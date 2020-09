NIJE IMAO NIKAKVIH TEŽIH PROBLEMA PRIJE ZARAZE, A ONDA…: Pogledajte kako izgledaju pluća oboljelog Hrvata srednje životne dobi

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 280 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva ukupno 2103

U Hrvatskoj je jučer šestero preminulih, ukupno 236

U svijetu je zabilježeno 29.730.066 slučajeva zaraze, preminulo je 939.192 oboljelih

Ustavni sud zaključio je da su zakoni o ovlastima Nacionalnog stožera u skladu s Ustavom

Zdrava i bolesna pluća

7:07 – U Kliničkoj bolnici Dubrava liječi se trenutno osoba srednje životne dobi koja sada boluje od Covida 19 i na respiratoru je. Pacijent nije imao nikakvih težih zdravstvenih problema prije zaraze koronavirusom. Dnevnik.hr donosi rendgensku snimku potpuno zdravih pluća pacijenta snimljena prošle godine te snimku današnjih pluća. Dr. Nevenka Piskač Živković, internistica pulmologinja iz Kliničke bolnice Dubrava, objasnila je razliku u rendgenskoj snimci. “Što se tiče snimke pluća ja bih je nazvala pulmološki ozbiljnom. Zašto – zato što su promjene obostrane. Zahvaćaju i gornja i donja plućna polja, zapravo gotovo da i nema dijela pluća osim desnog gornjeg koji nije zahvaćen upalnim promjenama.”

Liječnike brine što je riječ o osobi srednje životne dobi koja je prije ove bolesti bila gotovo potpuno zdrava. “Osoba nije imala značajnijih komorbiditeta. Imala je povišene vrijednosti krvnog tlaka, međutim nije ni bilo recimo potrebe za uzimanjem lijekova”, rekla je dr. Piskač Živković te dodaje da slične snimke pluća moguće su još kod virusne ili atipične upale pluća. No, klinička slika i nalazi su u potpunosti drugačiji. “Mi zapravo ne možemo u potpunosti predvidjeti kojim tempom će se radiološki nalaz pogoršavati. Kod nekih bolesnika to je vrlo brzo – gotovo u danima”, veli dr. Piskač Živković. One koji se oporave od koronavirusa i koje otpuste iz bolnice liječnici i dalje prate. Kod nekih kao posljedica bolesti i dalje ostaju prisutne promjene na plućima. Obično se radi o onim pacijentima koji su duže vrijeme proveli na respiratoru, javlja Dnevnik.hr.

Biden kaže da vjeruje u cjepivo, a ne Trumpu

7:00 – Demokratski predsjednički kandidat Joe Biden odbacio je u srijedu optužbe predsjednika Donalda Trumpa o tome da širi strah vezano uz sigurnost cjepiva protiv koronavirusa, pozvavši Trumpa da se prikloni znanstvenicima i ne požuruje njihov rezultat. “Budimo jasni: vjerujem u cjepivo, vjerujem znanstvenicima, no ne vjerujem Donaldu Trumpu”, kazao je Biden dodavši da “mu ovog trenutka ne može vjerovati ni američki narod”. Biden je upozorio protiv pokušaja požurivanja da se iziđe u javnost s nedovršenim cjepivom uoči predsjedničkih izbora 3. studenoga. Trump je optužio svog demokratskog protukandidata na izborima da potiče sumnje među Amerikancima oko efikasnosti cjepiva.

U SAD-u je umrlo 195.000 ljudi koji su bili zaraženi koronavirusom, više nego u bilo kojoj drugoj zemlji, te su izgubljeni milijuni radnih mjesta, a pandemija je dobila središnje mjesto u izbornoj kampanji. Trump je u više navrata umanjivao rizike zaraze od Covida-19, pogotovo na početku krize, te je na sebe navukao kritike zbog ignoriranja i zanemarivanja upozorenja znanstvenika i dužnosnika javnog zdravstva. Obraćajući se javnosti iz svog doma u Wilmingtonu, u saveznoj državi Delawareu, Biden je istaknuo kako cjepivo treba biti odobreno samo uz poštivanje strogih sigurnosnih standarda. “Znanstvena otkrića ne gledaju na kalendar jednako kao ni virus. Posebno nemaju veze s izbornim ciklusima. Njihov tajming, odobrenje i distribucija nikada ne smiju biti određeni političkim razlozima”, kazao je Biden.

Ranije je republikanski zastupnik, liječnik i Trumpov pobornik Brad Wenstrup odbacio zabrinutost s tim u vezi navodeći da će Uprava za hranu i lijekove osigurati da cjepivo bude sigurno. “Vjerujemo da FDA neće odobriti nešto što nije sigurno i učinkovito”, rekao je. Čak i ako cjepivo za koronavirus bude odobreno idućih tjedana, ono vjerojatno neće biti široko dostupno u javnosti prije sredine iduće godine, rekao je na kongresnom panelu u srijedu Robert Redfield, direktor američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti. Biden, koji trenutno vodi u nacionalnim ispitivanjima javnog mnijenja, upitao je gura li Trump agencije poput FDA da potpišu odobrenje za cjepivo kako bi popravio svoju izbornu perspektivu. Biden je istodobno potvrdio kako želi da se sigurno cjepivo pojavi čim prije poručivši da treba vjerovati znanstvenicima. Američka vlada u srijedu je objavila da će početi s distribucijom cjepiva za covid-19 unutar jednog dana nakon dobivanja dozvole te da planira mogućnost da ograničen broj doza bude dostupan već krajem ove godine. Dužnosnici ministarstva zdravstva i obrane objavili su dokument s planom distribucije u kojemu stoji kako će “ograničen broj doza cjepiva za covid-19 biti dostupan početkom studenog 2020. ako ga Agencija za hranu i lijekove do tada odobri”, a da će se zaliha značajno povećati iduće godine.

Covid-19 prijeti obrazovanju djece u svijetu

Jučer – Pandemija covida-19, zbog koje su zatvorene škole, mogla bi izbrisati veliki napredak ostvaren proteklog desetljeća u obrazovanju i zdravstvu, posebice najsiromašnijih zemalja, upozorila je u srijedu Svjetska banka obavljujući godišnji Indeks ljudskog potencijala. “Ljudski kapital je najvažniji za gospodarsku i financijsku budućnost zemlje”, rezimirao je David Malpass, predsjednik Svjetske banke prilikom objave izvješća o Indeksu ljudskog kapitala. Taj pokazatelj mjeri razinu koju danas rođeno dijete može dosegnuti za 18 godina na temelju zdravstvenih i obrazovnih usluga zemlje. Ali pandemija bi mogla izbrisati dostignuća ostvarena u zadnjih deset godina.

Za mjerenje ljudskog kapitala, Svjetska banka je uzela u obzir tri čimbenika: preživljavanje (hoće li danas rođeno dijete doživjeti školsku dob?), obrazovanje (koliko će trajati njegovo obrazovanje i koja će mu biti postignuća?), zdravstvo (hoće li to dijete zdravo izaći iz školskog sustava, spremno nastaviti školovanje ili kao odraslo otići na tržište rada?). Izvješće za 2020. donosi podatke iz 174 zemalja, koje predstavljaju 98 posto svjetskog stanovništva. “Analiza pokazuje da je prije pandemije većina zemalja stalno napredovala u stvaranju dječjeg ljudskog kapitala, najveće napretke ostvarene u zemljama s niskim primanjima”, navode autori. Ali oni ističu da je čak i prije učinaka pandemije, dijete rođeno u zemlji s niskim primanjima moglo očekivati da će dosegnuti tek 56 posto svog potencijalnog ljudskog kapitala u odnosu na dijete kojem su dostupne sve razine obrazovanja i zdravstvenog sustava.

Uz pandemiju će se produbiti nejednakosti među djecom. “Mislimo da više od milijarde djece nije išlo u školu zbog covida-19”, rekao je David Malpass, a to predstavlja milijarde dolara manje zarade zbog smanjenog obrazovanja, prosječno pola školske godine, i moguća napuštanja školovanja. Upozorio je da su posebno pogođene djevojčice, što je zabrinjavajuće jer je i prije krize bila izražena nejednakost prilika između djevojčica i dječaka. “Osim toga pandemija pojačava opasnosti nasilja nad ženama, rane brakove i tinejdžerske trudnoće, koji ograničavaju mogućnosti obrazovanja i osamostaljenja žena i djevojaka”, ističe Svjetska banka. David Malpass je naglasio da 80 milijuna djece trenutačno ne prima osnovna cjepiva, pa su izloženija.

Svjetska banka je pokrenula programe u najsiromašnijim zemljama kako bi smanjila stopu napuštanja školovanja. “Pokušavamo ponovo pokrenuti proces učenja, što uključuje opremu, ponovno otvaranje škola i učenje na daljinu”, objasnio je. Mamta Murthi, zamjenica predsjednika zadužena za pitanja ljudskog razvoja je naglasila da zemlje kojima su otpisani dugovi mogu taj novac preraspodijeliti u obrazovanje djece. Neke zemlje su odlučile povećati poreze na duhan. “Želimo smanjiti aktivnosti štetne za ljudski kapital i povećati prihode države”, naglasila je.