NI SASTANAK NIJE POMOGAO, BANDIĆ JE JASAN: ‘Koalicija će trajati onoliko koliko uspijemo realizirati projekata. Trebaju delati’

Bandić: ‘Ova će koalicija, većinska u Saboru, što se tiče moje stranke čiji je Klub drugi po snazi, trajati onoliko koliko uspijemo realizirati kvalitetnih projekata’

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić rekao je danas u razgovoru za N1 da će koalicija pod vodstvom Andreja Plenkovića imati većinu i trajati ovisno o realiziranim kvalitetnim projektima.

“Što sam govorio na sastanku, to znaju kolege, ne bih prepričavao, ja to nikad ne prepričavam jer mislim da koaliciju ne trebaju voditi mediji nego odgovorni ljudi. Ova će koalicija, većinska u Saboru, što se tiče moje stranke čiji je Klub drugi po snazi, trajati onoliko koliko uspijemo realizirati kvalitetnih projekata. To je nemarkacionalna linija prema Vladi Andreja Plenkovića i svim ministrima”, rekao je Bandić koji nije želio govoriti o tome koje su bile teme jučerašnjeg koalicijskog sastanka.

Stabilna većina

Smatra da Hrvatskoj trebaju mir i stabilnost te da je preduvjet tome stabilna većina. “Što se tiče stranke BM365, mi ne tražimo nikakve fotelje, tražimo projekte, u idućih desetak dana će biti konačno taj sastanak Vlade i Grada, jedno sedam, osam projekata koje smo kandidirali. Počnimo od Imunološkog zavoda, dječje bolnice, 60 niskopodnih tramvaja, APIS, tračnička pruga do aerodroma, rotor, apliciramo i za žičaru… to je jedini način da partneri surađuju. Imamo dobru suradnju, ona može biti još bolja, više koordinacije, više međusobnog uvažavanja, čuvanja dostojanstva svakog čovjeka bez obzira je li premijer, zastupnik, ministar, gradonačelnik, nije nam naodmet”, kazao je Bandić.

Na pitanje mogu li i svi ostali gradonačelnici u Hrvatskoj tražiti takvu suradnju na projektima s predsjednikom Vlade, rekao je: “Ja mislim da svi mudri trebaju ne tražiti, nego se založiti da to tako bude, što će tražiti, trebaju delati. Ne treba tražiti, nego delati…”

“Mediji kod mudrih ljudi ne vode Vladu ni Grad Zagreb. Mediji prate, a mi kao odgovorni ljudi upravljamo i onda na kraju dobijemo mandat ili nas kazne pa ne dobijemo. A ja sam vec dobio šest mandata”, ističe Bandić.

‘Državnik bez lažne skromnosti’

Nije želio reći hoće li dobiti i sedmi mandat. “Polako. Take it easy. Kažu da političari donose odluke za mandat, a državnici za generacije. Budući da imam šest mandata ja sam bez lažne skromnosti dijelom državnik”, kazao je.

Hoće li se kandidirati na predsjedničkim izborima ili će nekome dati podršku nije želio otkriti. “Strpite se, najvažnije da je čovjek zdrav. Ja sam rekao – koncem devetog mjeseca, koliko znam deveti još traje”, kazao je Bandić.