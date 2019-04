NI ŠEKS NIJE ŽELIO SVOG POSINKA KAO NOSITELJA LISTE HDZ-a? Pokušao je odgovoriti Plenkovića od tog plana

Ressler je u javnosti poznat kao autor novog statuta HDZ-a, te je radio kao pomoćnik Andreja Plenkovića tijekom njegova mandata u Europskom parlamentu

Čak ni Vladimir Šeks nije oduševljen što se njegov posinak Karlo Ressler našao na prvom mjestu HDZ-ove izborne liste za Europski parlament, štoviše Šeks je navodno pokušavao odgovoriti predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića od toga, piše Novi list.

Pretežak teret

“Šeks jako voli Karla, baš jako, i htio ga je zaštititi na ljudskoj razini. On dobro zna što će za njega značiti to prvo mjesto i kako će to odjeknuti u HDZ-u. Zato je Šeks molio Plenkovića da oslobodi Karla toga, ali nije uspio”, otkrio je jedan HDZ-ovac.

S obzirom da je Ressler nositelj liste, to znači kako premijer nije poslušao predsjednika Savjetodavnog vijeća HDZ-a, koji smatra da je za njegovog posinka Resslera pretežak teret već na prvim izborima na kojima sudjeluje nositi listu stranke.

Ressler je u javnosti poznat kao autor novog statuta HDZ-a, te je radio kao pomoćnik Andreja Plenkovića tijekom njegova mandata u Europskom parlamentu. Za njega se zna da je politički i društveno puno konzervativniji od svojeg Plenkovića.

Skupa cijena afere

Najviše pažnje s HDZ-ove liste, osim Resslera, privukao je devetoplasirani Stjepan Ribić, šef regionalne Razvojne agencije Slavonije i Baranje.

Kako doznaje Novi list, on je u posljednjem trenutku ušao na tu listu s obzirom da je u planu bilo da Slavoniju predstavlja ministrica regionalnog razvoja Gabrijela Žalac, međutim nakon afere s mercedesom taj plan je odbačen.