NIJE ČUDO AKO NOĆAS NISTE OKA SKLOPILI: U tri ujutro izmjerene nevjerojatne temperature, danas će biti pakleno!

Za one osjetljive na vrućinu, danas neće biti nimalo lak dan.

Da je pakleni toplinski val stigao i do Hrvatske bilo je jasno svakome tko je noćas spas od vrućina pokušao potražiti u otvarajući prozore spavaćih soba i ne našavši tamo ništa osim toplog zapuha. Spas su donosili noća jedino klima uređaji i to iz prostog razloga što se u 3 ujutro, u primjerice Crikvenici, mjerilo čak 27 stupnjeva. Ista temperatura zabilježena je u Makarskoj, Rijeci i na Lastovu. No nije to ništa naspram Hvara gdje je u isto doba noći izmjereno 29,5 stupnjeva.

Pakleno je bilo i u Rabu, gdje je izmjereno 28,2 te u Senju gdje su se kuhali na 28.

Zagreb (Grič) mjerio je 27,8, Split (Marjan) 28,2, a najsvježije je bilo u sjevernim predjelima zemlje, te, tradicionalno, u Gorskom Kotaru. U Gospiću je tako bilo ugodnih 17,2,a u varaždinu 19,6. Lakše se disalo i u Slavoniji. Daruvar je mjerio 19,5 stupnjeva, a Osijek 20,6 stupnjeva.

U 8 sati situacija je već bila znatno kritičnija, ujedno i dobra naznaka onoga što nas danas čeka.

Hvar je već u 8 sati stigao na 31,7 stupanj, Split (aerodrom) na 30, Rab je na 29,2, Rijeka (aerodrom) na 29,4, Prevlaka na 29,6, a Poreč na 29,2. Dubrovnik je također prešao 30 stupnjeva, a ništa lakše nije ni u Crikvenici koja se budi na 29 stupnjeva.

Što se ostatka današnjeg dana tiče, bit će pretežno sunčano i vruće. Uz dnevni razvoj oblaka, pljuskova praćenih grmljavinom bit će ponajprije u Slavoniji i Baranji.

Vjetar će biti većinom slab, poslijepodne do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu prijepodne zapuhat će umjerena bura, a potomi sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 31 i 36 °C.