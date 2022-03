Iako je barel nafte na svjetskim tržištima pojeftinio, u nas se malotko sjeća viših cijena goriva od trenutnih. Puni tank dizela je u ponoć poskupio za čak 70 kuna. Čak je i stručnjacima, poput Mirka Skalickog teško više bilo što prognozirati.

"Nafta je došla do 130 dolara po barelu i stala. Nakon toga je pala, stagnirala neko vrijeme, a posljednjih pet dana osjetnije pada. Danas je na stotinjak dolara po barelu, što je dobro, ali je nezahvalno prognozirati. Posljednjih mjesec dana davao sam puno prognoza, ali nažalost sam bio u krivu i nafta je poskupjela. Krajnje je nesigurno i teško prognozirati. Ako dođe do male eskalacije između Ukrajine i Rusije, rat je naravno već tu, ali ako dođe do novih ozbiljnijih problema, cijene mogu skočiti gore", rekao je Skalicki za RTL.

Prvo COVID, onda rat

Ipak, cijene goriva su rasle i prije početka sukoba u Ukrajini. "Cijene su rasle sa smirivanjem COVID-a kad se svjetska ekonomija počela oporavljati, povećala se tada potrošnja, došlo je do disbalansa i cijene su počele rasti, ne toliko značajno kao s početkom rata. Mjesec dana prije rata, uz priče i stvaranje psihoze rata, to je potaknulo spekulacije i strah i naravno da su cijene počele značajnije rasti. Zadnji udar je taj da je rat krenuo i došlo je do značajnog skoka", objasnio je Skalicki.

Hoće li mjera '50 lipa' biti dovoljna?

Vlada je odlučila spasiti stvar mjerom "50 lipa", umjesto donedavnog zamrzavanja cijena goriva. No, utjecaj te odluke tek treba vidjeti.

"Kada će to biti, teško je reći jer ne znam kad kreće nova uredba. Po zakonu svi maloprodajni lanci moraju umiješati dio biogoriva ili idu penali vezani uz emisiju CO2. Sad nema penala za one koji ne umiješaju biogorivo i bit će uštede. Je li to 50 lipa, nije to jednostavna računica. Ostanu li cijene naftnih prerađevina tu gdje jesu, to bi se trebalo osjetiti. Ako će rasti, onda će se to poništiti", zaključio je naftni stručnjak.