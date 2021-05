NI PETERNEL NIJE MOGAO OBRANITI ŠKORINE SPALIONICE: ‘Neću ulaziti u tu priču, nisam ju dobro čuo, ponekad se dogode i lapsusi’

Puno konkretnije je odgovorio na pitanje gura li Domovinski pokret ideološke teme zato što Škoro ne poznaje lokalne probleme,.

Nakon što je Miroslav Škoro u debati na 24sata rekao da bi „postupno gasio spalionicu“, iako ne postoji, a na debati na N1 govorio o spalionici na Mirogoju, njegov stranački kolega Igor Peternel trudio se obraniti njegov istup, iako priznaje da je možda riječ lapsusu.

“Neću ulaziti u tu priču, gospodin Škoro već sutra ima novo sučeljavanje, pojasnit će tu izjavu. Nisam ju dobro čuo, je li ona izašla iz konteksta ili nije… Ponekad se u tim debatama, koje traju satima, dogode i lapsusi. Gospodin Škoro će to pojasniti”, rekao je Peternel za N1.

JE LI ŠKORO PRIČAO O KREMATORIJU KAO SPALIONICI OTPADA? Kalinić: ‘Tamo mora postojati, za drugo ne znam’

TOMAŠEVIĆ O ŠKORINIM FANTOMSKIM SPALIONICAMA: ‘Ne znam o čemu on priča; Očito je da koriste huškačku retoriku’

Puno konkretnije je odgovorio na pitanje gura li Domovinski pokret ideološke teme zato što Škoro ne poznaje lokalne probleme,.

„Tomašević ne zna što odgovoriti na kritike koje dolaze od gospodina Škore, stalno se vraća na komunalne teme i inzistira na tome”, komentirao Peternel kampanju za gradonačelnika i nastavlja :

‘Nama je važno da građani znaju istinu’

„Oni su prešli iz parapolitičkog društva, civilnog društva u političku stranku, no cijeli taj prelazak itekako je novčano i politički isprepleten i to smo mi počeli pokazivati. Gospodin Škoro je pozvao gospodu iz Možemo! da kažu tko su, što su, koliko su javnih sredstava dosad prikupili, da vidimo je li to platforma za isisavanje novca ili za političko djelovanje. Nama je važno da građani znaju istinu”, rekao je Peternel.

Priznaje da su Tomislav Tomašević i Možemo! u prvom krugu postigli dobar rezultat i da je Tomašević u prednosti. “Ali drugi krug je druga utakmica. Naša je dužnost da građane upozorimo što su izabrali, mi im pokazujemo tko su ti ljudi, s čime su se bavili, kako su živjeli… Radimo medijski posao umjesto medija”, smatra Peternel.