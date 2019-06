NEZAPAMĆENI TOPLINSKI VAL STIŽE U EUROPU: ‘Pakao dolazi’; U Hrvatskoj će temperature ići i do 40°C, poznato je i kada

Zbog nezapamćenog toplinskog vala koji će ovog tjedna zahvatiti Europu od Španjolske do Švicarske vlasti upozoravaju djecu i starije da ne izlaze van iz domova

“Dolazi pakao”, tjedan dana dugi i nezapamćeni toplinski val zahvatit će kontinentalnu Europu, s temperaturama koje bi mogle dosegnuti 40 stupnjeva Celzija od Španjolske do Švicarske, tako da vlasti pozivaju djecu i starije osobe da ostanu u domovima, piše The Guardian. Iz toga razloga izdana su stroga upozorenja svima da pripaze na opasnost od dehidracije i toplinskog udara.

Meteorolozi kažu da će temperature doseći ili čak i premašiti 40 stupnjeva Celzija od Španjolske do Švicarske, jer je kombinacija visokog tlaka iznad središnje Europe i oluje koja se zadržala iznad Atlantskog oceana iz Sahare usisala vrući zraka. Da stvar bude još ozbiljnija, zbog visoke vlažnosti osjećaj bi mogao biti kao da je 47 stupnja Celzija, upozorili su stručnjaci. “Pakao dolazi”, tvitala je meteorologinja Silvia Laplana u Španjolskoj, gdje je Španjolska Državna meteorološka agencija (AEMET) prognozirala kako će temperature do četvrtka doseći 42 stupnja Celzija u dolinama Ebro, Tagus, Guadiana i Guadalquivir te upozorila na da postoji velika vjerojatnost šumskih požara.

Rast temperatura u Hrvatskoj

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske (DHMZ) od sredine tjedna u Hrvatskoj će temperature nastaviti rasti. Stoga je objavljeno upozorenje za toplinski val u srijedu i četvrtak kada bi se temperature ponegdje mogle popeti i do 40 stupnjeva.

Toplinski val bi do srijede trebao doći do većih hrvatskih gradova poput Zagreba, Splita, Dubrovnika, Karlovca, Gospića, Knina i Rijeke gdje bi temperatura zraka trebala biti umjereno opasna, a u četvrtak i petak će toplina u Zagrebu, Karlovcu i Rijeci biti jako opasna. U petak će u Rijeci i Splitu također biti velika opasnost od topline, a drugim većim gradovima bit će umjereno opasna.

Vrhunaca u četvrtak

Vrhunac toplinskog vala u Hrvatskoj prognoziran je za četvrtak, kada će temperature u Zagrebu, Metkoviću i Karlovcu doseći 39 stupnjeva Celzija, u Varaždinu, Kninu i Čakovcu 38 stupnjeva Celzija, u Bjelovaru, Sinju i Križevcima 37 stupnjeva Celzija, a u Koprivnici i Ogulinu 36. Najviša temperatura na Jadranu u četvrtak bit će 35 stupnjeva Celzija u Šibeniku. Tek od petka bi temperature trebale pasti.

Hladne sobe i bazeni za kupanje u Francuskoj

Francuski dužnosnici u Parizu postavili su “hladne sobe” u općinskim zgradama, otvorili bazene za noćno kupanje i postavili dodatne fontane za piće, nakon što su u ponedjeljak temperature u glavnom gradu dosegle 34 Celzija, a prognozirano je da će se penjati kasnije tijekom ovog tjedna. “Zabrinuta sam za ljude koji umanjuju ozbiljnost, koji nastavljaju vježbati kao i obično ili ostaju vani na suncu”, rekla je ministrica zdravlja Agnès Buzyn. “To utječe na sve nas, nitko nije Superman kada su u pitanju ekstremne vrućine koje ćemo osjetiti u četvrtak i petak”, rekla je na konferenciji za novinare.

Meteorolog Emmanuel Demaël iz Météo-France izjavio je toplinski val bez presedana jer je došao tako rano, već u lipnju, što se nije dogodilo od 1947. godine. U nekoliko dijelova zemlje predviđaju se rekordno visoke temperature, a noćne temperature vjerojatno neće pasti ispod 20 stupnjeva Celzija.

Odgođeni školski ispiti

Školski ispiti su odgođeni za idući tjedan, dobrotvorne organizacije dijelile su vodu beskućnicima, a prodaja ventilatora se učetverostručila. Zadnji najsmrtonosniji vrućinski val koji je pogodio Francusku bio je u kolovozu 2003., kada je umrlo gotovo 15.000 uglavnom starijih ljudi.

U Italiju je već došao toplinski val, tako da će talijanske bolnice pripremaju za pojačani prijem oboljelih od bolesti povezane s visokim temperaturama zraka. Ministarstvo zdravstva u Italiji sugeriralo je da će možda i vojni liječnici morati pomagati. Sjeverni i središnji dio Italije pogodit će temperature od 37 do 40 stupnjeva Celzija.

Toplinski rekordi u Njemačkoj

Njemačka meteorologinja Sabine Krüger upozorila je da će ove godine, do sredine ili kraja tjedna, vjerojatno pasti rekord za najvišu temperaturu u lipnju, koji je 1947. godine postavljen u Frankfurtu kada je izmjereno 38,2 stupnjeva Celzija. U Frankfurtu se do petka očekuje 100 sunčanih sati, a temperatura bi već u srijedu mogla doseći 39 stupnjeva Celzija. U Berlinu bi temperatura mogla biti 37C, piše The Guardian.