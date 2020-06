NEVOLJE SPLIĆANKE U INVALIDSKIM KOLICIMA: ‘Mjesecima uzalud tražim stan u prizemlju. Pet puta sam već sve dogovorila, a onda su otkazali’

‘Tijekom protekla dva mjeseca, koliko tražim stan u prizemlju jer sam u invalidskim kolicima, pet puta sam sve dogovorila s vlasnikom. I kad bih trebala doći pogledati stan i dati polog – ne iznajmljuje se više! Onda se taj isti oglas ponavlja’, kaže Splićanka

U oglasima za iznajmljivanje stanova često se može pročitati opaska iznajmljivača da ne žele posstanare s djecom ili kućnim ljubimcima. Iako to nitko neće napisati u oglasu, mnogi iznajmljivači ne žele za podstanare ni osobe u invalidskim kolicima. Iskusila je to na svojoj koži Splićanka I.M.G.. Osobna primanja su joj redovita, nema djece ni kućnih ljubimaca, ali zbog činjenice da je osuđena na invalidska kolica ima samo jedan zahtjev – traži stan u prizemlju.

No, njezina potraga za stanom bezuspješno traje već neko vrijeme, iako je ponuda stanova za najam veća nego lani zbog posljedica epidemije koronavirusa, piše Slobodna Dalmacija.

Osim s fizičkima, suočava se i s nevidljivim barijerama

“Oglase za podstanare bez kućnih ljubimaca donekle mogu razumjeti jer ne vole svi životinje, ali da se traže polozi za tri mjesečna najma, bez ugovora, bez prijave, uz visoke cifre, to mi nije jasno. Tijekom protekla dva mjeseca, koliko tražim stan u prizemlju, jer sam u invalidskim kolicima, pet puta sam sve dogovorila s vlasnikom. I kad bih trebala doći pogledati stan i dati polog – ne iznajmljuje se više! Onda se taj isti oglas ponavlja”, kaže ta Splićanka.

Napominje kako samo traži stan u prizemlju i ugovor na duže uz trajni nalog za plaćanje da ne mora često odlaziti u banku. Pita se – griješi li negdje, budući da ne uspijeva naći povoljniji stan od onoga u kojem je sada podstanarka. Nije ni slutila na koliko će prepreka naići, i to ne fizičkih već nevidljivih.

‘Ma nitko ne vodi računa o podstanarima’

Na društvenim mrežama pročitala je priče mnogih podstanara o njihovim nevoljama pri traženju stana. Na poteškoće nailaze obitelji s djecom, samohrani roditelji, vlasnici kućnih ljubimaca, osobe s invaliditetom, pušači, oni s niže plaćenim poslovima, nezaposleni…

“Kontaktirala me je gospođa koja ima dvoje djece, jedno je s posebnim potrebama, i malog psa, koji je prava terapija za to dijete, no stan za takvu obitelj nemoguće je naći. Nije li to žalosno?! Onda cijene: garsonijera od 22 kvadrata na Japirku košta 3500 kuna mjesečno, a treba dati polog od dva najma. Ma nitko ne vodi računa o podstanarima! Žao mi je što u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji ne postoji nijedna udruga koja bi se bavila pravima podstanara, a toliko ih je da im se broja ne zna jer su mnogi neprijavljeni. Dođe mi da sama pokrenem takvu udrugu! Ako tko ima kakvu ideju, neka se javi. Mnogo je ljudi koji bi progovorili o problemima podstanarstva”, apelira ova Splićanka.

