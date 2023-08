"Kad smo bili ovdje na Trgu prije nego se premjestilo na nogometni stadion ispred nas su došli političari, saborski zastupnici i pet redova se stvorilo ispred nas. Pa neka nas puste barem jedan dan da u miru i dostojanstveno proslavimo Dan pobjede", komentirao je za RTL Danas, umirovljeni general Ljubo Ćesić -Rojs iz Knina obilježavanje Oluje.

"Pa političari guraju sebe, ali 1991. nije ih bilo nigdje. Onda nije ni čudo. Oni žele danas da se vide. Ali ja ih nigdje nisam vidio do 2010. nije ih bilo. Ušao sam među sedam prvih ljudi na kninsku tvrđavu i za mene je ovo veliki dan. I ovom prilikom odajem poštovanje poginulim, nestalim, ranjenim, invalidima i onima koji nisu više živi. Na čelu s predsjednikom svih Hrvata dr. Franjom Tuđmanom, ratnim ministrom obrane Gojkom Šuškom i našem iseljeništvu na čelu s Antonom Kikašem koji je prevalio 6 tisuća kilometara da bi došao ovdje.", rekao je.

'Red bi bio da dođu vrhovnom zapovjedniku, ali nisu bili ni prije 28 godina'

Još oštriji je bio komentirajući nedolazak ministara Banožića i Medveda.

" Red im je bio da dođu na prijem predsjednika, ali s obzirom na to da, a ja ih dobro poznajem, a nisu bili ni tada, prije 28 godina. Nisu sudjelovali u Oluji pa nije ludo da ih nema. Možda nemaju taj osjećaj.", rekao je a na pitanje je li možda razlog bojkota Milanovićevo pretjerivanje odgovorio je: " Pretjeruje?! Pa on je naš vrhovni zapovjednik, on je predsjednik svih Hrvata, preko milijun i 100 tisuća glasova je dobio i da ga mi bojkotiramo. Otkud nam pravo? Tko smo mi da se poigravamo? Od sudbine da nam kroje politiku kao Pupovac oni koji je dobio možda 2,3 tisuće glasova, da nam oni kroje? Možda im je Pupovac zabranio da dođu večeras tu. A to me srce boli, jer moja stranka su ona tri slova: HDZ. Ali Tuđmanov, a ne briselski.".

Banožić: Milanović već dvije godine želi preuzeti taj događaj

No ministar Mario Banožić vidi stvari drugačije. Ocijenio je uoči središnjeg obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Kninu da se predsjednik Republike Zoran Milanović posljednje dvije godine trudio da preuzme događaj i da on bude organizator. ''Sada kako je napravio, tako i ima'', rekao je Banožić gostujući u petak u RTL-ovoj emisiji Danas.

Govoreći o Vladinom bojkotu Milanovićevog prijema ratnih zapovjednika u Kninu, Banožić je rekao da ministarstva obrane i hrvatskih branitelja imaju svojeg predstavnika na tom događaju te kako misli da je to dovoljno.

Upitan treba li netko iz Vlade biti na Milanovićevom prijemu zbog generala i građana, Banožić je odgovorio da su generali i časnici Hrvatske vojske uvijek u fokusu. ''Mi smo ove godine na obljetnicu Oluje unaprijedili 127 časnika u viši čin, a isto tako mojom odlukom njih 13 je odlikovano, dok su 42 vojnika nagrađena'', rekao je. Na pitanje hoće li subotnje obilježavanje akcije Oluja proteći u znaku sukoba Pantovčaka i Markovog trga, ministar je kazao da će ono proći dostojanstveno.

'Ne vidim potrebu za pritiskom'

Banožić se dotakao i izbora čelnog čovjeka Vojno sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA) nakon što je premijer Andrej Plenković u četvrtak potpisao prijedlog za novog ravnatelja VSOA-e i uputio ga Milanoviću na supotpis.

''Očekujem da se prijedlog pošalje u saborsku proceduru i da se sazove Odbor za unutarnju politiku i sigurnost i na taj način ode korak dalje jer do ovoga nije ni trebalo doći'', rekao je. Komentirajući Milanovićevo inzistiranje na popunjavanju 15 ispražnjenih vojnih pozicija, ministar je rekao da one stoje upražnjene više od godinu dana. ''Ne vidim potrebu za nekim pritiskom'', dodao je.

'Svaki sam posao radio časno i pošteno'

Banožić je komentirao i svoje odustajanje od kandidature za izvanrednog profesora i optužbe za plagiranje nastavnog materijala.

''Dosad sam kao i svaki posao i u Ministarstvu obrane pa tako i u akademskom dijelu svog života radio časno i pošteno. Ovdje je riječ o jednom priručniku koji je napravljen dugi niz godina kroz vrijeme i on je imao u sebi dijelove knjige koje su pisali autori koji su kasnije bili recenzenti'', kazao je.

Dodao je da je odustao od kandidature za izvanrednog profesora zbog ''negativnosti koja se navukla na cijeli proces, pritisaka na institucije i članove povjerenstva'', a što je ocijenio nepotrebnim u akademskoj zajednici.

Banožić je, govoreći o nevremenu u Hrvatskoj, istaknuo da je Hrvatska vojska spremna.