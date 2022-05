Jako grmljavinsko nevrijeme jutros je pogodilo dijelove srednje Dalmacije. Tuča u Trogiru, a poplave u šibenskim podrumima i trgovinama, a najgore je bilo u Kaštelima.

"Rano jutros se nad širim šibenskim područjem razvio jedan ogroman grmljavinski sustav koji se zatim počeo premještati prema Trogiru i Kaštelima i tu je zastao i upravo je u tom zastajanju nastao problem zato što je sustav stacionirao nekoliko sati te se konstantno obnavljao i jačao. Iz njega je ispala velika količina kiše 60-70, lokalno i neslužbeno i do 100 lista kiše. Uz to, to je područje već neko vrijeme pod sušom, kiša nije pala nekoliko mjeseci i sve je to zajedno rezultiralo bujičnim i urbanim poplavama“, kazala je za RTL Danas meteorologinja RTL-a Damjana Ćurkov.

Prokomentirala je je li to normalno za ovo doba godine.

"Pljuskovi su normalni i to je očekivana vrsta oborina u ovom dijelu godine. Ovaj događaj spada pod ekstremni iako nisu oboreni rekordi zato što je u kratkom vremenu pala prosječna mjesečna količina kiše čak i više od toga", pojašnjava.

Sve češća nevremena

"Može se reći da je to dijelom dojam jer su informacije puno dostupnije u medijima, portalima i društvenim mrežama, ali s druge strane ipak smo svjedoci sve češćih ekstremnijih vremenskih pojava koje su izravno posljedica klimatskih promjena i ono o čemu smo nekada govorili da će se dogoditi, sada se događa i u budućnosti ćemo toga imati samo više", kazala je meteorologinja Damjana Ćurkov.

'Uhvatila sam se tu za vrata od šoka, nisam znala što ću, plakala sam'

U danas najpogođenijm Kaštelima najteže je palo onima kojima je voda prodrla u podrume, lokale i trgovine. S bujicom su se borili i vlasnici mesnice.

"Mi smo tu došli spasit što se spasit može. Odjednom je veliki val naišao. Proša je tu neki auto malo brže i voda je bacila nas, gurnula nas, gurne sve i mi više nismo imali ništa. Ništa više nismo mogli napraviti. Uhvatila sam se tu za vrata od šoka, nisam znala što ću, plakala sam, jedva sam došla preko do susjede da se skinem. bila sam mokra cila", kazala je za RTL Danas Mira Jurić, vlasnica mesnice.

Voda se najviše bacala iz kafića uz obalu. No, nije bilo tih posuda i kanti kojima bi se sve moglo izbaciti.

"Šteta je velika, a krivac bi se trebao naći iako se to zna. Krivac je izvođač radova. Ovako voda prije nije bila. bile su poplave za možda dva prsta, ali pola metra nije bilo sve dok nije došla ova prekrasna lučica. Eto, zahvalia bi im na lučici. Neka nam ih više ne rade", kazao je Zoran Žilić, vlasnik kafića.

Pune ruke posla imali su i vatrogasci. Na terenu je ih bilo oko 50, s 15 vozila.

"Do sada smo odradili preko 100 intervencija, imamo preko 300 zapisanih ispumpavanja objekata, radimo koliko možemo, stižemo koliko možemo. uklanjali smo vozila s prometnica, da budu prohodne. Ovo će se vjerojatno nastaviti do večeras, ako ne i cijelu noć", kazao je za RTL Danas Darko Maretić, zapovjednik operativnog područja Kaštela.

Automobili su propadali u rupe koje su nastajale na cestama.

"Ono što sam primjetio najveću štetu je u ovim ulicama koje su trenutno u projektu izgradnje kanalizacije i vodoopskrbe. S obzirom da one nisu asfaltirane nego tamponirane jednostavno ih je voda podigla i nastali su veliki kanali", kazao je Denis Ivanović, gradonačelnik Kaštela. Dobra vijest je da je magistrala ponovno otvorena za promet, no u Kaštelima će se još danima baviti sanacijom onog što je iza sebe ostavilo ovo nevrijeme.