NI NJEMU SE NE SVIĐA ŠKORINA ‘VIZIJA’: ‘Neki bi u vrijeme mira htjeli imati veće ovlasti nego je imao Tuđman u vrijeme rata!’

Željko Reiner je prokomentirao kandidaturu Miroslava Škore za predsjednika RH te obilježavanje Dana državnosti i sve veći broj afera ministra Lovre Kuščevića

Potpredsjednik Sabora Željko Reiner gostovao je u N1 Studiju uživo. Osim što je prokomentirao kandidature za predstojeće predsjedničke izbore, dao je i nekoliko detalja o kandidaturi sadašnje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Iako je rekao kako ne bi htio komentirati pojedine predsjedničke kandidate ponaosob, iskritizirao je Miroslava Škoru zbog načina na koji je predstavio svoju kandidaturu, ali zbog svojih predizbornih obećanja.

“Narod će imati prilike vidjeti i čuti. Ja osobno nikad ne bih kandidaturu objavio na Facebooku. Ja bih to učinio konferencijom za medije. Neki kandidati, čini mi se, ne poznaju hrvatski Ustav, niti državno ustrojstvo Hrvatske. Mi smo parlamentarne republike pa u skladu s time odluke donosi parlament. Treba za funkciju predsjednika imati znanje o vanjskoj politici i treba za to imati iskustvo vezano uz obrambene snage. Mi imamo parlamentarni sustav kao i mnoge druge zemlje i ne vidim nikakav razlog zašto bismo ga mijenjali. Oni bi danas u vrijeme mira htjeli imati ovlasti veće nego što je imao predsjednik Tuđman u vrijeme rata”, istaknuo je Reiner.

Kolinda ima potporu

Reiner je potvrdno odgovorio na pitanje čini li mu se da su neke stvari u zakonodavstvu nedorečene te dodao: “Međutim, mi imamo institucije koje mogu na te izazove odgovoriti. Prvenstveno je tu Ustavni sud. Vjerujem da će se prije ili kasnije pitanje referenduma urediti. Sasvim sigurno su neke stvari koje su vezane uz egzistencijalna pitanja možda važnije od referenduma i stvari vezanih uz referendume”.

Reiner je komentirao i predsjedničinu “želju” da na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, 5. kolovoza, bude predsjednica, ali ne i kandidatkinja: “Ona je samo to rekla, ona je rekla da ona ne želi da na taj značajan datum, 5. kolovoza ne želi biti jedan od kandidata, nego želi biti predsjednica, što ona i jest. Mislim da je manje važno kada netko objavi tu kandidaturu, puno je važnije što ta osoba kaže i što je postigla. Ima potporu svoju bivše stranke, odnosno HDZ-a. Dozvolimo predsjednici da sama kaže da se kandidira i da odredi vrijeme kada će to učiniti”, rekao je Reiner.

Rasipanje glasova

Novinari su se ponovno vratili na Miroslava Škoru, upitavši Reinera je li on drugi kandidat HDZ-a. Reiner se odmah vratio 10 godina u prošlost.

“On je bio neko vrijeme zastupnik HDZ-a, ali onda je svojevoljno izašao iz Sabora. Ja bih rekao da me malo podsjeća ova situacija na stanje koje je bilo 2009. godine, kada je HDZ imao svog kandidata, a to je bio profesor Hebrang, a onda se pojavio cijeli niz kandidata koji su bili veći Hrvati od profesora Hebranga i bili su možda više eksponirani. Rezultati su bili vidljivi, glasovi su se rasuli i predsjednik je postao Ivo Josipović. Toplo se nadam da se ta situacija neće ponoviti.”

Upitan što bi u budućnosti trebalo biti s 25. lipnja, sadašnjim Danom državnosti, kazao je kako je taj datum važan za noviju hrvatsku povijest te ga treba obilježavati. Smatra kako nije loše vrijeme za promjenu datuma obilježavanja Dana državnosti, jer je, kaže, u Hrvatskoj uvijek nekakvo predizborno vrijeme, stoga je to izgovor koji kod njega ne vrijedi.

Izgovori ne vrijede

“Meni je jako drago da se premijer odlučio za varijantu promjene datuma Dana državnosti s 25. lipnja na 30. svibnja, jer je to nešto za što se ja zalažem već godinama. Promjena datuma Dana državnosti stvorila je jednu zbrku u glavama ljudi. Hrvati su valjda jedina država na svijetu gdje ljudi nisu sigurni koji im je nacionalni praznik”, mišljenja je Reiner.

Reiner je komentirao i potencijali izbor Marije Pejčinović Burić za glavnu tajnicu Vijeća Europe: “Mi se svi nadamo da će gospođa Pejčinović-Burić biti izabrana. Tko će ju zamijeniti, to će odrediti premijer, a koliko ja znam o rekonstrukciji Vlade se ne razmišlja”, rekao je Reiner.

Kratko se osvrnuo i na Lovru Kuščevića odbivši komentirati pitanje je li on teret ove Vlade: “Ja mislim da je on to objasnio i da je on sve rekao, nema potrebe da ja to ponavljam. Da ne vjerujem gospodinu Kuščeviću i Vladi, vjerojatno ne bih sjedio s vama i vodio ovaj razgovor”, zaključio je Reiner.

