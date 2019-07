NI HDZ-OVCI NE ZNAJU TKO SU NOVI MINISTRI: ‘Morali smo ih guglati kako bismo saznali tko su ti ljudi’

Rekonstrukcija vlade izazvala je podijeljene reakcije unutar HDZ-a, a budući ministri očito su nepoznati i unutar same stranke

Vuku se repovi nakon Plenkovićeve opširne rekonstrukcije Vlade. I dok su neki iznenađeni premještajem Marka Pavića, drugi, poput Gabrijele Žalac, su iznenađeni vlastitim odlaskom, a treći su uvrijeđeni odlaskom ministra Tolušića.

“Ja ne mogu prihvatiti takvu odluku, nema konkretnih argumenata za Tolušićevu smjenu. To je potpuno pogrešna odluka. Cijeli HDZ-ov županijski ogranak podržava Tolušića. On je najbolji ministar. Vidjet ćemo što će to značiti u budućnosti”, navodno je govorio Josip Đakić i istaknuo da ne prihvaća da ministre smjenjuju oporba i mediji.

Primirje pred borbu?

Čini se kako imena novih ministara, ne znače mnogo niti nekim stranačkim kolegama. “A što da vam kažem, kad nam je Plenković rekao tko će sve biti ministri, morali smo ih guglati kako bismo saznali tko su ti ljudi”, rekao je jedan od sudionika sastanka u sjedištu HDZ-a za Novi list.

Jedan od ministara koji je preživio rekonstrukciju Vlade komentirao je njihov izbor, ali i dao naslutiti što bi se uskoro moglo dogoditi: “Sada je tako kako je. Plenković je kroz rekonstrukciju Vlade nastavio transformirati HDZ, kako on misli da bi trebao izgledati. No, nije ovo gotovo. Mislim da na izvanrednoj sjednici neće biti gužve, ali najesen će biti borbe.”

Anonimci koji su pokrivali resore

U HDZ-u nisu svi zadovoljni. “Istina je da novi ministri nemaju političku težinu. Ali, nema je niti premijer Andrej Plenković”, komentirao je jedan član vodstva HDZ-a za Novi list. Drugi je, pa, za Jutarnji rekao: “Nisam previše očekivao, ali ipak sam iznenađen. Mislio sam da će Plenković ovaj put postaviti neke ljude koji imaju težinu u stranci, a on je opet posegnuo za ovim anonimnima”.

Marija Vučković, buduća ministrica poljoprivrede, šefica je HDZ-a u Pločama i državna tajnica u tom ministarstvu, a radila je i u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova te bila zamjenica župana Dubrovačko-neretvanske županije. Vesna Bedeković, buduća ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, inače pedagoginja po struci, dosad je bila saborska zastupnica i predsjednica saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu.

Mario Banožić, koji će naslijediti Gorana Marića u Ministarstvu državne imovine na to će mjesto stići iz fotelje predstojnika Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Goran Grlić Radman, novi ministar vanjskih poslova, trenutno je veleposlanik u Njemačkoj, a ranije u karijeri je bio u veleposlanstvima u Bugarskoj i Mađarskoj. Od ranije predloženi ministar uprave Ivan Malenica, dekan je Veleučilišta u Šibeniku. Novi ministar rada i mirovinskog sustava, Josip Aladrović, ravnatelj je Hrvatskog zavoda za zadravstveno osiguranje.

