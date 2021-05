NIJE DOBRO, ZA DIJELOVE HRVATSKE UPALJEN JE METEOALARM: Nakon sunčanog jutra stiže nevrijeme, žestoki pljuskovi s grmljavinom

U većem dijelu Hrvatske nakon sunčanog jutra, dnevni razvoj oblaka, a od sredine dana u zapadnim predjelima lokalno će biti i pljuskova s grmljavinom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak

Pretežno vedro je jutros u većem dijelu Hrvatske, tek rijetko gdje ima manje do umjerene naoblake i magle, javlja meteorologinja N1 televizije Tea Blažević. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, ponegdje ima i magle, mogući su odroni pa iz HAK-a vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

U nastavku dana bit će većinom sunčano, uz manju do umjerenu naoblaku, ali kasnije poslijepodne i navečer očekuje se jače naoblačenje. Kasnije navečer treba računati na kišu i pljuskove s grmljavinom, prije svega na sjeverozapadu zemlje, stoga je na snazi i sustav Meteoalarm, koji upozorava na pljuskove praćene grmljavinom, na zagrebačkom i karlovačkom području.

Lokalno je moguće nevrijeme. Sutra će biti kišovito i pljuskovito u većem dijelu zemlje, s tim da će u većem dijelu Dalmacije ostati suho. Zapuhat će jaka bura i sjeverozapadnjak na moru. Nestabilno će biti i u četvrtak, petak ima najveće izglede da bude suh.

Žuti meteoalarm na snazi je za područje Zagreba i Karlovca. Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom.

U utorak promjena poslijepodne

Utorak će na istoku unutrašnjosti biti u znaku pretežno sunčanog vremena, iako ponegdje nakon jutarnje kratkotrajne magle, prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a. Poslijepodne će lokalno biti jačeg razvoja oblaka, uz povećanje vjerojatnosti za poneki pljusak, ponajprije u zapadnim predjelima. Jutro će biti svježe, no dnevna temperatura oko 22 °C.

Danju mnogima ugodno toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj, ali nakon razmjerno svježeg jutra, ponegdje uz maglu, posebice na širem karlovačkom području. Prijepodne će proteći uz pretežno sunčano vrijeme, a prema večeri rast će vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu.

Lokalnih nestabilnosti poslijepodne može biti i u gorju te u Istri, uz povremeno umjereno naoblaku, a u noći na srijedu jače će se naoblačiti. Prijepodne će pak biti sunčano, ujutro po kotlinama i maglovito. Puhat će slab i umjeren jugozapadni vjetar, na sjevernom Jadranu prema večeri i jugo u jačanju. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 10 °C u gorju i u unutrašnjosti Istre, a duž obale i na otocima između 11 i 15 °C. Najviša dnevna od 16 do 21 °C.

U Dalmaciji će dan početi vedrinom, a zatim će oblaka biti rijetko i malo. Samo će u unutrašnjosti, posebice poslijepodne u gorju biti i jačeg razvoja uz malu vjerojatnost ponekog pljuska. Vjetar slab do umjeren, većinom jugozapadni, a najviša dnevna temperatura između 21 i 23 °C. I na jugu Hrvatske podjednako toplo i većinom sunčano. Uz slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak more će biti uglavnom malo valovito, temperature između 18 i 20 °C.

Vikend će biti promjenjiviji?

Srijeda će ponovno biti promjenjivija, osobito u prvom dijelu dana, kada su mogući i izraženiji pljuskovi, ponajprije na sjevernom Jadranu. Zapuhat će jaka bura, zatim sjeverozapadnjak. Četvrtak i petak bit će većinom sunčani.

U unutrašnjosti u srijedu također vrlo promjenjivo i svježije, uz mjestimice i obilniju kišu. Četvrtak će već biti sunčaniji, no i dalje nestabilan, uz pljuskove ponajprije na zapadu. Petak će najvjerojatnije biti najstabilniji dan u tjednu. Naime, već za vikend raste vjerojatnost za promjenljivije vrijeme, osobito na zapadu zemlje, prognozirala je za HRT Tanja Renko iz DHMZ-a.