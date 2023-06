Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom, kišom i tučom zahvatilo je jučer sjeverni i središnji dio Hrvatske, a u Varaždinskoj županiji najviše je stradala Općina Petrijanec, javlja HRT.Tamo je zabilježena velika šteta na poljoprivrednim nasadima, objektima i vozilima.

"Treba vidjeti što će biti kroz koji dan. Ako ne budu visoke temperature, možda ostane nešto. Gdje je list stradao, tu možda nešto očekujemo, ali katastrofa je u polju“, naglasio je Ivan Patrčević, proizvođač bučina ulja, kojemu su stradali nasadi buče.

Pogledajte video: Tuča u Zagrebu

U istome naselju tuča je uništila plastenike i staklenik obitelji Martinec. "Ne zadovoljavamo uvjete pošto nam je to česta pojava da se to događa u našem kraju. Nitko ne želi osigurati plastenike ni staklenik", istaknula je Andreja Martinec, proizvođačica cvijeća.

Ljuti jer nema protugradne obrane

Mještane i načelnika općine ljuti što je u našoj zemlji prije nekoliko godina ukinuta obrana od tučonosnih oblaka raketama. "Meni zaista nije jasno na koji se način to odlučilo, zašto se to odlučilo. Navodno postoji znanstveni spis PMF-a da taj dio nije pomagao. Ako nije pomagao u razbijanju tuče u potpunosti, tada je pomagao definitivno da ta tuča ne bude veličine jajeta do teniske loptice, kakva je bila na području Općine Petrijanec“, rekao je Željko Posavec, načelnik Općine Petrijanec.

Olujno nevrijeme jučer i u Zagrebu, gdje je jedna osoba teško ozlijeđena. Na Jarunu se odlomio dio stabla i srušio na maloljetnicu. Zabilježena je i šteta na objektima i vozilima.