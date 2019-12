NIJE JOJ TREBALA POMOĆ: KOLINDA JE SAMA SEBI ISKOPALA RUPU? Analitičari uvjereni: ‘Sada imamo mrtvu utrku za drugi krug…’

Uzmu li se u obzir njezine posljednje izjave, dobro da je predsjednica odbila sučeljavanje, kazala je Ankica Mamić

U emisiji HRT-a Otvoreno u srijedu analitičari Ankica Mamić, Smiljana Leinert Novosel, Krešimir Macan, Damir Jugo i Ivica Relković prije svega su se osvrnuli na odbijanje Kolinde Grabar Kitarović da izađe na sučeljavanje. Paradoksalno, smatra Relković, zato što bi upravo njoj debata najviše koristila, a najviše bi štetila Zoranu Milanoviću.

Paradoksalno, predsjednici bi sučeljavanje najviše koristilo

“Sučeljavanja nema zato što ima više od dvoje ključnih kandidata. Čim ih ima više od dvoje počinje kalkulacija tko kome paše ili ne paše i tko bi kome podigao tih 1-2% i onda kreće odbijanje i gledanje tko će biti taj koji će ispasti od ova ključna tri. Vjerojatno nećemo doživjeti da će ta sučeljavanja biti u punoj potrebnoj snazi”, rekao je Relković i nastavio:

“To je obrat koji je paradoksalan. Zašto? Zato što njoj koja brani mandat ne bi odgovaralo. Međutim, budući da je na lijevoj strani jako puno malih kandidata koji nemaju vidljivost, a da ima više sučeljavanja dobili bi vidljivost i onda bi oni uzimali dio biračkog tijela, ne iz njezinog bazena, nego iz centrističko-lijevog bazena te bi Zoran Milanović dobio minus u kontu kojeg može dobiti u tom prostoru. Postoje taktike u kojima ne moraš ništa zaraditi, ali neki drugi mogu izgubiti. To su već stvari koje njihovi timovi moraju razmisliti što im se više isplati”, rekao je Relković.

‘Debata našoj predsjednici ne odgovara posebno ako gledamo njezine posljednje izjave’

S njim se nije složila Mamić. Ističe kako bi po prirodi stvari svi nju napadali, jer je ona aktualna predsjednica, a oni izazivači, a ističe i još jedan problem Grabar Kitarović.

“Format sučeljavanja našoj predsjednici ne odgovara posebno ako gledamo njezine posljednje izjave i javne nastupe i mislim da je ispravno odlučila”, zaključuje.

Kaže kako je kod nje ili nervoza, ili joj je pala koncentracija, ili je umor.

“Sve njezine ad hoc dane izjave u posljednje vrijeme su za njezinu kampanju štetne. Ona niti u jednoj prilici, kad su je dočekali mikrofoni, nije dala izjavu koja bi pomogla njezinoj kandidaturi od kninske tvrđave odnosno od Dana pobjede”, rekla je Mamić.

‘Drugima je laknulo kad je ona odbila’

Macan ističe kako je to dvosjekli mač.

“I drugi kalkuliraju. Njima je super što kao nema aktualne predsjednice pa onda mogu i oni tako lako reći da ne dolaze. Nisam baš siguran da i oni u svojim kalkulacijama procjenjuju da bi im to odgovaralo. Sad su puno slobodniji, mogu raditi kampanju kakvu žele i nitko ne otvara pitanja koja oni ne žele otvoriti. U tom sučeljavanju mi svi govorimo da bi oni napadali predsjednicu, tko kaže da ne bi predsjednica otvorila pitanja na koja oni ne žele odgovarati, bilo bi replika pa bi bilo dvosmjerne komunikacije. Svima je odgovaralo do jednog trenutka da se kampanja umrtvi i u posljednjim istraživanjima se dobio jedan novi momentum i svi će se boriti za svaki glas, pa možda netko odabere pojaviti se na vašem sučeljavanju”, smatra Macan.

Jugo ističe kako, bez obzira na to tko se plasira u drugi krug, teško će izbjeći sučeljavanje.

“U drugom krugu će se teško moći izbjeći sučeljavanje jer tada nema nikakvog opravdanja da do njega ne dođe. Treba reći da ima puno kandidata, u odnosu na prošle predsjedničke izbore kada ih je bilo četvero, i kada je bila stvar poprilično jednostavna – kako ih organizirati, kako komunicirati jedni s drugima, a sada ih ima 11. Tu ima raznoraznih jednadžbi”, rekao je ističući kako u stožerima vjerojatno “imaju puno jasniju sliku”.

Kao i mnogo puta do sada, u kampanju se izravno uključila i Katolička crkva, a Mamić ističe kardinal Josip Bozanić na misi zadušnici za Franju Tuđmana u utorak dao izravnu potporu HDZ-u.

‘Dio birača ne voli da im Crkva šalje poruke’

“Čak je i koristio riječ stabilno koja je mantra Vlade. Potpora katoličke crkve je sigurno u Hrvatskoj uvijek važna, možda neće biti presudna jer institucionalna podrška crkve uvijek ide prema HDZ-u. Sada imamo u desnom spektru dvoje kandidata koji se bore u istom biračkom tijelu. Rekla bih da je jučerašnja Bozanićeva propovijed sigurno usmjerila kampanju u korist aktualne predsjednice”, uvjerena je Mamić.

No, bivši idelog Mosta ističe kako potpora crkve u konačnici može biti i kontraproduktivno.

“Dio birača ne voli da mu se s institucije koje bi trebale ostati izvan određivanja političke utakmice šalju poruke. Znamo da se u Hrvatskoj dogodilo predsjednika koji nisu imali takvu potporu. Ja ne bih s time kalkulirao da se s time može ući sigurnu situaciju pobjede”, smatra.

Jugo ističe da je najvažniji trenutak u kojem je Bozanić dao potporu Kolindi.

‘Bozanić je to rekao u vrijeme mrtve utrke za drugi krug’

“Imamo mrtvu utrku za drugi krug. Kardinal je usmjerio prema predsjednici i to je izuzetno bitno za nju u ovom trenutku jer imate situaciju gdje treći po rejtingu Miroslav Škoro vrlo jasno radi na tome da pridobije HDZ-ove glasača. U situaciji gdje su oni, možemo reći dio, zbunjeni, nisu sigurni tko zastupa njihove vrijednosti, izuzetni je bitno kada dođe ovakva poruka za njih.

Hoće li to pomoći ili odmoći u drugome krugu, ali zasad nitko ne razmišlja kako će komunicirati u drugom krugu nego da se dočepaju drugog kruga. Imate dvojicu sinova pokojnog predsjednika, jedan je dao podršku jednom, a drugi drugom kandidatu. Možete misliti koju to konfuziju stvara unutar glasačkog tijela HDZ-a. Zato su ovakve stvari, kao podrška kardinala, izuzetno bitna, iako u nekim drugim izborima to možda ne bi bilo toliko važno”, rekao je Jugo.

‘Škoro je prerano digao na noge HDZ’

Macan je rekao kako je pitanje je li Škoro pozivom neki dan da bi on možda bio neki budući predsjednik HDZ-a zapravo mobilizirao HDZ i nekako im prerano signalizirao kakva je njegova namjera.

“Mislim da je to dignulo sve alarme u HDZ-u, ali im je ostalo previše vremena. Da je to bilo u samom finišu kampanje pitanje je bi li se mogao HDZ-mobilizirati pa bi opet bio nekakav crni labud”, smatra Macan.

Leinart je na pitanje čuva li se najteža artiljerija za završni tjedan rekla kako joj se čini da su aktivnosti prije kampanje u neformalnom dijelu unazad nekoliko mjeseci imale ambiciju pokazati kakva će biti karakter kampanje.

“Sjetite se prvih objava Škore, nastupa predsjednice pa je najedanput nastupilo zatišje. Imamo sada mučan dio kampanje koji na neki način pokušava dinamizirati situaciju. Atmosfera nije nimalo slična prošlim kampanjama. Imate situaciju koja je zapravo neodlučnost, apatija, kandidati se ponašaju kako možda nismo očekivali, reakcije birača dosta su zbunjujuće. Nema nečeg što bi mobiliziralo ove izbore i svelo koncentraciju na jednu osobu. Riječ je o personaliziranim izborima. Bitna je osobnost. Vidite li vi ovdje osobnost koja magnetski privlači pažnju većine birača u Hrvatskoj? To se uopće ne pojavljuje. Sada će se možda uključiti taktike gdje će se ljude pokušati više mobilizirati, ali ne vidim previše veliki entuzijazam ljudi”, rekla je Leinart.

Dodala je kako su plakati nikakvi, a spotova gotovo da i nema.

“U javnosti se vrte jedna do dvije poruke. Ne bi trebalo birati teme koje se tiču prošlosti jer to znači da nemate nešto ponuditi sada. Kampanje zalaze u područje tema s kojima se predsjednik uopće ne bavi nego se time bavi Vlada i premijer”, smatra Leinart.