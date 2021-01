Vrhovni sud potvrdio je oslobađajuću presudu vatrogasnom zapovjedniku Draženu Slavici, optuženom za propuste tijekom gašenja požara na Kornatima prije 14 godina, kada je poginulo 12 vatrogasaca

Nakon dva suđenja i 14 godina od tragedije na Kornatima u kojoj je život izgubilo 12 vatrogasaca, tadašnji vatrogasni zapovjednik Dražen Slavica pravomoćno je oslobođen optužbi za teško djelo protiv opće sigurnosti. Odlučio je tako Vrhovni sud, odbivši žalbe na nepravomoćnu oslobađajući presudu Županijskog suda u Zadru, doznaje Večernji.

Tri optužbe

Njega se teretilo da je 2007. dopustio da na gašenje požara na Kornatu odu maloljetnici i osobe koje nisu imale uvjete za gašenje takvog tipa požara, ali i da je zapovijedio preusmjeravanje kanadera na drugo požarište, iako je dobio dojavu da se požar ne može kontrolirati zbog brzog širenja. Uz to, prema optužnici, nije izvijestio nikoga da je potrebno pokrenuti akciju spašavanja vatrogasaca.

Vatrena je stihija prešla preko vatrogasaca i spalila im odjeću, a zbog toga što nisu bili evakuirani na vrijeme, živi su izgorjeli. Na mjestu tragedije poginulo je šest vatrogasaca, dok ih je još šest preminulo kasnije u bolnici zbog teških tjelesnih ozljeda. Jedini preživjeli, Frane Lučić, ostao je trajni invalid, a svoj život duguje brzoj intervenciji liječnika.

Obrazloženje presude

U obrazloženju svoje odluke, Vrhovni sud zaključuje da je Županijski sud u Zadru ispravno zaključio da Slavica nije odgovoran za propuste ljudi koji su trebali djelovati u okviru zakonskih ovlasti te da nije bio nadležan za vođenje vatrogasne intervencije na kojoj su sudjelovali kanaderi.

“Optuženika nitko nije ni ovlastio da zapovijeda vatrogasnom intervencijom. Ipak je pravodobno i u skladu sa svojim ovlastima koje nisu bile zapovjedne, zatražio prijevoz vatrogasnih kruški i pomoć zračnih snaga. Pomoć zračne eskadrile došla je znatno kasnije nego što je zatražena, a razlozi tog zakašnjenja ne mogu se staviti na teret optuženiku. Za poteškoće u komunikacijskim kanalima i nemogućnost stupanja u kontakt s gasiteljima na terenu također nije odgovoran optuženik jer na to nije imao mogućnost utjecaja. Vrhovni je sud ocijenio da zbog slabih komunikacijskih veza optuženik nije imao saznanja o mjestu iskrcavanja vatrogasaca, njihovu kretanju niti o dolasku u klanac. Dakle, nije znao niti morao ili mogao znati odnosno predvidjeti mogućnost nastupanja konkretne opasnost za gasitelje od južnog kraka požara koji će kulminirati rijetkom i iznenadnom pojavom požara s eruptivnim efektom upravo na mjestu na koje su se vatrogasci sklonili. Takvu rijetku i iznenadnu pojavu eruptivnog požara nije mogao predvidjeti ne samo optuženik, nego to ne bi mogao niti bilo tko drugi da je bio u istoj poziciji kao optuženik i da je raspolagao istim informacijama kojima je raspolagao optuženik. Optuženik je bez čekanja obavijestio nadležno tijelo o dojavi da su vatrogasci nastradali, ali nije imao pravodobne i točne informacije o tome gdje su se iskrcali iz helikoptera, kojim su se smjerom kretali, gdje je ostavljana vatrogasna kruška ni o činjenici da su ušli u klanac i u vatreno okruženje. Pravodobno je ispunio svoju zadaću izvještavanja nadležnih o potrebi spašavanja vatrogasaca. Zadaća je sudova utvrditi je li optužena osoba počinila kazneno djelo koje joj je optužnicom stavljeno na teret. Zato zadaća sudova nije utvrđivati tko je odgovoran, ako to nije optuženik. Vrhovni je sud ocijenio da je prvostupanjski sud pravilno odlučio kad je optuženika oslobodio optužbe”, obrazložio je Vrhovni sud.