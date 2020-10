NIJE DOBRO ZAPOČELO: Prvi dan pa problemi s e-uputnicama: ‘Nekim pacijentima sam i danas nalaze dala u ruke’

Digitalizacija zdravstva nije krenula onako kako je bilo zamišljeno: ‘Neke sam uputnice poslala elektronski, a nekima sam pacijentima zaista dala u ruke’

Jučer je najavljeno uvođenje e-uputnica, no digitalizacija zdravstva ipak nije krenula kako je bilo zamišljeno, tako da se i danas ponegdje radilo s papirnatim uputnicama. Iako u Domu zdravlja koji su posjetili novinari RTL-a nekoliko godina rade s e-uputnicama, od danas je sustav trebao raditi neometano diljem Hrvatske. No, na prvi dan njihova uvođenja u ordinaciji liječnice obiteljske medicine Vesne Potočki Rukavine sustav nije potpuno funkcionirao, javlja RTL.

“Tijekom radnog vremena smo dobili obavijest da od sustava Cezih nije u potpunosti u funkciji i da će se ta funkcija osposobiti tako da budemo strpljivi. Danas sam radila nekako polovično ne znajući da li funkcionira u potpunosti sustav. Neke sam uputnice poslala elektronski, a nekima sam pacijentima zaista dala u ruke”, kazala je.

Šarolika situacija

Iako pozdravlja digitalizaciju i uvođenje e-uputnica, naglašava da je situacija u praksi šarolika. Neki liječnici su dobivali obavijesti od licenciranih programa da sustav nije spreman i da se odgađa.

“Tijekom jutra je postojao na jednom dijelu sustava Cezih određenih problema zbog određenih certifikata, ali negdje oko 13 sati taj problem je otklonjen”, kazao je Hrvoje Jezidžić, pomoćnik ravnatelja za informacijske tehnologije HZZO-a.

“Pretrage nisam mogla naručiti, kao naprimjer EMG. Nisu mi bile dostupne tako da i u Zagrebu je šarolika situacija, a mislim da na terenu, kao naprimjer u Splitu, možda u Južnoj Dalmaciji je puno lošija. Bolnice očito nisu pripremljene”, kaže Potočki Rukavina.

Dostavljanje e-Nalaza

Uz e-uputnice, građani će dobivati i e-Nalaz koji će biti dostavljen liječniku primarne zdravstvene zaštite. Pacijenti će u njega imati uvid putem platforme e-Građani, a za termin pregleda moći će se naručiti samostalno ili preko obiteljskog liječnika.

“Mi imamo sve kalendare u bolnicama sa slotovima popisane. Praktički, vi u svakom trenutku znate što je slobodno u bolnici od kapaciteta i sada kada pacijent zatreba taj kapacitet, naš informacijski sustav kroz Cezih taj kapacitet otvori obiteljskom liječniku i praktički na jedan klik možete dobiti taj termin”, rekao je direktor razvoja poslovanja u sektoru zdravstva IN2 grupe Siniša Konšćina.

Splitska bolnica nije spremna

Da je do uvođenja ovog sustava moglo doći mnogo ranije slaže se i liječnik obiteljske medicine u Dubrovniku. Kaže, spremni su za to već 10 godina. “Problem je što, recimo, splitska bolnica nije spremna. I kao druga najjača ustanova u Hrvatskoj, pomalo koči sav taj proces, ali ja vjerujem da će to uskoro biti dovršeno”, kazao je liječnik obiteljske medicine Teo Depolo.

U Hrvatskom zdravstvenom sustavu na godinu se obradi više od 14 milijuna uputnica, a njihovo tiskanje dosad je trošilo mnogo vremena medicinskim sestrama i liječnicima primarne zdravstvene zaštite.