NI ŠEST KILOMETARA OD CENTRA ZAGREBA, A ŽIVE KAO U PROŠLOM STOLJEĆU: ‘Nemamo ambulantu, poštu, pa čak niti pločnik’

Iako su su svega šest kilometara zračnom linijom udaljeni od Trga bana Josipa Jelačića, do središta grada im treba više od sat i pol.

Sveta Klara, zagrebačko naselje omeđeno Sloboštinom na istoku, Čehima i Buzinom na jugu, Trokutom, Remetincem i Trnskom na sjeveru i Botincom na zapadu, u 21. stoljeću nema poštu, ambulantu pa čak niti jedan metar pločnika do puno premale osnovne škole. Zanimljivo, riječ je o najnapučenijem zagrebačkom naselju koje broji 18.000 stanovnika.

„Autobusna stajališta nemaju nadstrešnicu, to je kao da živimo prije sto godina, nisu asfaltirana nisu označena, to je tamo blatnjavo“, opisuje za HRT Marijan Smiljanić, stanovnik Sv. Klare.

SVETA KLARA RAPIDNO RASTE: Iako do tamo vozi samo jedan bus, ljudi dolaze tu živjeti zbog jednog i najvažnijeg razloga – novca

Do škole po blatu ili po cesti

No to nije jedini problem više 18.000 stanovnika ovog naselja koje formalno propada gradskoj četvrti Novi Zagreb – zapad. U čitavom naselju postoji jedna osnovna škola, do koje djeca moraju ići ili po cesti ili po blatu.

„To izgleda kao ovo tu, samo je malo šire, nema kolnika, što bi trebalo imati plus ta staza, još i nije za aute“, požalio se Filip, učenik OŠ Sveta Klara.

Početkom veljače predali su i peticiju za novo igralište, jer se ovim, jedinim koje je u sklopu osnovne škole ne mogu koristiti sva djeca.

„Imamo dječje igralište jedno novo napravljeno, ali je to za manju djecu, veća djeca i mladi ljudi nemaju se kamo otići podružiti, rekla je stanovnica Ružica Subašić, ujedno i članica građanske inicijative.

U mjesnom odboru sve znaju, ali…

Antonija Lovrić, stanovnica Svete Klare, uz nedostatak ikakve infrastrukture, od doma zdravlja ili makar ambulante, do pošte i sadržaja za djecu, ističe i katastrofalnu povezanost.

Iako su su svega šest kilometara zračnom linijom udaljeni od Trga bana Josipa Jelačića, do središta grada im treba više od sat i pol.

„Ide se okolnim putem preko Savskog mosta, gdje se presjeda i onda ponovno morate doći u Novi Zagreb ako idete u grad, pa na glavni kolodvor, objašnjava lošu prometnu povezanost Subašić.

Iz mjesnog odobra telefonom su potvrdili da su upoznati s ovim problemima, no nisu htjeli pred kamere. Za većinu problema, kažu, još nisu pronašli adekvatna rješenja. Odgovora nema ni iz Grada.