Ogromne količine kiše jučer su stvorile probleme diljem zemlje, a nakon Gračaca i Obrovca gdje je situacija već nekoliko dana poprilično alarmantna, te područja oko Hrvatske Kostajnice i Karlovca, poplave su se dogodile i na sjeveru zemlje.

U Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji jučer u popodnevnim i večernjim satima nastao je potpuni kaos – poplavljene su ceste, obiteljske kuće, zatvoren je promet, a na nekim lokacijama aktivirala su se i klizišta.

Posebno gadna situacija je na području Grada Ivanca u Varaždinskoj županiji, gdje interventne službe od jučer imaju pune ruke posla. Stanovnici tog područja s kojima smo razgovarali u nevjerici nam prepričavaju da je ono što se jučer zbilo ravno apokalipsi. "Užasno je, gadno je. Većina cesta nam je uništena“, govori nam jedna sugovornica. Navodno, kako neslužbeno doznajemo, ima i jako puno materijalne štete.

Pune ruke posla jučer su imali i vatrogasci, koji su doslovno letjeli na sve strane kako bi stigli sve sanirati. Na pojedinim područjima, teško su stradale i ceste. Kako su neke od njih i dalje poplavljene, stanovnici upozoravaju da je potrebno jako paziti u vožnji, jer se od nabujalih voda ne vide nastala oštećenja na cestama, a zbog kojih bi potencijalno mogli stradati i automobili.

Ukratko – potpuni kaos. Ovako nešto, govore nam ljudi, nisu "vidjeli sigurno već dobrih deset godina, ako ne i više".

Aktivirana nova klizišta

U nevjerici od viđenog je i ivanečki gradonačelnik te bivši saborski zastupnik Milorad Batinić, kojeg smo uhvatili u obilasku terena. "Aktiviralo nam se nekih 10-ak novih klizišta. Angažirali smo raspoloživo od građevinske operative, strojeva, ide se u probijanje i otvaranje prometnica, još su neke obitelji prometno odsječene. Isto tako, ide se u privremenu sanaciju da se osposobi koliko je moguće oborinska odvodnja, infrastruktura, vodotoci", rekao je Batinić za Net.hr, dodajući da se čeka stabilizacija vremena, iako je najavljena nepovoljna vremenska prognoza za čitav tjedan.

"Alarmirana je i civilna zaštita, svi su u pripravnosti ukoliko bi došlo do novih pljuskova ili oborina“, kazao nam je.

Batinić govori da je ovo zapravo drugi puta u tjedan dana da se dogodila ovakva strašna situacija s oborinama. "Mi smo prije tjedan dana imali negdje preko 70 litara kiše po kvadratnom metru u roku manjem od sat i pol. To je natopilo i sada ova jučerašnja kiša, pljuskovi koji su bili, to je dodatno namočilo teren te aktiviralo klizišta“, kaže, dodajući da praktički više nema korita na nekim vodotocima. "Imamo negdje 15-ak bujičara na našem području i to je bila strahota", rekao je Milorad Batinić.

Gradonačelnik je potvrdio da su pune ruke posla sinoć imali i vatrogasci. "Vatrogasci su samo sinoć imali preko 40 intervencija, ispumpavanje podruma, gospodarskih objekata, odštopavanje oborinske odvodnje jer ovi bujičari su nanijeli svega i svačega u to. I danas su u pripravnosti", rekao je.

'Ovo su ekstremi'

Iz neslužbenih razgovora dobili smo informaciju da je posebno kaotično jučer bilo u Rajterovoj ulici u Ivancu. Batinić kaže da se tamo sada privremeno sanira koliko se može sanirati te da se dodatno ispumpavaju podrumi i prizemlja gdje je poplavljeno. Problematično je, ukazuje Batinić, tamo bilo zbog radova.

"Tamo se u dijelu Rajterove radi projekt sanitarne kanalizacije pa je djelomično i uništena oborinska odvodnja“, pojasnio nam je.

"Činjenica je da su ovo ekstremi, to je prije svega razlog. Postojeća infrastruktura se redovito održava i ona u normalnim okolnostima praktički sve apsorbira, kompletne oborine. Međutim, ovo su ekstremi. Ovo niti je dimenzionirano niti je planirano da će padati, a očito ćemo u budućnosti morati planirati drugačije", zaključio je gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić za Net.hr.

Inače, jutros su izvijestili da će županija i za područje Grada Ivanca najvjerojatnije proglasiti stanje elementarne nepogode, a u Ivancu su jutros bili i Varaždinski Župan Anđelko Stričak te njegova zamjenica Silvija Zagorec.

Što se tiče aktiviranih klizišta, dodatno su iz grada izvijestili da je najveće koje se aktiviralo ono u Ivanuševcu, koje je zaprijetilo sigurnosti obiteljskih kuća, pa je sinoć jedna obitelj morala biti evakuirana i preseljena na sigurno.