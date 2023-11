GUŽVA UNATOČ HLADNOĆI / Temperaturni minimalci nisu pokolebali najzabrinutije: Kolone ljudi i jutros su se smrzavale čekajući testiranje

HZJZ je i u srijedu organizirao testiranje na hripavac u Zagrebu, ali samo na jednoj lokaciji i to na 90 minuta. Kontejner je bio u u Rockefellerovoj ulici, kod Klinike za plućne bolesti, od 8 do 9.30 sati. Unatoč hladnom vremenu, gužve su bile ogromne. Ljudi su se masovno žalili na kolonu, ali ipak su čekali svoj red. U utorak su zdravstveni djelatnici bili primorani produljiti radno vrijeme do 10.30, ali nakon toga više nikoga nisu htjeli primiti.