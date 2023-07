Nevrijeme koje je u četvrtak ujutro poharalo Sloveniju stiglo je i u Hrvatsku. U Zagorju iza 15.20 sati počela jaka kiša, a meteorolozi upozoravaju da bi mogla početi padati i tuča. Prema dojavama čitatelja, oko 15.40 sati upravo se to dogodilo u Zaprešiću, ali i kod Stubičkih Toplica odakle smo dobili fotografiju na kojoj se vidi da je padala tuča veličine golf loptica.

Kao što su meteorolozi prognozirali, u poslijepodnevnim satima na sjeverozapad Hrvatske preko Slovenije i Italije stigla je nestabilna fronta. Pogodit će Istru, Kvarner te zagrebačko područje i mjesta sjevernija od hrvatske metropole.

Kako je u prognozi javio DHMZ, možemo očekivati pljuskove i grmljavinu, koji će ponegdje biti i intenzivni. Lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom.

DHMZ za danas prognozira u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu promjenljivo i vrlo nestabilno vrijeme. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, češći i intenzivniji popodne i navečer. Lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom.

U Dalmaciji djelomice sunčano i vruće te uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, na sjevernom dijelu i sjeverozapadnjak, a navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 30 do 35 °C.

