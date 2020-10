NI VIRUS NITI BESPARICA NE MOGU SMESTI NOVA ZAPOŠLJAVANJA U MINISTARSTVU: Upravo se puni čak sedam šefovskih fotelja

Do 26. listopada otvoren je natječaj za šestero ravnatelja uprava i jednog ravnatelja zavoda u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ako imate završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenih, tehničkih, prirodnih ili interdisciplinarnih znanosti, najmanje četiri godine radnog iskustva “na odgovarajućim poslovima”, znanje jednog svjetskog jezika, te ako poznajete rad na računalu – pred vama je prilika za zapošljavanje. Ili će ipak biti nešto drugo presudno, što nije objavljeno u natječaju? Možda neka stranačka iskaznica?

Naime, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, novo megaministarstvo oformljeno u novoj Vladi Andreja Plenkovića, koje predvodi Darko Horvat, upravo zapošljava ni više niti manje nego – sedmero ravnatelja. Šestero ravnatelja uprava i jednog ravnatelja zavoda.

Nakon svih najava o racionalizaciji javne uprave, nakon što je “spajanje” ministarstva predstavljeno kao smanjenje Vlade i kresanje birokracije, usred žestokog udara epidemije i sve većeg broja poduzetnika koji su na rubu propasti, usred dramatičnih objava da se “nema novca” za lijekove, u jednom ministarstvu ne samo da nema traga racionalizaciji i smanjenju troškova ili broja zaposlenih, nego se zapošljava cijela kolekcija novih “šefova”.

Traži se novi ravnatelj uprave za trgovačka društva, strateško planiranje, regulativu, EU poslove i izvještavanje u sustavu upravljanja, ravnatelj uprave za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina, ravnatelj uprave za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe EU, ravnatelj uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, ravnatelj uprave za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava, zatim ravnatelj uprave za upravljanje i raspolaganje nekretninama, te ravnatelj zavoda za prostorni razvoj.

Kandidate će intervjuirati ministar osobno?

A uvjeti su toliko široki da u njih može ući – bilo tko. Od četiri godine iskustva na “odgovarajućim poslovima” do “istaknutih rezultata u području od značaja za rad državnog tijela”. Državni ispit može i ne mora, odnosno, položit će se kasnije, ako je kandidat ok.

Natječaji su otvoreni do 26. listopada, provodi ih – komisija koju imenuje ministar. Izgleda da niti nema pismenog dijela nego samo intervju. Komisija za provedbu javnog natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te ih poziva na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu”, a razgovor, odnosno intervju s kandidatima provest će ministar Darko Horvat ili osoba koju on za to ovlasti.

S obzirom na to da se radi o megaministarstvu u kojem je do sada jedan dio – graditeljstvo – držao HNS, a sada ga je posve preuzeo HDZ, vrlo je izgledno da će se na svih sedam šefovskih mjesta uhljebiti zaslužni HDZ-ovci.

Na naša vrlo jednostavna pitanja – zašto se Ministarstvo odlučilo za raspisivanje ovih natječaja, te jesu li to nova radna mjesta ili su “ispražnjena” stara, iz Ministarstva su odgovorili kompliciranim opisom sa citiranjem zakonskih odredbi.

“Člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine broj 66/19) uređeno je da upravama u sastavu ministarstva rukovodi ravnatelj. Riječ je o državnim službenicima koje imenuje i razrješuje Vlada i to prema propisima o državnim službenicima. Kako od stupanja na snagu Zakona o sustavu državne uprave navedena radna mjesta nisu bila popunjena, raspisan je javni natječaj za ukupno sedam radnih mjesta i to u skladu s novim ustrojstvom Ministarstva propisanim Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine broj 85/20) i Uredbom u unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.”

Sedam šefovskih mjesta do sada nije bilo popunjeno?

Pojednostavljeno rečeno, Ministarstvo se izvlači na novo ustrojstvo i Zakon donesen ove godine, te tvrdi da se radi o radnim mjestima koja do sada jednostavno nisu bila – popunjena. S obzirom na to da nismo dobili odgovor na vrlo konkretno pitanje hoće li ovim zapošljavanjima biti povećan broj zaposlenika u Ministarstvu, možemo pretpostaviti da hoće, odnosno, da će unatoč svim najavama o racionalizaciji javne uprave i birokracije u novoj Vladi s manje ministarstava – broj šefovskih mjesta sasvim solidno porasti, za sedam fotelja.

Zanimalo nas je i kako su definirani uvjeti za ta šefovska radna mjesta, jer se doimaju dovoljno široki za vrlo širok spektar potencijalnih kandidata, no, odgovoreno nam je samo da su uvjeti radnih mjesta propisani “Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva te su u skladu s uvjetima koje propisuje Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi.”

Novih sedmero šefova u Horvatovu Ministarstvu čeka sasvim solidna plaća za ovaj krizni hrvatski trenutak. “Sukladno Zakonu o državnim službenicima, plaća radnog mjesta ravnatelja uprave odnosno zavoda čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 3,7 i osnovice za obračun plaće uvećano za 0,5% za svaku navršenu godinu staža”, odgovoreno nam je iz Ministarstva. Prevedeno u kune: koeficijent 3,7 garantira plaću od 15.500 kuna bruto (oko 10 tisuća neto), ali s obzirom da je za te pozicije isključeno da se javljaju ljudi bez radnog iskustva, slijedi uvećanje od 0,5 posto za svaku navršenu godinu staža. Dakle, radi se o plaći koja će nesumnjivo dosezati oko 15 tisuća kuna neto mjesečno.

I službeni auto i kartice ako zatreba…

Na naše pitanje hoće li sedmero novih šefova imati pravo i na službeni automobil ili neke druge povlastice, odgovoreno nam je da će se u “slučaju potrebe korištenja službenih automobila, pravo njihova korištenja urediti sukladno Odluci o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja.”

Drugim riječima, hoće, moći će koristiti i službene automobile i ostale povlastice.

Ministar Darko Horvat, prekaljeni HDZ-ovac koji je izvučen kao iznenadno rješenje za ministarstvo gospodarstva nakon ostavke Martine Dalić, sada kao ministar i graditeljstva i državne imovine i prostornog uređenja, dobio je priliku osobno izabrati – sedmero novih suradnika i prikopčati ih na sigurnu državnu plaću.