NEZAVISNI VIJEĆNIK POTAJNO SNIMIO HDZ-OVCE KOJI SU GA POKUŠALI POTKUPITI: ‘Učinio sam to za svoje nećake, za svoju zemlju…’

‘Razgovor sam snimio sa (Žarkom) Tušekom jer sam mislio da bi to moglo biti najpametnije. Čitao sam o aferama koje su se vezale uz njega i odlučio sam da je tako najbolje napraviti’, kaže nezavisni vijećnik iz Oroslavlja Viktor Šimunić

Nakon što je nezavisni vijećnik Viktor Šimunić iz Oroslavlja u Krapinsko-zagorskoj županiji tajno snimio razgovor u kojem su mu čelnik županijskog HDZ-a Žarko Tušek i HDZ-ov gradonačelnik Oroslavlja Emil Gradiček nudili svu potrebnu logističku podršku kako bi na lokalnim izborima uz njegovu pomoć preuzeli vlast od SDP-a u županiji, Šimunić je o tome javno progovorio. Inače, Tušek i Gredičak odlučno odbacuju Šimunićeve tvrdnje da su ga pokušali potkupiti.

“Apsolutno nismo ništa nudili, razgovarali smo normalno o suradnji. Nije bilo riječi o funkcijama, pozicijama, ništa, ništa, ništa. Kažem vam to kao čovjek koji ima svoje ljudske vrijednosti i moral”, kazao je Tušek za 24sata.

‘Snimanje razgovora nije bila klopka’

Šimunić je, pak, o svemu danas govorio na televiziji N1 rekavši da su ga mnoge političke stranke zvale na razgovor. Odlučio je potajno snimiti jedino razgovor sa HDZ-ovcem Tušekom.

“Pozvan sam na sastanak s više stranaka, odradio sam sve razgovore osim ovoga koje je inicirao Gradiček. Ostale stranke su mi nudile ulazak u stranku, da budem kandidat za gradonačelnika… Zadnji sastanak nije bio takav. Druge razgovore nisam snimao. Razgovor sam snimio s Tušekom, jer sam mislio da bi to moglo biti najpametnije. Čitao sam o aferama koje su se vezale uz Tušeka i odlučio sam da je tako najbolje napraviti”, kazao je Šimunić.

Kaže da to što je snimao razgovor nije bila klopka.

“Po meni to nije bila klopka, nisam znao što će se na sastanku dogoditi. Dan prije sam odlučio osigurati se i napisao sam medijima mail da će se sastanak održati, da ne znam koja će biti tema te da sam spreman i prihvatiti nešto u svrhu javnog interesa, prokazivanja, da se vidi kako funkcionira moj lokalni HDZ”, rekao je Šimunić.

‘Da sam prihvatio, popljuvao bih sve što sam dosad radio’

Kaže da mu je sve to djelovalo šokantno.

“Gdje je u svijetu normalno čovjeku koji radi u komunikacijama da bude ravnatelj PP Medvednica ili pročelnik goipodarstva? Nisam kompetentan. Nama je u državi kako je jer nam se ovakve stvari događaju”, ustvrdio je.

Da je prihvatio ono što su mu nudili, kaže, pljunuo bi na sve što je dosad radio.

“Oni mene optužuju da sam lažljivac, a oni su pošteni. Kako su to mogli izjaviti, a znaju što su napravili. Možda je to njima normalno… Po reakcijama ljudi vidim da je to normalno, to je postalo normalno, ali ljudi – nije normalno nuditi takve funkcije iz čistog razloga moći, nuditi Zagorje bez korupcije uz ovakve razgovore. Godinu dana radim intenzivno na analizama lokalne samouprave, imam podatke koje Ministarstvo možda nema. Mediji su me prozvali lovcem na uhljebe, a da prihvatim pozicije koje mi se nude, popljuvao bih sve što sam do sada uradio”, rekao je Šimunić za N1.

‘Da smo u zemlji bez korupcije, premijer bi mi se zahvalio’

Dodao je i da ne bi mogao mirno spavati da je prihvatio što mu je ponuđeno ili odšutio na to.

“Radim ovo za svoje nećake, za svoju zemlju, da konačno shvatimo da imamo takvu zemlju.. More, plodnu Slavoniju, ali da nema kraja korupciji. Da ljudi počnu shvaćati u kakvoj zemlji živimo. Da živimo u zemlji u kojoj nema korupcije, vjerujem da bi me premijer nazvao i rekao mi hvala. Hoće li biti ostavki? Ne znam. Kaj bude, bude. Jučer sam mirno spavao”, rekao je i dodao da će nakon lokalnih izbora, na koje još ne zna hoće li izaći, nastaviti provoditi istraživanje.

“Pozivam sve općine i gradove da mi odgovaraju na mailove. Cilj nije ići unatrag, nego napraviti zemlju pravednijom, da nam se ljudi koji su otišli vrate. Mi imamo mnogo potencijala i ništa ne iskorištavamo”, zaključio je Šimunić.