Krunoslav Capak i Alemka Markotić sudjelovali su na zatvaranju Kongresa poslodavaca u zdravstvu gdje su najavili što sve možemo očekivati u budućnosti i prikazali kakvo je stanje u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj nakon krize uzrokovne Covidom-19.

Krunoslav Capak naglasio je kako ne znači da ćemo slijediti primjere uvođenja rigozornijih mjera ostalih zemalja, no epidemiolozi imaju niz mjera na raspolaganju, iako oni na kraju ne propisuju te mjere.

Vezano za kažnjavanje onih koji ne nose maske, Capak kaže kako zakonski okvir postoji, no kazne su previsoke kad se pod takvo djelo svede nenošenje maske kao oblik širenja opasne zarazne bolesti. Kazne iznose i do 3 godine zatvora ili 2000 do 3000 kuna, prenose Vijesti.hr.

Potencijalne rigorozne mjere

“Uvijek naglašavamo edukaciju ispred kažnjavanja, ali vidite i sami da se mjere krše, a broj novooboljelih raste. Slovenija ide prema lock-downu, Francuska također. Ne kažem da ćemo mi slijediti primjere drugih zemalja niti uvesti takve mjere, ali osim lock downa postoje mjere ograničavanja radnog vremena mjesta na kojima se ljudi okupljaju, zatim six persons rule prema kojem se nigdje ne smije okupiti više od šest osoba, zatim mjera prema kojoj svaka pojedina obitelj u mjesec dana smije se susresti sa samo još jednom obitelji. Uvođenje rigiroznijih mjera izaziva bunt kod ljudi, a s druge strane ne pridržavaju se mjera nošenja maski i blažih mjera.

Do sada se u sprječavanju mjera pokazalo najučinkovitije hvatanje kontakata. Slovačka je čak predstavila model prema kojem bi testirali kompletno stanovništvo te bi sve pozitivne u tom trenutku izolirali, ali time opet nebi dobili potpuno rješenje jer je moguće da će se tek razviti bolest, a opet bi to značilo potpunu zabranu kretanja stanovništva. Ponavljam, ne znači da će Hrvatska uvesti takve mjere, ali one postoje”, rekao je Capak.

Markotić kritizirala političare

Markotić nije iznenađena brojkama, no iznenađuje je brzinom kojom one rastu.

“Ne čudi me nakon ljeta kada smo upozoravali što će se dogoditi, a ljudi su se i dalje ponašali kao da se nisšta ne događa. Ovakvoj situaciji nisu pomogle niti izjave političara koji su također potcjenili opasnost širenja ovog virusa. Očekivali smo još goru situaciju krajem 11. – početkom 12.mj. Najveći problem je u nepoštivanju mjera. Pitamo se kako to da Thailand ima manji broj zaraženih, a kod njih je nošenje maski odavno dio kulture”, naglasila je Markotić.

Pravilno se držite mjera

“Bitno je ovlaživati zrak u prostorijama i održavati higijenu nosa kao i pravilno nositi masku i preko nosa, jer je nos glavni ulazni put virusa. Serološki testovi su dobar pokazatelj prokuženosti stanovništva, ali ne i akutnog oboljenja. Moguće je da ćemo zbog mutacija ovog virusa morati prinmjenjivati kombiniranu terapiju, a ne samo jedan lijek, baš kao što je to slučaj sa HIV-om gdje se primjenjuje kombinirana terapija. Mislim da nitko na svijetu sa sigurnošću ne može reći kada će ovo završtit, ali mislim da ćemo do ljeta lakše disati, čemu će najznačajnije pridonijeti pronalazak cjepiva”, zaključila je Markotić.