NEZAVISNA PETIR OTKRILA ZAŠTO JE IZMEĐU ŠKORE I HDZ-A ODABRALA HDZ: Čak i nakon što ju je Plenković zadnji put ucijenio

‘Svima je jasno da Hrvatska nema vremena za eksperimente, a dolazak ljevice na vlast i njihovo uhodavanje sigurno ne bi bio dobitak za Hrvatsku’, smatra Petir

Marijana Petir tijekom vikenda je donijela odluku da će na izbore izaći kao nezavisna zastupnica na listi HDZ-a u VI. izbornoj jedinici, inače njezinoj rodnoj Sisačko-moslavačkoj županiji. Ta jedinica pokriva i dio Zagrebačke županije i dio Grada Zagreba.

Suradnju joj je nudio i Miroslav Škoro, no ipak se odlučila za HDZ kojem je dosad donijela gotovo 48.000 preferencijalnih glasova, koliko ih je odnijela na izborima za EU parlament. No, tada nije pristala na uvjet Plenkovića da se učlani u stranku pa je na izborima za dlaku ostala bez fotelje u Bruxellesu.

‘Moji i Škorini putevi se razlikuju’

Kaže kako je i Plenkoviću i Škori istaknula kako želi ostati nezavisna te da želi da se prihvati njezin program i vrijednosti koje zastupa. “Razgovori su bili konstruktivni, sadržajni i okrenuti budućnosti. I gospodin Škoro i ja želimo dobro Hrvatskoj, no putevi kako to postići nam se u nekim dijelovima razlikuju”, rekla je Petir, prenosi Jutarnji.

Na pitanje zašto je uopće pristala pregovarati s HDZ-om kada su je ucjenjivali ulaskom u stranku kako bi bila na njihovoj listi za EPP, Petir je odgovorila: “Nastojim prošlost ostaviti iza sebe i okrenuti se budućnosti zbog Hrvatske. Ja sam nezavisna kandidatkinja i nisam se učlanila u HDZ. Moj cilj je provoditi projekte koji su važni za Hrvatsku i naš narod, a to neće biti moguće ako na vlast dođe ljevica jer se živo sjećamo njihova maćehinskog odnosa prema hrvatskom selu i seljaku.

Podsjetit ću vas samo na hajku koja se provodila protiv svih koji su bili za referendum za brak ili onih koji sudjeluju u Hodu za život. Dakle, ako dođe do rasipanja glasova od centra prema desno, pobijedit će ljevica, a to bi značilo dugoročnu štetu za Hrvatsku ne samo u gospodarskom smislu nego bi izazvalo i demokratski deficit”, rekla je Petir.

Želi provoditi programe u korist hrvatskog sela

Kaže da je proram ruralnog razvoja koji je izradila SDP-ova Vlada potpuni promašaj te da su u vjetar otišle milijarde. Navodi kako želi provoditi programe u korist poljoprivrednika i hrvatskog sela te da su to bile teme o kojima je razgovarala s premijerom.

“Sasvim je realno da će ili HDZ ili SDP dati mandatara – ovisi tko od njih osvoji više mandata. U krizi u kojoj se nalazimo jasno je da državu treba voditi netko s iskustvom. Osobno ne želim ni na koji način pridonijeti rasipanju glasova od centra prema desno i na taj način pomoći lijevoj koaliciji da dobije priliku sastavljati Vladu.

Svima je jasno da Hrvatska nema vremena za eksperimente, a dolazak ljevice na vlast i njihovo uhodavanje sigurno ne bi bio dobitak za Hrvatsku. Želim da glasovi za mene budu doprinos boljoj Hrvatskoj, okrenutoj prema budućnosti i napretku”, kaže Petir.

Uvjerena je da će HDZ uz podršku nje i ostalih neovisnih osvojiti većinu mandata te kaže kako je njezin stav da suradnja sa svima koji su programski i vrijednosno blisko demokršanstvu uopće ne bi trebala biti upitna.

Podržava neradnju nedjelju

Komentirala je i pitanje neradne nedjelje. “Borim se za ono što mislim da je ispravno i nerijetko sam u brojnim borbama vrlo usamljena. Ponekad mi i oni sami koji traže pomoć kažu da su svjesni da im nitko neće pomoći jer to što njih muči ne donosi glasove, ali se obraćaju meni jer znaju da ja neću okrenuti glavi na drugu stranu. Pitanje slobodne nedjelje je civilizacijsko pitanje.

To je pitanje borbe za dostojanstveno radno vrijeme zaposlenih u trgovini, od kojih većinu čine žene, i to žene koje su već s 18 godina počele raditi, a rade i po 3 tjedna u kontinuitetu bez i jednog dana odmora za minimalac. Zamislite takvim tempom raditi 20 godina, što to znači za zdravlje trgovkinja i što to znači za obitelj?!”, rekla je i dodala da svoje mjesto u budućem političkom djelovanju vidi u Hrvatskoj, kao narodne zastupnice, prenosi Jutarnji.