti, medicinsko osoblje.

“Osim toga vidimo da nije došlo do usporavanja zapošljavanja u distribuciji higijenskih potrepština, servisa za čišćenje, neke informatičke i komunikacijske grane i dalje funkcioniraju”, izjavila je Martina Špiljak, voditeljica karijernog razvoja.

KORONAVIRUS MOGAO BI UDVOSTRUČITI BROJ NEZAPOSLENIH U HRVATSKOJ: ‘U najblažem scenariju bit će ih 40 tisuća’

Posla ima

Među ljudima na koje kriza nije previše utjecala je i Arijana Đekić. Ona je početkom godine, još prije pojave pandemije, ostala bez posla. Nakon čekanja na “burzi rada”, odlučila je uzeti stvar u svoje ruke.

“Nije teško. Tko hoće raditi može naći posao i u krizi. Nije me sram ništa raditi. Mama mi je rekla da ovdje traže čistačice”, rekla je čistačica Arijana.

Njen poslodavac je umjesto otpuštanja odlučio zaposliti još tri djelatnice. Želja mu je pronaći još dvije. Kaže da mu to nije lako, ali posla ima.

“Mi radimo sad male generalke, sad detaljnije možemo ispolirati limove, liftove što se inače ne stigne. Djelatnice uredno rade svoj posao”, zaključio je Josip Željko Đurinek, vlasnik servisa za čišćenje.

POSLJEDICE KOJE JE NEMOGUĆE ZANEMARITI: Evo što se događa vašem tijelu kada vas muči nezaposlenost

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.