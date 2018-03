NEZADOVOLJSTVO FIZIOTERAPEUTA KULMINIRALO: ‘Toj ženi ni sud ne može stati na kraj!’

Ministarstvo je potom utvrdilo da natječaj na kojem je Grubišić izabrana na mjesto predsjednice te Komore nije bio ispravno napisan. Unatoč naređenju Ministarstva da se natječaj ponovi, to nije učinjeno, a članovi komore pritom nisu znali niti tko su kandidati, niti tko i na koji način bira predsjednika.

Iako postoji presuda koja nalaže da predsjednica Komore fizioterapeuta mora javno otkriti svoju plaću, ona to i dalje odbija, unatoč tome što su plaće svih ostalih javnih dužnosnika javne. Kada ju je novinarka Provjerenog Nova TV upitala zašto ne otkrije svoju plaću, Mirjana Grubišić joj je odgovorila riječima da nije normalna te joj je zabranila da joj se dalje obraća.

Članovi nisu znali ništa o kandidatima niti biranju

Fizioterapeut Goran Cvetojević rekao je da su se svi nadali da će Komora biti dobra stvar od koje će svi profitirati, no to se nije dogodilo.

'Komora je bila zatvorena za jedan uski krug ljudi koji su činili predsjednica i nekakva upravna tijela komore koji su o svemu odlučivali. U početku je to tako nekako sporo išlo, a tijekom prvog izbornog procesa za izbore predsjednika komore fizioterapeuta smo zapravo ustanovili da tu postoje vrlo velike nepravilnosti i tada sam ja to prvi put prijavio ministarstvu zdravstva', rekao je za Provjereno.



Predsjednica ne želi govoriti pred kamerama

Osim broja zaposlenih, javno nisu dostupni ni podaci o plaćama zaposlenika, zbog čega se Cvetojević žalio povjereniku za informiranje. Sve je završilo na Upravnom sudu koji je donio presudu da se moraju dostaviti podaci o plaći predsjednice Komore, no to i dalje nije učinjeno. Problem s Komorom ima i diplomirana fizioterapeutkinja Željka Tomek, koja od njih ne uspijeva dobiti licenciju za samostalan rad unatoč potrebnim uvjetima. Naime, njoj komora osporava diplomu, iako je položila razlikovne predmete nakon završenog studija radne terapije.

Predsjednica Komore nije željela govoriti pred kamerama i komentirati ove slučajeve, a Provjereno doznaje i da su fizioterapeuti velikom većinom nezadovoljni radom komore, njih više od 70 posto. Zadovoljnih nema niti jedan posto fizioterapeuta, a nešto više od tri posto njih dalo je Komori srednju ocjenu.