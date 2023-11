Prosvjednici već drugi dan blokiraju prometnice, a prijete i probijanjem policijskih barikada. Nezadovoljni seljaci poručili su da je sve na stolu - blokada autoceste, blokada željezničkih čvorova i probijanje policijskog kordona na granici Županja-Orašje. To se već najavljivalo na današnji dan, no ništa se nije dogodilo i nije bilo nikakvih incidenata, javlja Danas.hr.

Svinjogojac iz Cerne, Bernard Šego, rekao je da su prosvjednici spremni biti na cestama sve dok se "gospođa ministrica ne udostoji doći ovamo s nama porazgovarati da se dogovorimo, da možemo svinje prodavati, klati i ostalo jer ovako više ne ide".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čekat ćemo do zadnjega, valjda će se udostojiti (doći, op.a.). Što je još gore, ministrica je bila u mjestu Kometinci i nije htjela doći ovamo. Dvadeset kilometara je bila od nas, je l' se nešto boji ili nas toliko mrzi. Što je u pitanju?", upitao se Šego.

'Samo još ja imam svinje. Vjerojatno će ih i meni uzeti'

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković posjetila je Slavoniju, no zaobišla je nezadovoljne seljake. RTL-ova reporterka otkrila je da je ministrica doista bila danas u Iloku na istoku zemlje i, kako joj je rekla, imala je sastanak s Udrugom svinjogojaca Vukovarsko srijemske županije. Poručila je da se ona sastaje s onima s kojima i treba razgovarati o ovome problemu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bernard Šego, kazao je, kako je ipak mogla doći i do njih jer nije bila daleko, svega 20 kilometara.

"Druga stvar, ja imam 24 bravca, ne znam što ću s njima. Hoću li ih pokloniti, dati ili ću ih pustiti za Božićno jutro, a to će najvjerojatnije i biti. Nisam ja jedini iz Cerne koje ima takve probleme. U mojoj općini imam samo još ja svinje. Vjerojatno će ih i meni uzeti", otkrio je Šego.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Premijer Andrej Plenković rekao je kako se neće doći naći s prosvjednicima jer ga ucjenjuju, no Šego je kazao kako oni nikoga ne ucjenjuju. Premijer, dodao je, njih ne doživljava već "valjda on misli da mi nemamo ni svinje ni zemlju".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa dođi, vidi, evo ti adresa, ja sam spreman pokazati. Ne bojim se, nisam kriv i ne bojim se da dođe kod mene provjeriti. Imam sve uredno prijavljeno. Što je još tu još gora stvar, poljoprivredne apoteke koje nam prodaju smjesu i lijekove za svinje, one će isto propadati. Podavat će ljudima otkaze, zatvorit će se puno poljoprivrednih apoteka i onda još otkaza i još ljudi na birou", poručio je Bernard Šego.

'Kako je to moguće, kakva bolest? Postoji bolest, ali žive svinje oduzimaju'

I ovaj svinjogojac iz Cerne spreman je na radikalnije akcije poput probijanja policijskog kordona na granici. "Gledajte, kud svi, tamo ću i ja", objasnio je. Pokušat će, kazao je, ne upotrebljavati silu, no ako bude trebalo - "to je to".

"Ali 99 posto da ću svinje za Božić pustiti na ulicu ako se gospodin premijer i gospođa ministrica ne budu udostojili doći da se dogovorimo kao ljudi. Ja sam treća kategorija, zbog čega mi sad ne možemo te svinje klati i prodavati ljudima? Imam mušteriju i mogu prodati danas, a ne može. Bit će bolesti, širit će se bolest. Kako je to moguće, kakva bolest? Postoji bolest, ali žive svinje oduzimaju. I danas je kamion pored moje kuće prošao", rekao je Bernard Šego.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, stav je i Europske unije da se bolest mora suzbiti, a Šego tvrdi da takva pravila nisu u EU. "Oni ne prepoznaju ni kategorije ni neutraliziranje zdravih svinja. Nego pustite ljude da pokolju svoje zdrave svinje. Kakve kategorije? Mi očito imamo bolje svinjare nego kuće imamo Ili hoće da se mi iselimo?", poručio je.

'Kakva oporba? Stalno nas napadaju da nas netko štiti'

Bernard Šego bavi se povrtlarstvom i svinjogojstvom, a ima i jedno dijete koje je zaposleno i radi za minimalac. "Nije on kriv, tako je to. Ali brate rođeni, to je meni prihod. Što trebam ići prositi pored svinja ili ću ih pokloniti. Ili ću otići odavde…", kazao je.

Brojni prosvjednici članovi su određenih stranaka, no Šego, kazao je nije. On podržava pravdu, a ne, kako je kazao, "lopovluk i lopove". Oporba, poručio je, ne stoji iza ovog provjeda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kakva oporba? Stalno nas napadaju da nas netko štiti, a nitko nas ne štiti. Sve stranke nas podržavaju osim gospodina premijera koji nas izgleda mrzi jako", rekao je Šego.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Medijima je kružila i vijest da je policija morala sprječavati prosvjednike s područja Nove Gradiške da ne blokiraju cestu. Ipak, kako doznaje RTL od policije i prosvjednika, postojala je jedna ideja o blokadi cesta, ali u kratkom razgovoru s policijom zaključili su da do toga neće doći.

POGLEDAJTE VIDEO: Pile drva, nose klupe, peku kobasice i prijete kaosom: 'Tamo ćemo se zalijepiti da vidimo tko će dalje izdržati'