KERUM NIJE BIRAO RIJEČI; Peternelu i Mariji Selak Raspudić poručio: ‘Za vas nitko ne zna, nemate ništa, uopće ne znam u kojoj ste vi stranci’

Teško je uopće nabrojiti što je sve Željko Kerum izgovorio u sinoćnjoj emisiji Otvoreno… ‘Spomenuli ste komociju, odnosno komoditet. Kažete da nauštrb svog komoditeta idete u politiku i na izbore. Zar nije preveć, što bi rekao pokojni predsjednik Tuđman, da idete i vi i vaš suprug na izbore? Pa kako bi izgledalo da smo ja i moja žena tu sad? Tko bi dicu čuvao?’, rekao je Kerum Mariji Selak Raspudić

Mjesec dana prije parlamentarnih izbora koji bi mogli biti najneizvjesniji do sada, o njima su u emisiji Otvoreno HRT-a govorili Marijana Petir, nezavisna kandidatkinja na listi HDZ-a, Marija Selak Raspudić, nezavisna kandidatkinja na listi Mosta, Mirela Holy, nezavisna kandidatkinja na listi Restart koalicije, Igor Peternel, Domovinski pokret Miroslava Škore, i Željko Kerum, predsjednik HGS-a.

Kerum je istaknuo kako nije ponovno došao u politiku, već da je on u politici 12 godina. “Moja je stranka već 12 godina prva u gradu Splitu, a druga u županiji”, rekao je i dodao kako je u koaliciji s HDZ-om u gradu. Naglasio je kako ide na predstojeće izbore zbog birača koji ga zovu.

“Ako uđem u Sabor koalirat ću s pobjednicima”, naglasio je Kerum i dodao kako misli da će HDZ pobijediti te da će se on s njima dogovoriti.

PJEVAČ, KOMIČAR, LIJEČNIK, VJEROUČITELJ: Svi oni imaju zajedničku stvar – žele u Sabor; ‘To vam je kao u bosanskom vicu kad Mujo…’

Rasap institucija

Selak Raspudić je istaknula kako se HDZ i SDP ne mogu nakon devastacije kojoj smo svjedočili godinama, kategorizirati kao prva ili druga liga.

“Smatram da ćemo i mi ‘drugi’ doći u prvi plan kako bismo stali na kraj ovoj vladajućoj oligarhiji koja je dovela zemlju u situaciju u kojoj se sada nalazi. Ovaj je saziv Sabora, kako neki govore, najlošiji do sada”, rekla je Selak Raspudić koja smatra da svjedočimo rasapu institucija, a time i nepovjerenju u politiku.

Marijana Petir je rekla da su je i Škoro i Plenković pozvali na razgovor. Saslušala je njihove programe i opcije, oni su saslušali njezine, a to je da želi na izbore izaći kao nezavisna zastupnica. “Dogovorila sam se za izlazak kao nezavisna zastupnica na HDZ-ovoj listi u 6. izbornoj jedinici”, rekla je.

‘U kojoj ste stranci i zašto se natječete?’

Negdje na sredini emisije Kerum je upitao Peternela i Mariju Selak Raspudić u kojoj su oni stranci i zašto idu na izbore.

“Vi ste dolje anonimus, za vas nitko ne zna. Prvo, ja uopće ne znam koju vi stranku zastupate, ja ne znam u kojoj ste vi stranci. Meni to nije jasno, ja imam svoju stranku, gospođa je nezavisni kandidat, ali je bila u SDP-u (op. a. pokazuje na Holy). Ja uopće ne znam vas dvoje, u kojoj ste vi stranci. Čovjeka kad zaustavi policija ima osobnu, ima JMBG, ima osobnu kartu, vi nemate ništa. Zašto se vi natječete i koja ste vi stranka?”, upitao je predsjednik HGS-a Kerum.

“Spomenuli ste komociju, odnosno komoditet. Kažete da nauštrb svog komoditeta idete u politiku i na izbore. Zar nije preveć, što bi rekao pokojni predsjednik Tuđman, da idete i vi i vaš suprug na izbore? Pa kako bi izgledalo da smo ja i moja žena tu sad? Tko bi dicu čuvao?, rekao je Kerum Mariji Selak Raspudić.

“A to što ste rekli za HDZ, to je državotvorna stranka koja je stvorila hrvatsku državu. I pokojni Račan joj je dao podršku i te dvije stranke treba poštivati. Mi treći koji jesmo, mi smo samo teret. Da je pameti, HDZ i SDP bi napravili veliku koaliciju”, rekao je Kerum

Koruptivni su pojedinci

Kerum je kasnije rekao kako nije koruptivan ni SDP ni HDZ, nego pojedinci. “Ne postoji koruptivna vlada, ne postoji koruptivni HDZ i SDP. Postoje pojedinci. Uzeli su lovu pa neka se sad opravdavaju. Potpisivali su, zašto, imaju USKOK i DORH. Nije točno da se raspadaju društvo i država. Mi se moramo boriti s onim što nas je snašlo. Mi moramo razgovarati što će se dogoditi nakon sezone koje nema, što će se dogoditi za iduću koje isto neće biti. Mi nemamo drugog posla osim turizma i svi smo vezani za turizam”, govori Kerum.

Peternel se pokušao ubaciti, ali ga je Kerum blokirao. “Gospodine, samo da završim, vi niste u životu podilili dvi plaće pa ne možete prekidati nekoga koji je dijelio po 3000 i 4000 plaća”, nastavlja Kerum.

“Vidite u ovoj situaciji, kao što je bila 1990-a, kad smo stvorili državu. Mi nemamo alternativu. Što mi proizvodimo? Ja sadim, ali predlažem to i Plenkoviću i Milanoviću. Koji statuti, koji ustavi, koji zakoni? Ajmo zaorat oranice. Vi ste ta ekipa koja hoće uzeti njihove pozicije, Škoro, Most. Željko Kerum, HGS ima kontinuitet. Ja sam došao s novcem i dao narodu. Devet milijuna kuna sam dao penzionerima, to nitko nije napravio”, rekao je Kerum.

Oranje polja i politika

Kerum se ponovno obratio Mariji Selak Raspudić: “Vi ste filozof i sad vi hoćete ići u politiku. Pa dajte predavajte na Filozofskom fakultetu, učite mlade. A nemojte političarima govoriti kako će raditi”, rekao je Kerum.

“Ja bih rado orala polja, kada ne biste vi tako ugodno plivali u sustavu koji je kreiran tako da smijete orati samo vi. Plaža Bene je dobar primjer toga i tko smije orati ta polja”, odgovorila mu je Selak Raspudić.

Govorilo se i o prelasku na online način studiranja i rada, o čemu je Kerum također imao što za reći. “Ispričavam se Mirela, može li se riba lovit online? Jel može? Jel se može pome, paradajz, kukumare iskopat online? Pa dajte recite ljudima, ljudi nemaju posla, o čemu pričamo.”

Osvrnuo se i na Miroslava Škoru. “U kojoj je jedinici Škoro? Ja ću ići gdje je Škoro… Ja bih pozvao ljude da glasaju za mene jer sam ja iznenađenje izbora.”

Monopol HDZ-a i SDP-a

Petir je rekla kako smatra da ljevica nema kapacitet za voditi Vladu, zato što nemamo vremena za eksperimente i uhodavanja. Holy je naglasila kako nam ne treba dokazano koruptivna Vlada. “Koliko se HDZ brine pokazuje i odnos prema gradu Zagrebu”, istaknula je.

Peternel je rekao da SDP i HDZ savršeno surađuju kada su im interesi ugroženi. “Sve je skupa 30 godina građeno klijentelistički i da funkcionira da bude samo sebi svrha”, rekao je i dodao kako se društvo raspada zbog monopola HDZ-a i SDP-a.