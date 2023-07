Mariju Bilandžiji iz Nijemaca nevrijeme je uništilo gotovo sve, javlja Jutarnji list. Gospodarske zgrade na salašu su devastirane, 90 posto suncokreta je polomljeno, a preživjet će svako treće zrno kukuruza, kojima kani prehraniti 200 svinja kojima prijeti svinjska kuga.

"Imao sam pet godina kada smo se vratili u Nijemce, u razrušenu kuću. Pamtim sliku te ruševine. Nakon ove oluje vratile su mi se te ratne slike. Nije mi oluja porušila samo krovove, srušila je i mene. Onda sam odšetao do svinjaca, vidio dignute krovove, curi na sve strane po životinjama, hrana pokisla i propala. Bio je mrak i nije bilo struje. Osjetio sam nemoć, znam samo da sam zaplakao, okrenuo se i otišao spavati, iako do jutra oka nisam sklopio", priča Mario.

Uništilo mu hranu

Od njegovih 200 svinja, 80 je rasplodnih krmača te godišnje proizvede oko 1200 odojaka. "Sam proizvodim hranu. No, od usjeva ništa, ljetna žetva nije bila nikakva, hranu mi je uništilo, ne znam jesam li što spasio, ne smijem svinje nikamo skloniti jer je zbog prijetnje svinjske kuge zabranjen transport, zabrana je i dolaska na farmu ljudi i majstora da se kuga ne unese. Što meni zapravo preostaje?", pita se Bilandžija dodajući da je u kontaktu s Ministarstvom poljoprivrede gdje su pokazali razumijevanje te se nada nekoj pomoći.

Obnovu farme počeo je jutro nakon oluje po principu da se spasi što se spasiti da. Javilo mu se petnaestak prijatelja iz sela, neki su zbog toga zvali šefove i uzimali hitne godišnje odmore. Uspjeli su ceradama zaštititi dio hrane i izmjestiti neke svinje da imaju kakav-takav krov nad glavom barem neko vrijeme. Izdržalo je jedan dan jer je u petak nad Nijemce stigla nova oluja i napravila novu štetu.

Nakon svega, Bilandžija je imao incident s predsjednikom Općinskog vijeća Nijemaca Ivanom Pandžom. Naime, nakon nevremena, ljudi iz mjesta organizirano su si pomagali, a Pandža je u to vrijeme bio na godišnjem u Vodicama te se nije pojavio u Nijemcima dan nakon katastrofalne oluje što su mu ljudi zamjerili.

Razbio mu nos

Incident se dogodio u seoskom kafiću gdje je Mario izveo na piće društvo koje mu je pomagalo u obnovi, a tamo je u tom trenutku navratio Panžda. No, osim toga, imaju otprije neraščišćenih računa jer je Pandža, tvrdi Bilandžija, "okolo pričao da će mu uzeti državnu zemlju koju ima u najmu i dati je svojem bratu".

"Svi su mu počeli prigovarati, 'gdje si bio, zašto si nas ostavio'. Nakon onoga što mi se dogodilo bio sam ljutit i pod stresom, pa sam i ja reagirao, rekao sam mu da nas je ostavio na cjedilu i da je trebao biti tu s nama. Pitao sam je li preplanuo od sunca na nečijem krovu. On je ustao i pitao imam li ja s njim neke probleme. Ja sam rekao da imam. On me pozvao da dođem i da ih razjasnimo. Krenuo sam prema njemu, bez namjere da se obračunam fizički, nije mi padalo na pamet da se tučem. On me odgurnuo, htio sam i ja njega, no dva puta me udario šakom u glavu, puknuo je nos, raskrvario me, završio sam na Hitnoj, sutradan sam bio na liječenju u Vinkovcima, teški stres i teški bolovi. To si čovjek koji je predsjednik Vijeća i djelatnik na Carini ne smije dopustiti, bez obzira na stres koji smo svi prolazili", priča Bilandžija.

Jutarnji je kontaktirao Ivana Pandžu koji je rekao da je već rekao sve što je imao reći na tu temu i da ga ne zamaraju. Izjavu je prije dao za vinkovački portal Vinkulja.hr za koji je rekao kako "žali zbog svega, da Mariju želi brz oporavak te da će istina doći na vidjelo."

Potvrdio je da je bio na godišnjem odmoru na moru od 14. srpnja i da je te večeri stigao s mora prekinuvši godišnji. "Čim sam sjeo, počelo je dobacivanje isključivo s njegove strane, spominjao je mene i moje roditelje i pritom je bio izrazito nepristojan. Nakon 15, 20 minuta neprekidnih provokacija s Bilandžijine strane upitao sam ga: "Mario, što imaš protiv mene, u čemu je problem? Nisam uspio niti dovršiti rečenicu, a on je doletio do mog stola, uhvatio me za ruku i u tom komešanju možda sam ga i udario. Bio sam pod velikim stresom i adrenalinom pa ne mogu sa sigurnošću tvrditi", kaže Pandža, dodajući da je Bilandžija uzeo kriglu i zamalo mu pogodio sina, kojega je zaštitio rukom.