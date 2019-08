NEZADOVOLJNI LIJEČNICI TRAŽE PROMJENU NOVOG ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA: Tvrde da se nalaze u nekorektnom položaju

Liječničke udruge traže da se promijeni Zakon o sigurnosti prometa na cestama zbog zakonske obveze koja se provodi 10 godina

Nakon što je jednoj liječnici pacijent prijetio jer je promjenu njegova zdravstvenog stanja prijavila policiji, iz Hrvatske liječničke komore (HLK) i Koordinacije liječnika obiteljske medicine traže da se promijeni novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama koji je stupio na snagu početkom kolovoza. Smatraju da nije korektno da se ”liječnike stavlja u ulogu policije i narušava odnos povjerenja liječnika i pacijenata”, piše Večernji list.

Naime, već desetak godina se provodi zakonska obveza liječnika prijavljivanja promjene zdravstvenog stanja. Večernji list piše kako nije jasno zašto su se liječnici pobunili tek sada, posebno imajući na umu da se Zakon o sigurnosti prometa na cestama mijenjao i nadopunjavao. Čini se da im je problematično što su Zakon o sigurnosti prometa na cestama te Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača vrlo rastezljivi.

Liječnici u nezgodnoj situaciji

“Moramo prijaviti sva stanja koja potencijalno mogu izazvati promjene u sposobnosti upravljanja vozilom. To nisu samo psihijatrijske, nego i sve kronične bolesti, od dijabetesa do visokog krvnog tlaka. Dosad smo slali obavijesti za one najkritičnije – alkohol i teške psihičke bolesti, ali ima jako puno pacijenata koji potencijalno mogu biti opasni.

Ako ne obavijestimo policiju da se promijenilo zdravstveno stanje pacijenta koji skrivi prometnu nesreću, odgovarat ćemo za štetu. Neki ljudi više neće dolaziti u ambulantu jer će se bojati da ćemo o njihovu stanju izvijestiti policiju”, rekla je liječnica Marijana Peček-Vidaković.

Pravilnik donijelo Ministarstvo

Iz MUP-a su objasnili da je liječnicima sporni Pravilnik donijelo Ministarstvo zdravstva i da su u njemu definirane promjene koje mogu utjecati na sposobnost vozača. Također ističu i da policija nije kompetentna za postavljanje i tumačenje dijagnoza, naglašavajući da ih ne zanimaju dijagnoze vozača i njihovih obitelji, već sigurnost prometa.

“Zakonska obveza liječnika je da prijavi promjene u zdravstvenom stanju pacijenta… Oni su ovlašteni reći što sve utječe na promjene zdravstvenog stanja vozača. Pravilnik su donijeli oni pa ga oni mogu i promijeniti i redefinirati”, rekla je Marina Mandić, voditeljica Službe odnosa s javnošću MUP-a.